Μαρία Αντωνά: Οι ευχές στον Γιώργο Λιάγκα για την τηλεοπτική του πρεμιέρα

Βίντεο της Μαρίας Αντωνά από το φινάλε της εκπομπής Καλοκαίρι Παρέα

Με ένα συγκινητικό και γεμάτο ευγνωμοσύνη μήνυμα αποχαιρέτησε η Μαρία Αντωνά την καλοκαιρινή τηλεοπτική σεζόν, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram το μεσημέρι της Παρασκευής 12 Σεπτεμβρίου.

Η Μαρία Αντωνά με τον Αλέξη Μίχα, την Κατερίνα Καραβάτου, τον Νίκο Μισίρη και την Αφροδίτη Γραμμέλη /Φωτογραφία Instagram

Η δημοσιογράφος και ραδιοφωνική παραγωγός, που φέτος συμμετείχε στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1, Καλοκαίρι Παρέα, με παρουσιάστρια την Κατερίνα Καραβάτου, έγραψε λίγο μετά το φινάλε της εκπομπής: «Ένα υπέροχο καλοκαίρι παρέα ολοκληρώθηκε! Με τόση χαρά και συγκίνηση! Σας αγαπώ και σας ευχαριστώ για όσα ζήσαμε!!!».

Η Μαρία Αντωνά δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει όλους τους συνεργάτες της, κάνοντας tag στα ονόματά τους.

Η ανάρτηση της Μαρίας Αντωνά

Στο ίδιο μήνυμα, η Μαρία Αντωνά έστειλε τις θερμότερες ευχές της για καλή αρχή στην ομάδα της εκπομπής Το Πρωινό και στον σύντροφό της, Γιώργο Λιάγκα, που επιστρέφει από Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου.

«Καλή συνέχεια την Δευτέρα στο @toprwino_ant1 @gliagas στις 9:00 @ant1tv και σε ολη την ομάδα @giotak_ @tasostergiakis @fotinipetrogianni_ @despinakampouri @panoskatsaridis @poseidonas.giannopoulos θα είστε η Ν1 επιλογή μας», έγραψε χαρακτηριστικά.