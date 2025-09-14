Αποκάλυψη: Ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ συγκατοικούσε με τρανς

Είχαν και «ρομαντική σχέση», γράφει το Fox News

Ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ συγκατοικούσε με τρανς
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

O 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον, που κατηγορείται για τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, φέρεται ότι συζούσε με τρανς πρόσωπο.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα, ο 22χρονος μοιραζόταν ένα διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων στη Γιούτα με τρανς άτομο που «βρισκόταν σε διαδικασία φυλομετάβασης από άνδρα σε γυναίκα».

Το συγκεκριμένο πρόσωπο φέρεται να «συνεργάζεται πλήρως» με το FΒΙ και να παρέδωσε τα μηνύματα για το όπλο της δολοφονίας, που είχαν σταλεί μέσω Discord. Ειδικότερα, στο μήνυμα ο Ρόμπινσον υποδείκνυε το σημείο που είχε κρύψει το όπλο, σε δασώδη περιοχή.

Πηγή δήλωσε στο Fox News: «Ο δράστης ζούσε με έναν τρανς άνδρα που έκανε μετάβαση σε γυναίκα. Δεν είναι γνωστό ποια ήταν η φύση της σχέσης τους. Ήταν φίλοι που έπαιζαν μαζί βιντεοπαιχνίδια. Το τρανς άτομο συνεργάζεται πλήρως με την αστυνομία και δεν θεωρείται ύποπτος.»

Χθες, η Daily Mail είχε αποκαλύψει ότι ο Ρόμπινσον συγκατοικούσε με τον 22χρονο Λανς Τουίγκς σε τριάρι διαμέρισμα.

Ασαφές παραμένει αν πράγματι ο Τουίγκς είναι το ίδιο πρόσωπο που αναφέρεται, καθώς το όνομά του δεν περιλαμβάνεται στην ένορκη κατάθεση.

Ο παππούς του δεν θέλησε να σχολιάσει τις φήμες ότι υπήρχε «τρανς κίνητρο» πίσω από τη δολοφονία του Κερκ: «Δεν θέλω να το σχολιάσω. Δεν είμαι σίγουρος ποια είναι ακριβώς η κατάστασή του αυτή τη στιγμή», είπε. Ο ίδιος δεν είχε γνωρίσει ποτέ τον Ρομπινσον.

Φίλοι ανέφεραν στην Daily Mail ότι ο Ρόμπινσον και ο Τουίγκς συμμετείχαν σε μεγάλη ομαδική συνομιλία φίλων gamer, κυρίως αποφοίτων του λυκείου Pine View, στο Discord.

Σύμφωνα με πηγές του FBI που επικαλείται το Fox News Digital, Ρόμπινσον και Τουίγκς, πέραν της συγκατοίκησης, είχαν και «ρομαντική σχέση». Ο Τουίγκς «συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές επιβολής του νόμου και προς το παρόν δεν κατηγορείται για εγκληματική δραστηριότητα» ξεκαθαρίζουν οι πηγές.

Πάντως, μέλος της οικογένειας του Τουίγκς ανέφερε ότι ο τελευταίος ήταν το «μαύρο πρόβατο» της οικογένειας, αλλά αρνήθηκε να προβεί σε εικασίες για το εάν υπήρχε ερωτική σχέση. Το ίδιο πρόσωπο ανέφερε ότι δεν γνώριζε τις πολιτικές πεποιθήσεις του Τουίγκς, ούτε εάν βρισκόταν σε διαδικασία φυλομετάβασης. Ωστόσο, δεν ήταν κάτι που θα προκαλούσε έκπληξη.

Σύμφωνα με το ίδιο πρόσωπο, ο Τουίγκς είχε προσαχθεί για ανάκριση. Το Σάββατο η εφημερίδα New York Post έγραψε ότι στο διαμέρισμα που μοιράζονταν δεν βρισκόταν κανείς.
 

