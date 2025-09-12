Μαρία Αντωνά: Οι ευχές στον Γιώργο Λιάγκα για την τηλεοπτική του πρεμιέρα

Η ανάρτηση για το φινάλε της εκπομπής Καλοκαίρι Παρέα

STAR.GR
Media
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram/NDP Photo Agency
Βίντεο της Μαρίας Αντωνά από το φινάλε της εκπομπής Καλοκαίρι Παρέα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με ένα συγκινητικό και γεμάτο ευγνωμοσύνη μήνυμα αποχαιρέτησε η Μαρία Αντωνά την καλοκαιρινή τηλεοπτική σεζόν, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram το μεσημέρι της Παρασκευής 12 Σεπτεμβρίου. 

Η Μαρία Αντωνά με τον Αλέξη Μίχα, την Κατερίνα Καραβάτου, τον Νίκο Μισίρη και την Αφροδίτη Γραμμέλη

Η Μαρία Αντωνά με τον Αλέξη Μίχα, την Κατερίνα Καραβάτου, τον Νίκο Μισίρη και την Αφροδίτη Γραμμέλη /Φωτογραφία Instagram

Η δημοσιογράφος και ραδιοφωνική παραγωγός, που φέτος συμμετείχε στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1, Καλοκαίρι Παρέα, με παρουσιάστρια την Κατερίνα Καραβάτου, έγραψε λίγο μετά το φινάλε της εκπομπής: «Ένα υπέροχο καλοκαίρι παρέα ολοκληρώθηκε! Με τόση χαρά και συγκίνηση! Σας αγαπώ και σας ευχαριστώ για όσα ζήσαμε!!!». 

Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Η πρώτη τους selfie σε βραδινή έξοδο!

Η Μαρία Αντωνά δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει όλους τους συνεργάτες της, κάνοντας tag στα ονόματά τους.

Η ανάρτηση της Μαρίας Αντωνά

Στο ίδιο μήνυμα, η Μαρία Αντωνά έστειλε τις θερμότερες ευχές της για καλή αρχή στην ομάδα της εκπομπής Το Πρωινό και στον σύντροφό της, Γιώργο Λιάγκα, που επιστρέφει από Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου. 

Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Κοινή εμφάνιση στον γάμο Καλίδη - Μάρκογλου

«Καλή συνέχεια την Δευτέρα στο @toprwino_ant1 @gliagas στις 9:00 @ant1tv και σε ολη την ομάδα @giotak_ @tasostergiakis @fotinipetrogianni_ @despinakampouri @panoskatsaridis @poseidonas.giannopoulos θα είστε η Ν1 επιλογή μας», έγραψε χαρακτηριστικά.

