Ο Νίκος Πολυδερόπουλος θα γίνει μπαμπάς- Ο τρόπος που το ανακοίνωσε!

Νίκος Πολυδερόπουλος: Περιμένει το πρώτο του παιδί με τη σύντροφό του, Βαλασία/ βίντεο εκπομπής Καλύτερα δε γίνεται

Το πρώτο του παιδί περιμένει ο Νίκος Πολυδερόπουλος με τη σύντροφό του, Βαλασία Συμιακού. O ηθοποιός ανακοίνωσε τα ευχάριστα νέα με βίντεο που ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Βαλασία Συμιακού- Νίκος Πολυδερόπουλος: Χέρι χέρι στη Μύκονο, τον Ιούνιο του 2025/ NDΡ ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Σε αυτό φαίνεται ο ίδιος καθώς κοιτάζει τη θάλασσα. Στέκεται με την πλάτη προς την κάμερα και φορά ένα jockey καπέλο. Η σύντροφός του τον πλησιάζει και περιστρέφει το καπέλο του, το οποίο γράφει «DAD».

To περασμένο καλοκαίρι, δημοσίευματα έλεγαν πως ο ηθοποιός έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του κατά τη διάρκεια ταξιδιού τους στην Ιταλία και πως το ζευγάρι σκοπεύει να κάνει τον γάμο του στη Ρόδο το ερχόμενο καλοκαίρι.

Ο 38χρονος ηθοποιός είναι σε σχέση με την 26χρονη λογοθεραπεύτρια εδώ και έξι χρόνια. Κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Νίκος Πολυδερόπουλος-Βαλασία Συμιακού στη Γλυφάδα, τον Μάιο του 2023/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Νίκος Πολυδερόπουλος: H απώλεια του αδελφού του πριν από δύο χρόνια

Το 2023, ανήμερα των Χριστουγέννων, ο ηθοποιός βίωσε μια τραγική αιφνίδια απώλεια, αυτή του μικρότερου αδελφού του. Ο 28χρονος Παντελής, που εργαζόταν ως barman στην Πάτρα, έφυγε από τη ζωή, από ανακοπή καρδιάς.

Ο ηθοποιός είχε πει χαρακτηριστικά για το ενδεχόμενο να γινόταν μπαμπάς, σε συνέντευξή του στο HELLO!, τον Μάιο του 2024: «Εννοείται, το να γίνω μπαμπάς είναι κάτι που το θέλω πολύ. Τον τελευταίο καιρό, ωστόσο, ίσως λόγω της απώλειας, το θέλω ακόμη περισσότερο. Ίσως κάπως νιώθω πως έφυγε μια ζωή και θα ήταν όμορφο να δημιουργηθεί μια νέα ζωή».

O Νίκος Πολυδερόπουλος είναι ο μεγαλύτερος από τους τέσσερις γιους της οικογένειάς του. Με τα αδέλφια του είναι πολύ δεμένοι. Έχει τρία χρόνια διαφορά ηλικίας με τον Πάρη, πέντε χρόνια με τον Παναγιώτη και οκτώ χρόνια με τον Παντελή.