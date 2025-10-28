Γλυφάδα: Σε κρίσιμη κατάσταση η 69χρονη φιλόζωη που χτύπησαν με πέτρα

«Η φίλη μου τον είχε βοηθήσει, κι εκείνος την έστειλε στην εντατική»

28.10.25 , 21:30 Γλυφάδα: Σε κρίσιμη κατάσταση η 69χρονη φιλόζωη που χτύπησαν με πέτρα
Ελλαδα
Πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε σε παραλία της Γλυφάδας. Μια γυναίκα δέχθηκε άγρια επίθεση από έναν άνδρα, ο οποίος τη χτύπησε με μανία στο κεφάλι χρησιμοποιώντας μια πέτρα. Το θύμα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, ενώ ο δράστης, όπως διαπιστώθηκε, αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα. Το ρεπορτάζ είναι του Αλέξανδρου Γύγου.

Γλυφάδα: Επιτέθηκε και χτύπησε με πέτρα γυναίκα που τάιζε αδέσποτα γατάκια

Η κυρία Ελισάβετ νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά την επίθεση που δέχθηκε επειδή τάιζε αδέσποτες γάτες.

Πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε σε παραλία της Γλυφάδας. Μια γυναίκα δέχθηκε άγρια επίθεση από έναν άνδρα, ο οποίος τη χτύπησε με μανία στο κεφάλι χρησιμοποιώντας μια πέτρα.

Η 69χρονη γυναίκα είχε μαζί της τροφή για τις αδέσποτες γάτες που τόσο πολύ αγαπά. Πήγε να αφήσει το φαγητό για τα αδέσποτα, όμως έγινε αντιληπτή από τον 38χρονο άνδρα, ο οποίος την κυνήγησε.

Γλυφάδα: «Την κυνηγούσε με την πέτρα στο χέρι»

«Βγήκε έξω, πήρε μία πέτρα και την κυνηγούσε. Εκείνη τον είδε, γύρισε πίσω… Κι αυτός από πίσω με την πέτρα την χτύπησε στο κεφάλι κι έπεσε κάτω», λέει αυτόπτης μάρτυρας.
    
Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, η 69χρονη αρχικά μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο της Βούλας, νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ και πλέον βρίσκεται σε ιδιωτική κλινική. 

«Η κατάσταση της είναι στα χέρια του Θεού, τίποτα άλλο. Εγώ δεν άντεξα να πλησιάσω να τη δω από κοντά, την είδα από μακριά» λέει ο αδελφός της 69χρονης.

Ο δράστης είχε αποδράσει 18 φορές από ψυχιατρικές κλινικές

Ο 38χρονος δράστης, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε αποδράσει 18 φορές από ψυχιατρικές κλινικές.

Το τελευταίο διάστημα, είχε βρει καταφύγιο σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίσμα που κατέγραψε η κάμερα του Star, δίπλα από την παραλία της Γλυφάδας.

Πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε σε παραλία της Γλυφάδας. Μια γυναίκα δέχθηκε άγρια επίθεση από έναν άνδρα, ο οποίος τη χτύπησε με μανία στο κεφάλι χρησιμοποιώντας μια πέτρα.

«Η φίλη μου τον είχε βοηθήσει, κι εκείνος την έστειλε στην εντατική»

Η ειρωνία είναι ότι ο 38χρονος έστειλε στην εντατική τη γυναίκα που τον είχε βοηθήσει.

«Τον τάισε και δύο φορές. Είχε αγάπη και στους ανθρώπους», λέει φίλη της 69χρονης.

Ο αδελφός της ξεσπά μιλώντας στο Star. «Δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος γι’ αυτό το άτομο και τον έχουν αφήσει. Ισόβια πρέπει να 'ναι μέσα. Δεν θα υπολογίσω ούτε την πάθηση του ούτε τίποτα, μέσα φυλακή. Εγώ τώρα από ποιον να ζητήσω ευθύνες;».

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 38χρονο και σχηματίστηκε δικογραφία με την κατηγορία της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης.


 

