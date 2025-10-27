Ο Νίκος Πολυδερόπουλος θα γίνει μπαμπάς- Ο τρόπος που το ανακοίνωσε!

H σύντροφός του, Βαλασία Συμιακού, είναι έγκυος

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.10.25 , 10:55 Έχεις σπίτι σου παλιά χαρτονομίσματα; «Χρυσάφι» οι ξεχασμένες δραχμές
27.10.25 , 10:52 Ξανθή Τζερεφού: «Είχα πάρει κιλά με διατροφή για να αποκτήσω αυτοπεποίθηση»
27.10.25 , 10:45 Φωτιά τώρα στον Πύργο Αθηνών - Εκκενώνεται το κτίριο
27.10.25 , 10:39 Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ο σύντροφός μου δεν έχει ιδέα για όλα όσα λέμε»
27.10.25 , 10:11 Συντάξεις Νοεμβρίου: Πότε θα γίνουν οι πληρωμές
27.10.25 , 09:57 ΑΕΚ: Το ραντεβού με παίκτη που προκάλεσε έκπληξη
27.10.25 , 09:25 Στεγαστική κρίση: Οι ρυθμίσεις που «ξεκλειδώνουν» τα κλειστά σπίτια
27.10.25 , 09:23 Στη θέση του Παπανώτα ο Λεμπιδάκης - Όσα είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή
27.10.25 , 09:21 Η Αθήνα στις πιο ακριβές πρωτεύουσες της Ευρώπης - Σε ποια θέση βρίσκεται
27.10.25 , 09:05 QJMOTOR: Αυτά είναι τα δυο νέα της μοντέλα
27.10.25 , 09:03 Γιώργος Κωνσταντίνου: Ο τζόγος, η σχέση με τα παιδιά του και οι έρωτες
27.10.25 , 09:02 Δημήτρης Πατέρας – Giorgina Clavarino: O λαμπερός γάμος στη Ρώμη
27.10.25 , 08:49 ΟΠΕΚΕΠE: Στη φυλακή ο φερόμενος αρχηγός - «Παραδέχομαι ό,τι έχω κάνει»
27.10.25 , 08:43 Ο Νίκος Πολυδερόπουλος θα γίνει μπαμπάς- Ο τρόπος που το ανακοίνωσε!
27.10.25 , 08:38 Ρουμανία: Φορτηγό «δίπλωσε» και παρέσυρε αυτοκίνητο - Βίντεο
Φωτιά τώρα στον Πύργο Αθηνών - Εκκενώνεται το κτίριο
Ελαιοκομικό Μητρώο: Έρχονται πρόστιμα σε όσους δε δηλώσουν ελιές και λάδι
Στη θέση του Παπανώτα ο Λεμπιδάκης - Όσα είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή
Αμαλία Κωστοπούλου – Τζέικ Μέντγουελ: Το party για τον πολιτικό γάμο τους
Έχεις σπίτι σου παλιά χαρτονομίσματα; «Χρυσάφι» οι ξεχασμένες δραχμές
Stars System: Έτσι θα είναι αστρολογικό τοπίο μέχρι το τέλος της χρονιάς
Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της - Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ
Χανιά: Τον σκότωσε με τρεις σφαίρες στην καρδιά την ώρα που χόρευε
Δημήτρης Πατέρας – Giorgina Clavarino: O λαμπερός γάμος στη Ρώμη
Συντάξεις Νοεμβρίου: Πότε θα γίνουν οι πληρωμές
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Νίκος Πολυδερόπουλος: Περιμένει το πρώτο του παιδί με τη σύντροφό του, Βαλασία/ βίντεο εκπομπής Καλύτερα δε γίνεται
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το πρώτο του παιδί περιμένει ο Νίκος Πολυδερόπουλος με τη σύντροφό του, Βαλασία Συμιακού. O ηθοποιός ανακοίνωσε τα ευχάριστα νέα με βίντεο που ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

 Βαλασία Συμιακού- Νίκος Πολυδερόπουλος: Χέρι χέρι στη Μύκονο, τον Ιούνιο του 2025/ NDΡ  ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

 Βαλασία Συμιακού- Νίκος Πολυδερόπουλος: Χέρι χέρι στη Μύκονο, τον Ιούνιο του 2025/ NDΡ  ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Σε αυτό φαίνεται ο ίδιος καθώς κοιτάζει τη θάλασσα. Στέκεται με την πλάτη προς την κάμερα και φορά ένα jockey καπέλο. Η σύντροφός του τον πλησιάζει και περιστρέφει το καπέλο του, το οποίο γράφει «DAD».

To περασμένο καλοκαίρι, δημοσίευματα έλεγαν πως ο ηθοποιός έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του κατά τη διάρκεια ταξιδιού τους στην Ιταλία και πως το ζευγάρι σκοπεύει να κάνει τον γάμο του στη Ρόδο το ερχόμενο καλοκαίρι.

Νίκος Πολυδερόπουλος: Παντρεύεται την εκλεκτή της καρδιάς του, Βαλασία

Ο 38χρονος ηθοποιός είναι σε σχέση με την 26χρονη λογοθεραπεύτρια εδώ και έξι χρόνια. Κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Νίκος Πολυδερόπουλος-Βαλασία Συμιακού στη Γλυφάδα, τον Μάιο του 2023/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Νίκος Πολυδερόπουλος-Βαλασία Συμιακού στη Γλυφάδα, τον Μάιο του 2023/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Νίκος Πολυδερόπουλος: H απώλεια του αδελφού του πριν από δύο χρόνια

Το 2023, ανήμερα των Χριστουγέννων, ο ηθοποιός βίωσε μια τραγική αιφνίδια απώλεια, αυτή του μικρότερου αδελφού του. Ο 28χρονος Παντελής, που εργαζόταν ως barman στην Πάτρα, έφυγε από τη ζωή, από ανακοπή καρδιάς. 

Ο ηθοποιός είχε πει χαρακτηριστικά για το ενδεχόμενο να γινόταν μπαμπάς, σε συνέντευξή του στο HELLO!, τον Μάιο του 2024: «Εννοείται, το να γίνω μπαμπάς είναι κάτι που το θέλω πολύ. Τον τελευταίο καιρό, ωστόσο, ίσως λόγω της απώλειας, το θέλω ακόμη περισσότερο. Ίσως κάπως νιώθω πως έφυγε μια ζωή και θα ήταν όμορφο να δημιουργηθεί μια νέα ζωή».

O Νίκος Πολυδερόπουλος είναι ο μεγαλύτερος από τους τέσσερις γιους της οικογένειάς του. Με τα αδέλφια του είναι πολύ δεμένοι. Έχει τρία χρόνια διαφορά ηλικίας με τον Πάρη, πέντε χρόνια με τον Παναγιώτη και οκτώ χρόνια με τον Παντελή. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΙΚΟΣ ΠΟΛΥΔΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΒΑΛΑΣΙΑ ΣΥΜΙΑΚΟΥ
 |
ΜΠΑΜΠΑΣ
 |
ΓΟΝΕΙΣ
 |
ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ
 |
ΠΑΙΔΙ
 |
ΜΩΡΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top