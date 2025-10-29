Γλυφάδα: Αυτός είναι ο 38χρονος που έστειλε στην εντατική την άτυχη γυναίκα

Δεν είναι το πρώτο επεισόδιο μεταξύ δράστη - θύματος

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.10.25 , 23:59 Σκληρή αντιπαράθεση Γεωργιάδη - Κωνσταντοπούλου: «Υστερική, κακιά γυναίκα»
29.10.25 , 23:51 Άκης Πετρετζίκης: Οι φωτογραφίες με τα παιδιά του στην παρέλαση
29.10.25 , 23:35 Βαλεντίνα vs Έλενα: Ποια από τις δύο παραμένει στη Φάρμα;
29.10.25 , 23:21 Ασπρόπυργος: Έκρυβε Ναρκωτικά Και Χρήματα Σε Τάπερ Και Αφυγραντήρες
29.10.25 , 23:14 Κέλλυ Βρανάκη: Το Instagram, η δημοσιογραφία, η Eurovision & η νέα εκπομπή
29.10.25 , 23:06 Τρόμος Στη Λάρισα: Έκαναν Διαρρήξεις Με Βαριοπούλες Και Λοστούς
29.10.25 , 23:00 Γνωστός σεφ θα γίνει πατέρας για δεύτερη φορά - Η τρυφερή ανακοίνωση
29.10.25 , 22:57 Τυφώνας Μελίσσα: Έλληνας Που Ζει Στην Κούβα Περιγράφει Όσα Βίωσε
29.10.25 , 22:48 Παράνομη Ταφή Αποβλήτων Δίπλα Στον Λούρο Ποταμό - Βίντεο
29.10.25 , 22:36 Φάρμα: Αναγκαστική αποχώρηση για τον Κωνσταντίνο
29.10.25 , 22:23 Φάρμα: Ο σοβαρός τραυματισμός του Κωνσταντίνου στη δοκιμασία αποχώρησης!
29.10.25 , 22:15 Ελένη Μενεγάκη: Γενέθλια στην αγκαλιά του Μάκη της στα Τζουμέρκα
29.10.25 , 22:14 Κορωπί: Προφυλακίστηκε ο 50χρονος που ξυλοκόπησε σύντροφο & παιδί
29.10.25 , 21:59 Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Η ηλιόλουστη βόλτα με τον δύο μηνών γιόκα της
29.10.25 , 21:44 Γλυφάδα: Αυτός είναι ο 38χρονος που έστειλε στην εντατική την άτυχη γυναίκα
Καινούργιου: «Διανύω μια πολύ ιδιαίτερη περίοδο της ζωής μου»
Γλυφάδα: Αυτός είναι ο 38χρονος που έστειλε στην εντατική την άτυχη γυναίκα
Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Κατά καιρούς περνάω περιόδους πολύ έντονες»
Ροδόπη: Γιος σκότωσε τον πατέρα του, χτυπώντας τον με μπαστούνι στο κεφάλι
Τσιμτσιλή: Με τον Θέμη Σοφό και την ομάδα του Happy Day σε ταβερνάκι
Έχεις σπίτι σου παλιά χαρτονομίσματα; «Χρυσάφι» οι ξεχασμένες δραχμές
Θρήνος για τη Νόρα Κατσέλη: Πέθανε ο σύζυγός της, Νάσος Καλογερόπουλος
Γιώργος Ζυγούρης: Το βιογραφικό, η σύντροφός του και οι Σέρρες
Συγκινήθηκε ο Κατσούλης: «Ο καρκίνος σε κάνει να μη χάνεις χρόνο. I know»
Ρούλα Πισπιρίγκου: «Έχει χάσει 30 κιλά» - Το σοβαρό αυτοάνοσο νόσημα
Περισσότερα

VIDEOS

Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (29/10/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μάχη για τη ζωή της δίνει η γυναίκα που δέχθηκε άγρια επίθεση με πέτρα στο κεφάλι, την ώρα που τάιζε αδέσποτες γάτες στη Γλυφάδα. Το STAR προχωρά σε νέες αποκαλύψεις για την υπόθεση και το παρελθόν του δράστη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Γύγου, λίγες μέρες πριν είχε σημειωθεί και άλλο επεισόδιο για το οποίο είχε κληθεί και η αστυνομία. 

Αυτός είναι ο 38χρονος που έστειλε στην εντατική την Μπέττυ, όπως την φωνάζουν οι φίλες της. Την χτύπησε με πέτρα στο κεφάλι γιατί τάιζε τις αδέσποτες γάτες.

