Καιρός: «Ζόρικη η νέα κακοκαιρία του Σαββατοκύριακου»

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για σήμερα Παρασκευή 30/1 και το Σαββατοκύριακο 31/1-1/2

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.01.26 , 11:45 Σοφία Παυλίδου: «Έχω βρει τον άνθρωπό μου, αλλά όπως είμαι εγώ σήμερα»
30.01.26 , 11:29 Nova: Σαρώνει στα EE BAFTA Film Awards 2026 με 45 υποψηφιότητες!
30.01.26 , 11:28 «Κλείδωσε» η ημερομηνία για τις φορολογικές δηλώσεις 2026 - Πότε ξεκινούν
30.01.26 , 11:12 CUPRA: Δείτε τις νέες τιμές και τα προωθητικά προγράμματα
30.01.26 , 11:09 Στρατιωτικές Σχολές: Εκπαίδευση με κύρος και προοπτικές
30.01.26 , 11:07 Υιοθετήθηκε το pitbull που σκότωσε το 2χρονο αγοράκι στη Ζάκυνθο
30.01.26 , 10:58 Ινδονησία: Τιμώρησαν παράνομο ζευγάρι με 140 βουρδουλιές
30.01.26 , 10:51 Φωτεινή Πετρογιάννη: «Δεν ξέρω αν θα φάμε κουφέτα από την Ε. Βουλγαράκη»
30.01.26 , 10:39 Άννα Mαρία Παπαχαραλάμπους: Το πρόβλημα κινητικότητας που αντιμετωπίζει
30.01.26 , 10:06 Γρηγόρης Αρναούτογλου: Στη Χαλκιδική για την κηδεία της μητέρας του
30.01.26 , 10:01 Τροχαίο ΠΑΟΚ: Αποσωληνώθηκε ο 20χρονος τραυματίας
30.01.26 , 09:53 ΠΑΟΚ: Αυτές είναι οι ημερομηνίες των αγώνων με Θέλτα ή Ερυθρό Αστέρα
30.01.26 , 09:43 Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Είμαι η εθνική σας προξενήτρα!»
30.01.26 , 09:34 BMW Motorrad: Αυτοί είναι οι νέοι συνεργάτες
30.01.26 , 09:05 Ποιοι ιδιωτικοί υπάλληλοι θα δουν αυξήσεις στους μισθούς από σήμερα
Στα «ύψη» η τιμή της χρυσής λίρας - Πόσο αγοράζεται και πόσο πωλείται
Μαρία Αντωνά: Γιόρτασε τα γενέθλιά της δίπλα στον Γιώργο Λιάγκα
Άση Μπήλιου: «Η μητέρα του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν πολύ υποστηρικτική»
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Στη Χαλκιδική για την κηδεία της μητέρας του
MasterChef: Ποιος δεν πήρε το εισιτήριο για το σπίτι;
Νίνα Λοτσάρη: Shopping therapy με τη 15χρονη κόρη της και τον σύντροφό της
Τροχαίο ΠΑΟΚ: Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας των τριών τραυματιών
Υιοθετήθηκε το pitbull που σκότωσε το 2χρονο αγοράκι στη Ζάκυνθο
Μουμούρη: «Μετά τα γυρίσματα στο Ριφιφί πήγαινα σε Airbnb, να είμαι μόνη»
Ποιοι ιδιωτικοί υπάλληλοι θα δουν αυξήσεις στους μισθούς από σήμερα
Περισσότερα

VIDEOS

Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: εξωτερική φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
O καιρός σήμερα από το Star, σύμφωνα με την ΕΜΥ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Nέα κακοκαιρία προβλέπεται το προσεχές Σαββατοκύριακο, η οποία θα επηρεάσει πολλές περιοχές της χώρας. Σήμερα Παρασκεύή, βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένεται να σημειωθούν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Τα φαινόμενα που πιθανώς τις πρώτες ώρες κατά τόπους θα είναι έντονα γρήγορα θα εξασθενήσουν, όμως κατά τη διάρκεια της νύχτας θα ενταθούν εκ νέου στα νότια, σύμφωνα με την ΕΜΥ. 

