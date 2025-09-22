Πειραιάς: Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε κολόνα – Εικόνες σοκ από το τροχαίο

Ένα ακόμα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στον Πειραιά, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 40χρονος και να τραυματιστεί σοβαρά μια 32χρονη.
Το τροχαίο σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Τζαβέλλα και Σκυλίτση. Ο οδηγός του αυτοκινήτου, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολόνα.
Στο σημείο έσπευσαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα που απεγκλώβισαν τον 40χρονο από το ΙΧ χωρίς τις αισθήσεις του. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ η 32χρονη νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση.
