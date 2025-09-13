Τσάρλι Κερκ: Η πρώτη ομιλία της γυναίκας του μετά τη δολοφονία του

«Δεν έχετε ιδέα τι δυνάμεις απελευθερώσατε σε όλη τη χώρα»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.09.25 , 11:01 Τρίγωνο-φωτιά ο Μεντιλίμπαρ - Έτσι τρομάζει ο Ολυμπιακός στην επίθεση!
13.09.25 , 10:47 Πηνελόπη Αναστασοπούλου: Έκανε πράξη το όνειρο που είχε με τον σύζυγό της!
13.09.25 , 10:22 Route 360: Η στήριξη του Γιάννη Αποστολάκη στη σύντροφό του, Βάσω Βιλέγκας
13.09.25 , 10:08 Σεισμός στη Ρωσία: 7,4 Ρίχτερ - Δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι
13.09.25 , 09:46 Τσάρλι Κερκ: Η πρώτη ομιλία της γυναίκας του μετά τη δολοφονία του
13.09.25 , 09:03 Καζάκος: Οι δυο γάμοι, η οικογένεια και ο θάνατος της κόρης του
13.09.25 , 09:00 BYD DOLPHIN SURF: Πήρε πέντε αστέρια στις δοκιμές Euro NCAP
13.09.25 , 08:22 Αυστηρότερος ΚΟΚ από σήμερα: Πρόστιμα έως 8.000€ για παραβάσεις
13.09.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 13 Σεπτεμβρίου
13.09.25 , 00:01 Χρήσιμες συμβουλές για τις αγορές σχολικών ειδών
12.09.25 , 23:46 ΕΕ: Με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη το ελαιόλαδο Κρήτης
12.09.25 , 23:45 Μια ανάσα πριν γίνει ξανά μαμά η Τζένη Θεωνά: «Γιορτάζουμε την κοιλίτσα»
12.09.25 , 23:01 All white & all glam: Η Μελίνα Νικολαΐδη εντυπωσιάζει με παγιέτες
12.09.25 , 22:44 Eurobasket 2025: Ήττα της Εθνικής από την Τουρκία με 94-68
12.09.25 , 22:43 Πώς έγινε το μοιραίο τροχαίο στην Ολυμπία Οδό: Το λάθος της 73χρονης οδηγού
Γιώργος Μαζωνάκης: Το όλο νόημα βίντεο για τη νοσηλεία στο Δρομοκαΐτειο
Πηνελόπη Αναστασοπούλου: Έκανε πράξη το όνειρο που είχε με τον σύζυγό της!
Eurobasket 2025: Οι εντυπωσιακές σύντροφοι των παικτών της Εθνικής Ελλάδας
Φάρμα: Aυτοί είναι οι 22 παίκτες - Γνωρίστε τους!
Επίδομα 250 και 500 ευρώ: Ποιοι θα το λάβουν τον Νοέμβριο
Σεισμός στη Ρωσία: 7,4 Ρίχτερ - Δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι
Αυστηρότερος ΚΟΚ από σήμερα: Πρόστιμα έως 8.000€ για παραβάσεις
Τσάρλι Κερκ: Η πρώτη ομιλία της γυναίκας του μετά τη δολοφονία του
Καινούργιου: Οι φωτογραφίες που πυροδότησαν φήμες περί εγκυμοσύνης
Καζάκος: Οι δυο γάμοι, η οικογένεια και ο θάνατος της κόρης του
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
To προφίλ του 22χρονου Ταϊλερ Ρόμπινσον που συνελήφθη για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Για πρώτη φορά μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ από τον Τάιλερ Ρόμπινσον, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο πανεπιστήμιο της Γιούτα την Τετάρτη, μίλησε δημόσια η σύζυγός του, Έρικα.

Η στιγμή της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ - Ποια ήταν τα τελευταία λόγια του

Σε ένα φορτισμένο συναισθηματικά βίντεο που δημοσίευσε το Turning Point USA, η ίδια τον χαρακτήρισε «καλό άνθρωπο» που θα μείνει στην ιστορία για το θάρρος και την πίστη του, υποσχόμενη ότι το έργο και το κίνημά του θα συνεχιστούν.

«Κανείς και ποτέ δεν θα ξεχάσει το όνομα του συζύγου μου. Κι εγώ θα το φροντίσω αυτό», είπε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα απευθύνθηκε και σε όσους θεωρεί υπεύθυνους για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, τονίζοντας: «Αν νομίζατε ότι η αποστολή του ήταν ισχυρή μέχρι τώρα, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι δυνάμεις μόλις απελευθερώσατε σε αυτή τη χώρα και σε ολόκληρο τον κόσμο».

Τσάρλι Κερκ: Η πρώτη ομιλία της γυναίκας του μετά τη δολοφονία του

Ο Τσάρλι Κερκ κατά την ομιλία του, λίγο πριν πέσει νεκρός / Στιγμιότυπο από βίντεο του AP 

«Δεν αντιλαμβάνεστε τη φλόγα που ανάψατε μέσα μου. Οι κραυγές αυτής της χήρας θα αντηχήσουν σε όλο τον κόσμο σαν πολεμική ιαχή. Το κίνημα που οικοδόμησε ο σύζυγός μου δεν πρόκειται να σβήσει», είπε. «Ξέρω ότι ο σύζυγός μου είναι ακόμη εδώ. Μας προσέχει», ανέφερε σε άλλο σημείο της ομιλίας της.

Η Έρικα Κερκ ανακοίνωσε ότι η περιοδεία στα πανεπιστήμια που είχε σχεδιάσει ο Κερκ, αλλά και το συνέδριο του Δεκεμβρίου θα διεξαχθούν κανονικά, κάτι που θα ισχύσει και για τις εκπομπές του σε ραδιόφωνο και διαδίκτυο. «Η σοφία του θα μείνει ζωντανή», πρόσθεσε.

Το δικό της μήνυμα απηύθυνε και στους νέους, τους οποίους κάλεσε να μετάσχουν στα παραρτήματα του Turning Point USA σε όλη τη χώρα. «Κι αν δεν υπάρχει κάποιο στην περιοχή σας, δημιουργήστε ένα», πρόσθεσε.

Παράλληλα, κάλεσε τους νέους να επιστρέψουν στη χριστιανική πίστη και να ενταχθούν σε «μια εκκλησία που μένει πιστή στη Βίβλο».

Λευκός Οίκος: Το βίντεο που δημοσίευσε για τον Τσάρλι Κερ

Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε ένα συγκινητικό βίντεο-φόρο τιμής στον εκλιπόντα συντηρητικό σχολιαστή Τσάρλι Κερκ το βράδυ της Παρασκευής, περιλαμβάνοντας αποσπάσματα όπου ο 31χρονος απαγγέλλει αποσπάσματα από τη Βίβλο και μιλά σε εκδηλώσεις.

«Στην αγαπημένη μνήμη του Τσάρλι Κερκ, ενός ατρόμητου πατριώτη και ανθρώπου ακλόνητης πίστης που αφιέρωσε τη ζωή του στην Αμερική», έγραψε ο επίσημος λογαριασμός του Λευκού Οίκου στην πλατφόρμα X.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top