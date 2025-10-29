Πολυδερόπουλος: Η σύντροφός του είναι 6 μηνών έγκυος - «Με πήρε κλαίγοντας»

Περιέγραψε τα συναισθήματά του και το πώς έμαθε ότι θα γίνει μπαμπάς

Πολυδερόπουλος: Σε 3 μήνες θα γίνει μπαμπάς- Τι είπε για την εγκυμοσύνη της συντρόφου του
Πριν λίγες μέρες, ο Νίκος Πολυδερόπουλος ανακοίνωσε μέσω Instagram ότι περιμένει το πρώτο του παιδί με τη Βαλασία Συμιακού και σήμερα ο ηθοποιός μίλησε για το πώς νιώθει που σε λίγο καιρό θα μεγαλώσει η οικογένειά τους. Ακόμη, αποκάλυψε τον τρόπο με τον οποίο η σύντροφός του τού ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της. 

Ο Νίκος Πολυδερόπουλος θα γίνει μπαμπάς- Ο τρόπος που το ανακοίνωσε!

«Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα (σ.σ. ότι θα γίνω μπαμπάς)», είπε αρχικά ο ηθοποιός στο Happy Day και αποκάλυψε ότι η σύντροφός του βρίσκεται στον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης της. Ωστόσο, δεν αποκάλυψε το φύλο του μωρού που περιμένουν. «Το ξέρουμε το φύλο αλλά δεν το μοιραζόμαστε. Είμαστε στη διαδικασία προετοιμασίας του παιδικού δωματίου», είπε. 

 Βαλασία Συμιακού- Νίκος Πολυδερόπουλος: Χέρι χέρι στη Μύκονο, τον Ιούνιο του 2025/ NDΡ  ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

 Βαλασία Συμιακού- Νίκος Πολυδερόπουλος: Χέρι χέρι στη Μύκονο, τον Ιούνιο του 2025/ NDΡ  ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

«Μετά από κάποια χρόνια παίρνεις την απόφαση και λες ότι με αυτόν τον άνθρωπο μπορώ να αδράξω μαζί και τότε φτάνεις σε ένα σημείο που λες ή θα προχωρήσουμε ή θα το τελειώσουμε. Αυτό που έχει σημασία είναι να είσαι ευτυχισμένος και να περνάς καλά και να νιώθεις ότι ο άνθρωπος που έχεις δίπλα σου σου δίνει τη δύναμη και την ώθηση να εξελιχθείς», πρόσθεσε ο ηθοποιός για τη σύντροφό του.

Πολυδερόπουλος για την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης: «Με πήρε τηλέφωνο κλαίγοντας»

Ο ηθοποιός περιέγραψε και τον τρόπο με τον οποίο η σύντροφός του τού ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της. 

Πολυδερόπουλος: Η σύντροφός του είναι 6 μηνών έγκυος - «Με πήρε κλαίγοντας»

«Θεωρώ ότι η Βαλασία θα ήθελε να είναι κάπως αλλιώς τα πράγματα. Ήταν ταραγμένη όταν έγινε. Ήμουν έξω και με πήρε τηλέφωνο στο facetime. Τη βλέπω να κλαίει και λέω κάτι έγινε τώρα. Τη βάψαμε. Μου λέει ότι είναι έγκυος. Διαλύθηκα. Είναι κάτι που συνειδητά το θέλαμε, αλλά φυσικά αιφνιδιάστηκα», περιέγραψε.

Βαλασία Συμιακού- Νίκος Πολυδερόπουλος, το 2023/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Βαλασία Συμιακού- Νίκος Πολυδερόπουλος, το 2023/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

«Οι άντρες δεν το καταλαβαίνουμε. Θα το καταλάβω όταν φύγουμε από την κλινική και θα είμαστε τρεις στο αμάξι. Εκεί νομίζω θα καταλάβω τι έχει γίνει», κατέληξε.

Ο 38χρονος ηθοποιός και η 26χρονη λογοθεραπεύτρια είναι ζευγάρι εδώ και περίπου έξι χρόνια. Το περασμένο καλοκαίρι, κυκλοφόρησε δημοσίευμα που θέλει το ζευγάρι να παντρεύεται στη Ρόδο το επόμενο καλοκαίρι, μετά την πρόταση γάμου που έκανε ο ηθοποιός στη σύντροφό του, σε ταξίδι τους στην Ιταλία.

ΒΑΛΑΣΙΑ ΣΥΜΙΑΚΟΥ
ΝΙΚΟΣ ΠΟΛΥΔΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΓΚΥΟΣ
ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ
