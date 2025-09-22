Φάρμα: «Θα ξεκινήσω με κάποια δυσάρεστα...» - Αποκλειστικό απόσπασμα

Τι θα συμβεί αυτή την εβδομάδα στη Φάρμα; Ποιες θα είναι οι Δοκιμασίες στο 3ο επεισόδιο; Όπως είδαμε στο αποκλειστικό απόσπασμα που πρόβαλε το Breakfast@Star το πρωί της Δευτέρας 22/9, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος θα ανακοινώσει κάποια δυσάρεστα νέα που θα στενοχωρήσουν τους παίκτες.

Ποιος θα είναι ο δεύτερος Μονομάχος; Η Βαλεντίνα καλείται να διαλέξει! «Δεν έχω αποφασίσει» ακούγεται να λέει με άγχος η παίκτρια.

Θα πάνε καλύτερα τα πράγματα ανάμεσα στη συμβίωση των Φάρμερ μας; Ραντεβού απόψε, Δευτέρα στις 21:00 στο Star!

Για 3η σεζόν στη Φάρμα, παίκτες και τηλεθεατές ζουν ένα μοναδικό, αυθεντικό ταξίδι στην αξεπέραστη ελληνική ύπαιθρο, σε απόλυτη αρμονία με τη φύση και τους αδιαπραγμάτευτους νόμους της.

Σε μια απομονωμένη τοποθεσία, μακριά από τις ανέσεις της σύγχρονης αστικής ζωής, oι παίκτες της Φάρμας διεκδικούν 50.000 ευρώ και καλούνται να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της αγροτικής ζωής, που μπορεί να είναι σκληρή, αλλά ταυτόχρονα είναι γεμάτη γοητεία.