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, οι οποίες από το βράδυ στα νοτιοδυτικά, την Κρήτη και τις Κυκλάδες θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Λίγες πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, στα βόρεια 4 με 5, στα νότια 5 με 7 και πρόσκαιρα στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα.

Νέο κύμα κακοκαιρίας το Σαββατοκύριακο με βροχές και καταιγίδες

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 13 με 15 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία τους 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 16 με 18 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΕΜΥ: Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού για σήμερα σε όλη τη χώρα

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις, οι οποίες τη νύχτα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.
Ανεμοι: Δυτικοί 4 με 6 και από το απόγευμα δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Αρχικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση.
Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ. Από το μεσημέρι μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 05 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς τις πρώτες πρωινές ώρες στα ανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα γρήγορα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα ανατολικά.
Λίγες πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Μακεδονίας.
Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Από το απόγευμα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και το βράδυ στα ανατολικά ανατολικοί με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 04 έως 13 με 15 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, οι οποίες το βράδυ στα νότια θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.
Λίγες πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου.
Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα νότια 6 μποφόρ, με εξασθένηση από το μεσημέρι. Από βράδυ στα νότια δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 με 18 και στο εσωτερικό της Ηπείρου από 00 (μηδέν) έως 10 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Σχεδόν αίθριος με παροδικές νεφώσεις, οι οποίες το βράδυ στα νότια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κατά τη διάρκεια της νύχτας σποραδικές καταιγίδες.
Ανεμοι: Δυτικοί 4 με 6 και τοπικά στα νότια 7 μποφόρ με εξασθένηση από το μεσημέρι.
Θερμοκρασία: Από 04 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Παροδικές νεφώσεις, οι οποίες από το απόγευμα στην Κρήτη και το βράδυ στις Κυκλάδες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.
Ανεμοι: Δυτικοί 6 με 7 και από το απόγευμα δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 και στην Κρήτη έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που πιθανώς τις πρώτες ώρες κατά τόπους θα είναι έντονα γρήγορα θα εξασθενήσουν, όμως κατά τη διάρκεια της νύχτας θα ενταθούν εκ νέου στα νότια.
Ανεμοι: Δυτικοί 4 με 6 και στα νότια 6 με 7 μποφόρ. Από το απόγευμα δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στα νότια έως 6, στρεφόμενοι το βράδυ στα βόρεια σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτησή του, «Η Παρασκευή είναι μια μέρα γενικά καιρικής ανάπαυλας». Όμως, «ζόρικη φαίνεται η νέα  κακοκαιρία του Σαββατοκύριακου. Θα  μας επηρεάσει από το Σάββατο το βράδυ και από τα δυτικά με πιο ισχυρά φαινόμενα».

Πρόγνωση για το Σάββατο 31/1/26

Στα δυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως τις πρωινές ώρες στα νησιά του Αιγαίου σποραδικές καταιγίδες πιθανόν έντονες, όμως από αργά το απόγευμα στις περισσότερες περιοχές τα φαινόμενα θα σταματήσουν.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6, στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και από το βράδυ στο Ιόνιο νοτιοανατολικοί 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια θα φτάσει τους 12 με 14 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 15 με 17 βαθμούς και στο νότιο Αιγαίο τους 18 με 19 βαθμούς.

Πρόγνωση για την Κυριακή 1/2/26 

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα στα δυτικά και βαθμιαία στη Θεσσαλία, στην κεντρική Μακεδονία και το ανατολικό Αιγαίο πιθανόν κατά τόπους να είναι ισχυρά. Εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται τη νύχτα στα δυτικά.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και από το απόγευμα και στα βορειοανατολικά ημιορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από ανατολικές και στα νότια από νότιες διευθύνσεις, 4 με 6 και στα πελάγη 7, τοπικά 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα 2/2/26  

Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στην ανατολική νησιωτική χώρα τις πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες.
Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά καθώς και στα ημιορεινά της βορειοανατολικής χώρας.
Βαθμιαία από το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και στα δυτικά ο καιρός θα βελτιωθεί.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί, στα δυτικά 4 με 5 και πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και πρόσκαιρα στα πελάγη 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ανατολικά.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΙΡΟΣ
 |
ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ
 |
ΚΑΙΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top