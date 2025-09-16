«Βαρέθηκα το μίσος του»:Τα μηνύματα του 22χρονου μετά τη δολοφονία του Κερκ

Αντιμέτωπος με τη θανατική ποινή ο Τάιλερ Ρόμπινσον

16.09.25 , 23:24 «Βαρέθηκα το μίσος του»:Τα μηνύματα του 22χρονου μετά τη δολοφονία του Κερκ
Κοσμος
Δολοφονία Κερκ: Τα μηνύματα Του Ρόμπινσον Με Τον Συγκάτοικο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Οι εισαγγελείς στη Γιούτα απήγγειλαν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με επιβαρυντικά στοιχεία στον 22χρονο Τάιλερ Ρόμπινσον, για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ και αν κριθεί ένοχος, μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με τη θανατική ποινή.

Αποκάλυψη: Ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ συγκατοικούσε με τρανς

Σύμφωνα με τις αρχές, ο Ρόμπινσον πυροβόλησε τον Κερκ στον λαιμό με καραμπίνα από την ταράτσα πανεπιστημιακού κτιρίου. Μάλιστα, φέρεται να είχε αφήσει σημείωμα, στο οποίο έγραφε ότι σκόπευε να σκοτώσει τον Κερκ και μετά την επίθεση φέρεται να ομολόγησε με μήνυμα στη σύντροφό του.

Τσάρλι Κερκ: Η πρώτη ομιλία της γυναίκας του μετά τη δολοφονία του

Επιπλέον, πέταξε το όπλο και τα ρούχα του και ζήτησε από τον συγκάτοικό του να βοηθήσει να κρύψει αποδείξεις.

Τάιλερ Ρόμπινσον

Τα μηνύματα του Ρόμπινσον στον συγκάτοικό του

Σε μηνύματα προς τον συγκάτοικό του, ο Ρόμπινσον έλεγε πως προσπαθούσε να ανακτήσει το όπλο που είχε κρύψει, αλλά δεν μπορούσε επειδή η περιοχή ήταν γεμάτη αστυνομικούς.

Ακολουθεί η συνομιλία του Ρόμπινσον με τον συγκάτοικό του:

Ρόμπινσον: Είμαι ακόμα καλά, αγάπη μου, αλλά θα μείνω στο Όρεμ για λίγο ακόμα. Δεν θα αργήσω να γυρίσω σπίτι, αλλά πρέπει να πάρω το τουφέκι μου. Για να είμαι ειλικρινής, ήλπιζα να κρατήσω αυτό το μυστικό μέχρι να πεθάνω από γηρατειά. Λυπάμαι που σε έμπλεξα.

Συγκάτοικος: Δεν το έκανες εσύ, έτσι;

Ρόμπινσον: Ναι, το έκανα, συγγνώμη.

Συγκάτοικος: Νόμιζα ότι είχαν πιάσει τον ένοχο.

Ρόμπινσον: Όχι, έπιασαν έναν τρελό γέρο και μετά ανέκριναν κάποιον που φορούσε παρόμοια ρούχα. Είχα σχεδιάσει να πάρω το τουφέκι μου από το σημείο ρίψης λίγο μετά, αλλά το μεγαλύτερο μέρος αυτής της πλευράς της πόλης είχε αποκλειστεί. Είναι ήσυχα, σχεδόν αρκετά για να βγω, αλλά υπάρχει ένα όχημα που περιμένει.

Συγκάτοικος: Γιατί;

Ρόμπινσον: Γιατί το έκανα;

Συγκάτοικος: Ναι.

Ρόμπινσον: Είχα βαρεθεί το μίσος του. Κάποια μίση δεν μπορούν να διαπραγματευτούν. Αν καταφέρω να πάρω το τουφέκι μου χωρίς να με δουν, δεν θα αφήσω κανένα στοιχείο. Θα προσπαθήσω να το πάρω ξανά, ελπίζω να έχουν φύγει. Δεν έχω δει τίποτα που να δείχνει ότι το βρήκαν.

Συγκάτοικος: Πόσο καιρό το σχεδίαζες αυτό;

Ρόμπινσον: Λίγο περισσότερο από μια εβδομάδα, νομίζω. Μπορώ να πλησιάσω, αλλά υπάρχει ένα περιπολικό παρκαρισμένο ακριβώς δίπλα. Νομίζω ότι έχουν ήδη ψάξει εκείνο το σημείο, αλλά δε θέλω να το ρισκάρω.

Ρόμπινσον: Μακάρι να είχα γυρίσει πίσω και να το είχα πάρει μόλις έφτασα στο αυτοκίνητό μου. … Ανησυχώ για το τι θα κάνει ο γέρος μου αν δεν του φέρω το τουφέκι του παππού… Δεν ξέρω αν έχει σειριακό αριθμό, αλλά δε θα με εντοπίσουν. Ανησυχώ για τα αποτυπώματα. Έπρεπε να το αφήσω σε έναν θάμνο όπου άλλαξα ρούχα. Δεν είχα τη δυνατότητα ή τον χρόνο να το πάρω μαζί μου. … Ίσως πρέπει να το εγκαταλείψω και να ελπίζω ότι δε θα βρουν αποτυπώματα. Πώς στο διάολο θα εξηγήσω στον γέρο μου ότι το έχασα. 

Οι αρχές τώρα εξετάζουν τα πολιτικά κίνητρα του Ρόμπινσον. Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Γιούτα δήλωσε, ο 22χρονος τα τελευταία χρόνια είχε στραφεί ιδεολογικά προς τα αριστερά και περνούσε χρόνο σε «σκοτεινά» διαδικτυακά φόρουμ.

Το FBI ερευνά τη δραστηριότητά του σε chatroom της πλατφόρμας Discord και πιθανές συνδέσεις με ευρύτερα σχέδια βίας.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΑΙΛΕΡ ΡΟΜΠΙΝΣΟΝ
 |
ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
