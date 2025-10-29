Γλυφάδα: Συνέχιζε να τη χτυπά, ενώ είχε χάσει τις αισθήσεις της

Μάχη για τη ζωή της δίνει η 70χρονη, η οποία δέχθηκε άγρια επίθεση με πέτρα από έναν 38χρονο άστεγο στη Γλυφάδα, την ώρα που τάιζε τα αδέσποτα.

Η γυναίκα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ, μετά τα βίαια χτυπήματα που δέχθηκε. Μάλιστα, νέες πληροφορίες αποκαλύπτουν πως ο 38χρονος συνέχιζε να χτυπά με μένος τη γυναίκα, ακόμα κι όταν αυτή είχε χάσει τις αισθήσεις της.

To μέρος, όπου κοιμόταν ο άστεγος που επιτέθηκε στην 70χρονη

Ο δράστης προσπάθησε να διαφύγει, αλλά εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς. Όπως προέκυψε από την έρευνα, αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα. Έχει συλληφθεί στο παρελθόν για κλοπές και παράβαση του νόμου περί όπλων, ενώ έχει αποδράσει συνολικά 18 φορές από ψυχιατρικά ιδρύματα της χώρας.

Γλυφάδα: «Το σπίτι μου κοντεύει να κλείσει»

Σε τραγική κατάσταση είναι η κόρη της 70χρονης, η οποία μίλησε στο Mega.

Η 70χρονη που δέχθηκε την επίθεση δίνει μάχη για τη ζωή της

«Είναι σε καταστολή η μητέρα μου. Το σπίτι μου εμένα κοντεύει να κλείσει, δεν υπάρχει κάποιος άλλος, έχω χάσει τον μπαμπά μου. Πήγα στο νοσοκομείο και η μητέρα μου ήτανε σε λιπόθυμη κατάσταση, δεν μπορούσε να μιλήσει», είπε και πρόσθεσε:

«Τον βρήκανε οι φίλες της μητέρας μου να κρατάει πέτρα στο χέρι του. Οι φίλες της κάνανε μπάνιο στη θάλασσα και η μητέρα μου τάιζε τα γατάκια, γιατί είναι και χειμερινοί κολυμβητές και πηγαίνουν εκεί στη Γλυφάδα».