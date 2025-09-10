Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Κοινή εμφάνιση στον γάμο Καλίδη - Μάρκογλου

Η Μαρία Αντωνά δεν κατάφερε να πιάσει την ανθοδέσμη της Λεάννας Μάρκογλου!

Με τα ιερά δεσμά του γάμου ενώθηκαν ο Πάνος Καλίδης κι η Λεάννα Μάρκογλου το απόγευμα της Τρίτης 9 Σεπτεμβρίου. Ο λαϊκός τραγουδιστής κι η make up artist μετά από 20 ολόκληρα χρόνια κοινής πορείας και την απόκτηση τριών παιδιών, παντρεύτηκαν έχοντας στο πλευρό τους συγγενείς και φίλους.

Η Μαρία Αντωνά, στενή φίλη του ζευγαριού, μοιράστηκε τη χαρά της μέσα από τα social media και το βίντεο που δημοσίευσε έχοντας δίπλα της τον γαμπρό, Πάνο Καλίδη.

Γιώργος Λιάγκας και Μαρία Αντωνά σε αγώνα του Ολυμπιακού τον περασμένο Δεκέμβριο /Φωτογραφία Eurokinissi

Ακολούθησε η γαμήλια δεξίωση, εκεί όπου αποκαλύφθηκε στα social media η παρουσία του Γιώργου Λιάγκα. Ο παρουσιαστής του ANT1 λίγες ημέρες πριν την τηλεοπτική του πρεμιέρα, βρέθηκε στον γάμο του ζευγαριού συνοδευόμενος από τη σύντροφό του, Μαρία Αντωνά.

Ο PR Manager, Χάρης Σιανίδης μοιράστηκε στα social media κοινή φωτογραφία με το ζευγάρι να ποζάρει με τη νύφη και τον γαμπρό.

Η ανάρτηση του Χάρη Σιανίδη

Οι φήμες για τον έρωτα του Γιώργου Λιάγκα και της Μαρίας Αντωνά κυκλοφόρησαν στα μέσα ενημέρωσης στις αρχές Ιουνίου του 2024.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ που δημοσιεύτηκαν εκείνη την περίοδο, η σχέση τους φέρεται να ξεκίνησε περίπου ένα μήνα νωρίτερα, δηλαδή γύρω στον Μάιο του 2024, αμέσως μετά τον χωρισμό της Μαρίας Αντωνά από τον πρώην σύντροφό της, Άρη Σοϊλέδη. Με βάση τα δημοσιεύματα, το ζευγάρι είναι μαζί εδώ κι έναν χρόνο.