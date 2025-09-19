Τροχαίο λεωφόρος Βουλιαγμένη: Νέο βίντεο από τη στιγμή της σύγκρουσης

Ψάχνουν γιατί το ΙΧ της 64χρονης ήταν ακινητοποιημένο σε πράσινο φανάρι

19.09.25 , 12:07 Τροχαίο λεωφόρος Βουλιαγμένη: Νέο βίντεο από τη στιγμή της σύγκρουσης
Ελλαδα
Νέο βίντεο από τη στιγμή του θανατηφόρου τροχαίου στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης προκαλεί σοκ. 

Σε αυτό διακρίνεται καθαρά το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 21χρονος να κινείται στη μεσαία λωρίδα της λεωφόρου Βουλιαγμένης με μεγάλη ταχύτητα. Όπως φαίνεται στο βίντεο, το αυτοκίνητο καρφώνεται στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου της 64χρονης, το οποίο ήταν ακινητοποιημένο για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα σε πράσινο φανάρι, απέναντι από την πρώην αμερικανική βάση στο Ελληνικό. 

Λεωφόρος Βουλιαγμένης: Βίντεο ντοκούμεντο από τη φονική καραμπόλα

Στο βίντεο μάλιστα φαίνεται ο οδηγός μηχανής που κινούταν στη δεξιά λωρίδα να αποφεύγει με έναν μικρό ελιγμό το αυτοκίνητο της 64χρονης και να το προσπερνάει, όμως ο 21χρονος δεν πρόλαβε να το αποφύγει. 

Συντρίμμια από το τροχαίο στη λεωφόρο Βουλιαγμένης

Συντρίμμια από το τροχαίο στη λεωφόρο Βουλιαγμένης

Από τη σύγκρουση, το αυτοκίνητο της γυναίκας χτύπησε σε κολόνα και ανατράπηκε, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της. Το αυτοκίνητο του 21χρονου πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε διαδοχικά με ένα τρίτο ΙΧ κι ένα ταξί. 

Λεωφόρος Βουλιαγμένης: Καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων με μία νεκρή

Αυτό που ερευνά τώρα η αστυνομία είναι γιατί το αυτοκίνητο της 64χρονης είχε σταματήσει στο φανάρι ενώ ήταν πράσινο. 

Ερευνάται αν είχε κάποιο πρόβλημα υγείας, αν παρουσιάστηκε κάποια μηχανική βλάβη, καθώς δε φαίνεται να είναι αναμμένα τα αλάρμ ή τα φώτα των φρένων. 

Η Τροχαία εξετάζει βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας για να διαπιστώσει ποια ήταν τα αίτια του αιματηρού τροχαίου. 
 

ΤΡΟΧΑΙΟ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Ελλαδα
