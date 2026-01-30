Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 30 Ιανουαρίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

30.01.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 30 Ιανουαρίου
Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, η εκκλησία τιμάει τη μνήμη των Τριών Ιεραρχών, Αγίου Μαύρου και Αγίας Χρυσής.

Οι Τρεις Ιεράρχες (Βασίλειος ο Μέγας, Γρηγόριος ο Θεολόγος, Ιωάννης ο Χρυσόστομος) είναι οι προστάτες των γραμμάτων, της παιδείας και των μαθητών, με τη μνήμη τους να εορτάζεται στις 30 Ιανουαρίου. Το 2026, η 30ή Ιανουαρίου είναι Παρασκευή και αποτελεί κανονική σχολική ημέρα με εορταστικές εκδηλώσεις, χωρίς αργία. 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Αρχοντής, Αρχοντίων, Αρχοντίωνας*
  • Αρχοντία, Αρχοντή, Αρχοντούλα, Αρχόντισσα, Αρχόντω *
  • Μαύρος, Μαυρουδής, Μαυροειδής
  • Μαυρέτα
  • Χρυσή, Χρύσα, Χρυσαλία, Χρυσαυγή, Χρυσούλα, Σήλια, Χρυστάλλα, Χρυσταλλία *
  • Αύρα

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:31 και θα δύσει στις 18:45. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 10 ώρες 15 λεπτά.

Σελήνη 12 ημερών

 

Παγκόσμια Ημέρα για τις Παραμελημένες Τροπικές Ασθένειες

H 30ή Ιανουαρίου έχει καθιερωθεί από το 2021 ως Παγκόσμια Ημέρα για τις παραμελημένες τροπικές ασθένειες (World Neglected Tropical Diseases Day) με απόφαση της Παγκόσμιας Συνέλευσης Υγείας (WHA) του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας (WHO).

Οι «παραμελημένες» τροπικές ασθένειες (τροπική μόρωση, δάγκειος πυρετός, λύσσα, λέπρα, λεϊσμανίαση, σχιστοσωμίαση, τράχωμα, αφρικανική ασθένεια του ύπνου, ελμινθίανση που μεταδίδεται μέσω εδάφους, ψώρα, τρυπανόσωμα, εχινοκοκκίαση, ταενίαση και κυστικέρκωση, έλκος Μπουρούλι, ιός Τσικουνγκούνια, δηλητηρίαση από δάγκωμα φιδιού, νόσος του σκουληκιού της Γουινέας, Μυκήτωμα Πους Μαδούρας, Ογκοκερκίαση) αποτελούν ένα ευρύ φάσμα λοιμωδών νοσημάτων που επηρεάζουν περισσότερους από ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους σε τροπικές και υποτροπικές περιοχές με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, όπως οι χώρες της Υποσαχάριας Αφρικής, της Νοτιοανατολικής Ασίας και της Κεντρικής και Νοτίου Αμερικής.

Αυτές οι περιοχές υφίστανται συχνά τις μεγαλύτερες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Οι παραμελημένες τροπικές ασθένειες (NTD) μπορούν να επηρεαστούν σημαντικά από την κλιματική αλλαγή, όπως από διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, βροχοπτώσεις, υγρασία και ακραία καιρικά φαινόμενα. Περισσότερο επηρεάζονται οι ασθένειες που μεταδίδονται από διαβιβαστές (π.χ. κουνούπια, σκνίπες, μύγες ή άλλα έντομα) ή με ενδιάμεσους ξενιστές (π.χ. σαλιγκάρια).

Ο αριθμός των διεθνών ταξιδιωτών, και των Ελλήνων, προς τροπικούς και υποτροπικούς προορισμούς, όπου οι παραμελημένες τροπικές ασθένειες είναι ενδημικές, έχει αυξηθεί σημαντικά. Επιπλέον, οι μετακινήσεις πληθυσμών και η αύξηση του αριθμού των μεταναστών από αυτές τις περιοχές μπορεί να συμβάλει στην εισαγωγή αυτού του είδους των ασθενειών σε μη ενδημικές χώρες.

Γι’ αυτό, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, χρειάζεται:

  • Ευαισθητοποίηση των ταξιδιωτών προς τροπικούς και υποτροπικούς προορισμούς σχετικά με τα προληπτικά μέτρα για τις παραμελημένες τροπικές ασθένειες.
  • Εγρήγορση των επαγγελματιών υγείας για την επιτήρηση των NTD.
  • Παρεμβάσεις στη δημόσια υγεία για την πρόληψη αυτών των ασθενειών.

 

