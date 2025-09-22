Τσάρλι Κερκ: «Συγχωρώ τον δολοφόνο του συζύγου μου»

Τα δάκρυα της Έρικα και η αγκαλιά παρηγοριάς του Τραμπ

Κοσμος
Πάνω από 200.000 άτομα παρακολούθησαν το λαϊκό προσκύνημα του Τσάρλι Κερκ / Bίντεο Mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύσσωμη η ηγεσία των τραμπιστών, από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον αντιπρόεδρό του Τζέι Ντι Βανς, συγκεντρώθηκε στην νεκρώσιμη τελετή για να αποτίσει φόρο τιμής στον δολοφονημένο υπερσυντηρητικό influencer Τσάρλι Κερκ, σε κατάμεστο στάδιο στην Αριζόνα.

Αριζόνα: Λαοθάλασσα στην τελετή για τον Τσάρλι Κερκ

Η χήρα του Τσάρλι Κερκ, Έρικα, δήλωσε πως συγχωρεί τον δολοφόνο του συζύγου της, κατά την ομιλία της: «Αυτόν τον άνδρα, αυτόν τον νεαρό, τον συγχωρώ. Τον συγχωρώ επειδή έτσι έκανε και ο Χριστός και αυτό θα έκανε κι ο Τσάρλι», είπε η Έρικα Κερκ, εξηγώντας πως η απάντηση στο μίσος είναι η αγάπη, όπως διδάσκει το Ευαγγέλιο.

«Βαρέθηκα το μίσος του»:Τα μηνύματα του 22χρονου μετά τη δολοφονία του Κερκ

Σύζυγος Τσάρλι Κερκ

Φωτογραφίες AP (Julia Demaree Nikhinson)

Η ομιλία της συζύγου του Τσάρλι Κερκ στην κηδεία του

Από την άλλη, αίσθηση προκάλεσε η αντίδραση του προέδρου των ΗΠΑ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι μισεί τους αντιπάλους του, σε αντίθεση με τον Κερκ: «Δε μισούσε τους αντιπάλους του, ήθελε το καλύτερο για εκείνους... Επ’ αυτού διαφωνούσα με τον Τσάρλι. Μισώ τους αντιπάλους μου και δε θέλω το καλύτερο για εκείνους. Λυπάμαι, Έρικα».

Στο τέλος της ομιλίας του, ο Ντόναλντ Τραμπ παρηγόρησε τη χήρα του Τσάρλι Κερκ, η οποία έγειρε το κεφάλι της στην αγκαλιά του αμερικανού προέδρου.

Nτόναλντ Τραμπ - Σύζυγος Τσάρλι Κερκ

Τραμπ - Σύζυγος Κερκ

Τραμπ για Κερκ: «Η χώρα μας έχασε ένα από τα μεγαλύτερα μυαλά της εποχής μας»

Νωρίτερα, ο Τραμπ απέτισε φόρο τιμής στον Τσάρλι Κερκ «έναν γίγαντα της γενιάς του» και «μάρτυρα» που δολοφονήθηκε από ένα «ριζοσπαστικοποιημένο, αδίστακτο τέρας» επειδή έλεγε αλήθειες.

«Πριν από λιγότερο από δύο εβδομάδες, η χώρα μας έχασε ένα από τα μεγαλύτερα μυαλά της εποχής μας, έναν γίγαντα της γενιάς του και πάνω απ’ όλα έναν σύζυγο, έναν πατέρα, έναν γιο, έναν Χριστιανό κι έναν αφοσιωμένο πατριώτη», είπε ο πρόεδρος Τραμπ απευθυνόμενος σε περισσότερους από 60.000 ανθρώπους που είχαν κατακλύσει το στάδιο του Γκλεντέιλ.

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι ο 31χρονος Κερκ μπήκε στο στόχαστρο επειδή υπερασπιζόταν «την ελευθερία, τη δικαιοσύνη, τον Θεό και τη χώρα του».

Ο Τσάρλι Κερκ πυροβολήθηκε στον λαιμό την ώρα που μιλούσε σε εκδήλωση σε πανεπιστήμιο της Γιούτα. Εμβληματική μορφή του δεξιού κινήματος MAGA («Make America Great Again»), ο Τσάρλι Κερκ υμνούσε στα εκατομμύρια των ακολούθων του στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και σε εκδηλώσεις που οργάνωνε σε πανεπιστήμια τις πολιτικές απόψεις του προέδρου Τραμπ, απευθυνόμενος κυρίως στη νεολαία.

Η δολοφονία του Κερκ είχε απρόσμενες και σημαντικές πολιτικές επιπτώσεις στις ΗΠΑ και προκάλεσε ανησυχίες μετά τα αιτήματα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς να τιμωρηθούν άνθρωποι που επιδοκίμασαν ή εξέφρασαν χαρά για τον θάνατό του. Επικριτές δηλώνουν ότι τα σχόλια αυτά προστατεύονται από την Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος.

 

