Γλυφάδα: Επιτέθηκε και χτύπησε με πέτρα γυναίκα που τάιζε αδέσποτα γατάκια

Ένα απίστευτα βίαιο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου στη Γλυφάδα, όταν μια 70χρονη δέχθηκε επίθεση από 38χρονο άνδρα, τη στιγμή που τάιζε τα αδέσποτα γατάκια της γειτονιάς της κοντά στη Β’ Πλαζ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης, χωρίς καμία προειδοποίηση, όρμησε στη γυναίκα και τη χτύπησε επανειλημμένα στο κεφάλι κρατώντας στα χέρια του μια πέτρα. Δεν την πέταξε, αλλά τη χρησιμοποίησε σαν όπλο, προκαλώντας της σοβαρά τραύματα.

Μάρτυρες του περιστατικού ήταν εργαζόμενοι του Δήμου Γλυφάδας, που βρέθηκαν στο σημείο και έσπευσαν να βοηθήσουν τη γυναίκα, η οποία αιμορραγούσε στο έδαφος. Ειδοποίησαν αμέσως το ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τη 70χρονη στο Ασκληπιείο της Βούλας σε κρίσιμη κατάσταση. Εκεί νοσηλεύτηκε για δύο ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, πριν μεταφερθεί σε ιδιωτική κλινική, καθώς δεν υπήρχαν διαθέσιμες κλίνες ΜΕΘ. Η κατάστασή της εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη.

Οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν και συνέλαβαν λίγες ώρες αργότερα τον δράστη. Ο 38χρονος οδηγήθηκε στη φυλακή Κορυδαλλού, κατηγορούμενος για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, ενώ αναμένεται να υποβληθεί σε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για άτομο με μακρύ ιστορικό ψυχιατρικών προβλημάτων, το οποίο έχει αποδράσει 18 φορές από ψυχιατρική κλινική, γεγονός που προκαλεί εύλογα ερωτήματα για τα μέτρα φύλαξης και παρακολούθησής του.

Οι κάτοικοι της περιοχής είναι συγκλονισμένοι από το περιστατικό, καθώς η 70χρονη ήταν γνωστή και αγαπητή στη γειτονιά. «Ήταν πάντα ευγενική, τάιζε τα γατάκια κάθε πρωί. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε τι συνέβη», λένε φίλοι και γείτονές της.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαπιστώσουν αν ο δράστης είχε εμπλακεί και σε άλλα περιστατικά βίας, ενώ τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.