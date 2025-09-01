Νέα προθεσμία ζήτησε το «πίτμπουλ» του περιβόητου κακοποιού Έντικ

Στον ανακριτή οδηγήθηκε σήμερα το πρωί το πρωτοπαλίκαρο του περιβόητου αρχιμαφιόζου Έντικ από το Ντουμπάι. Πρόκειται για ένα από τα πιο σκληρά στελέχη της συμμορίας που εξόντωσε ηχηρά ονόματα της Greek Mafia στην Ελλάδα.

Όπως μετέδωσε ο αστυνομικός συντάκτης του Star Αλέξανδρος Γύγος, ο αποκαλούμενος και ως «πίτμπουλ του Έντικ», δεν απολογήθηκε και ζήτησε νέα προθεσμία για αύριο το πρωί. Εξάλλου, γνωστές είναι αυτές οι διαδικασίες για τον 36χρονο, καθώς είχε συλληφθεί το 2017, ως ένας από τους 15 «ληστές των χρηματοκιβωτίων». Να θυμίσουμε πως τότε η συγκεκριμένη ομάδα, μέσα σε ένα χρόνο είχε κάνει 145 ένοπλες ληστείες κυρίως στην Αττική.

Η στιγμή της σύλληψης του «πίτμπουλ» του Έντικ στον Ασπρόπυργο

Ο 36χρονος είναι μέλος της μαφιόζικης ομάδας του Έντικ, ο οποίος από το Ντουμπάι που έχει διαφύγει συνεχίζει να συντονίζει εγκληματικές οργανώσεις στην Θεσσαλονίκη (όπου βρίσκεται και η βάση της μαφιόζικης οργάνωσης). Από εκεί οι πιστοί ακόλουθοι του, δεν διστάζουν να διανύουν εκατοντάδες χιλιόμετρα μέχρι την Αθήνα - όπου έχουμε και τα περισσότερα χτυπήματα για λογαριασμό του. Τα έμπειρα στελέχη του Εκβιαστών είχαν μελετήσει κάθε λεπτομέρεια για τη σύλληψη του πρωτοπαλίκαρου του Εντικ.

«Γνωρίζοντας καλά ότι είχαμε να κάνουμε με έναν αδίστακτο κακοποιό είχαμε μελετήσει την προσωπικότητα του και πως μπορεί να αντιδράσει. Η σύλληψη του εν κινήσει ήταν η καλύτερη επιλογή. Πήγαμε στο σημείο με βαρύ οπλισμό» ανέφερε σχετικά με τις πληροφορίες των αρμόδιων αστυνομικών ο Α. Γύγος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.

Τι λένε πηγές της ΕΛ.ΑΣ. για τη σύλληψη του Έντικ

Όπως υπενθύμισε, τον Μάρτιο είχαν συλληφθεί οι λεγόμενοι «τσιγαράδες», αλλά και δολοφόνοι της Greek Mafia, με τον Εντικ από το Ντουμπάι να είναι ο επόμενος που ήθελαν οι αρχές να έχουν στα χέρια τους.

«Μένει να δούμε τι θα υποστηρίξει αύριο το πρωτοπαλίκαρο του, δεν περιμένουμε όμως να δώσει ονόματα» κατέληξε ο αστυνομικός συντάκτης του Star.

