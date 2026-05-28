Μοιάζει με ανέκδοτο, αλλά είναι πέρα για πέρα αληθινό. Ο διαβόητος κακοποιός με το προσωνύμιο «Τιραμόλα», ο άνθρωπος με τις 50 κλοπές στο βιογραφικό του, πήρε άδεια από τις φυλακές Τίρυνθας και επέστρεψε στη... δράση μέσα σε τρεις ώρες. Η αστυνομική συντάκτρια του Star, Κατερίνα Μαστραντωνάκη, έχει όλο το ρεπορτάζ.

Πρόκειται για το απόλυτο θράσος. Την περασμένη Παρασκευή ο 25χρονος πήρε άδεια από τις φυλακές. Μόλις τρεις ώρες αργότερα, ληστεύει μία κοπέλα στην Ιπποκράτους, της αρπάζει 600 ευρώ και, κρατώντας τα κλοπιμαία, πηγαίνει στο Αστυνομικό Τμήμα για να δηλώσει... νομοταγής και να θεωρήσει την άδειά του!

Το επόμενο πρωί, όπως φαίνεται σε αποκλειστικό βίντεο-ντοκουμέντο, μπαίνει σε καφετέρια και κλέβει πορτοφόλια από τις τσάντες των υπαλλήλων.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Εξαρχείων βλέπουν το βίντεο και τον αναγνωρίζουν. Ξέροντας ότι το βράδυ είναι υποχρεωμένος να ξαναπεράσει για να δώσει το «παρών», του στήνουν καρτέρι.

Όταν τον ρώτησαν «καλά, δε βάζεις μυαλό;», εκείνος ψέλλισε: «Συγγνώμη, δε θα το ξανακάνω».