Γλυφάδα: Συνέχιζε να τη χτυπά, ενώ είχε χάσει τις αισθήσεις της

Γλυφάδα: Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή - «Είναι σε καταστολή, προσπάθησαν να την ξυπνήσουν»

Γλυφάδα: Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή - «Είναι σε καταστολή, προσπάθησαν να την ξυπνήσουν»

«Είναι σε καταστολή, δεν μπορούν να την ξυπνήσουνε. Σήμερα κάνανε μία προσπάθεια μικρή, την ξυπνήσανε αλλά ανέβασε πίεση και αν δεν σταθεροποιηθούν όλα τα υπόλοιπα, δεν πρέπει να στρεσαριστεί το κεφάλι της», λέει η κόρη της γυναίκας. 

Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει στην κάμερα του star τα λόγια του 38 χρόνου λίγο πριν αρχίσει να την χτυπά.

«Πλησιάζει εκεί αυτός ξαφνικά χωρίς κανένα λόγο, αρχίζει να ουρλιάζει να της φωνάζει ότι φύγε θα σε σκοτώσω, απομακρύνσου είναι το σπίτι μου εδώ, μένω με τη γυναίκα μου έλεγε και κάτι τέτοια. Απομάκρυνε την κυρία και αυτός βγαίνει με φόρα και αρχίζει να τον κυνηγάει!»

Γλυφάδα: Σε κρίσιμη κατάσταση η 69χρονη φιλόζωη που χτύπησαν με πέτρα

Γλυφάδα: Το άγνωστο επεισόδιο 

Όπως αποκαλύπτει το Star, σχεδόν μία εβδομάδα πριν από το αιματηρό περιστατικό έχει συμβεί ξανά ένα επεισόδιο με πρωταγωνιστές τον 38χρονο και την άτυχη γυναίκα - τότε είχε κληθεί και είχε έρθει και η αστυνομία. 

Στις φωτογραφίες ντοκουμέντο, ο 38χρονος πιάνοντας το κεφάλι του, προσπαθούσε να δικαιολογήσει την συμπεριφορά του στους αστυνομικούς.

ο 38χρονος πιάνοντας το κεφάλι του, προσπαθούσε να δικαιολογήσει την συμπεριφορά του στους αστυνομικούς.

«Κυριακή νομίζω ήτανε που είχε πάει πάλι εκεί στο σημείο κυρία για να ταΐσει τις γάτες και αυτός της επιτέθηκε φραστικά και άρχισε και φώναζε και την έβριζε, ήρθε η αστυνομία και αυτό δεν έγινε κάτι άλλο». 

Γλυφάδα: Επιτέθηκε και χτύπησε με πέτρα γυναίκα που τάιζε αδέσποτα γατάκια

Γλυφάδα: «Το δίκιο μου που θα το βρω;»

«Η αστυνομία (πήγε) μαζί με κάποιους υπεύθυνους του Δήμου, και δεν το μαζέψανε. Δεν το μάζεψαν γιατί λέει πρέπει να κάνετε μήνυση. Το δίκιο μου εγώ που θα το βρω;», λέει η κόρη της 69χρονης. 

Σύμφωνα με πηγές της αστυνομίας, κατά τον έλεγχο δεν διαπιστώθηκε να εκκρεμεί σε βάρος του κάποια απόφαση σύλληψης ή εντοπισμού, όπως είχε συμβεί κατά το παρελθόν όταν το «έσκαγε» από ψυχιατρικά ιδρύματα, έτσι στο τότε συμβάν δε δόθηκε έκταση.  

Ο 38χρονος Απασχολεί Διαρκώς τις Αρχές. Τον Φεβρουάριο του 2024, συλλαμβάνεται για κλοπή μοτοσικλέτας.
Το 2025 απασχολεί και πάλι τις αρχές με δύο περιστατικά απόδρασης και πολλαπλές συλλήψεις - για διατάραξη οικιακής ειρήνης,  φθορά ξένης ιδιοκτησίας και κλοπές.

Ο 38χρονος, οδηγήθηκε στις φυλακές του Κορυδαλλού. Εκεί θα εξεταστεί από τους ψυχιάτρους, που θα αποφανθούν για την τύχη του.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΛΥΦΑΔΑ
 |
ΕΠΙΘΕΣΗ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top