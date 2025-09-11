Η στιγμή της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ - Ποια ήταν τα τελευταία λόγια του

Νεκρός από πυροβολισμό, ενώ μιλούσε σε εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Valley, στην πόλη Όρεμ της Γιούτα, έπεσε ο 31χρονος συντηρητικός ακτιβιστής Τσάρλι Κερκ.

Ο Κερκ, καθισμένος κάτω από σκηνή και φορώντας λευκό μπλουζάκι με τη λέξη «Freedom» και σκούρο παντελόνι, απαντούσε σε ερωτήσεις του κοινού σχετικά με τη βία των όπλων.

Ο Τσάρλι Κερκ κατά την ομιλία του, λίγο πριν πέσει νεκρός / Στιγμιότυπο από βίντεο του AP

Η ατμόσφαιρα οξύνθηκε όταν ένας παρευρισκόμενος πήρε το μικρόφωνο και τον προκάλεσε με ερωτήσεις για τους δράστες μαζικών πυροβολισμών στις ΗΠΑ. «Ξέρετε πόσοι τρανς Αμερικανοί έχουν υπάρξει δράστες σε περιστατικά μαζικών πυροβολισμών τα τελευταία 10 χρόνια;» ρώτησε το μέλος του κοινού.

Ο διάλογος κορυφώθηκε με την ερώτηση «Μετράμε ή όχι τις εγκληματικές συμμορίες;», που έμελλε να είναι τα τελευταία λόγια του Κερκ πριν δεχτεί τη θανατηφόρα σφαίρα.

Latest Victim to the Gun Violence in USA Charlie Kirk. Is this the safety standards In USA?#CharlieKirk pic.twitter.com/wFaoR2996X — God (@Indic_God) September 11, 2025

Ο ακτιβιστής σωριάστηκε από την καρέκλα του, τραυματισμένος στον λαιμό, ενώ το πλήθος ούρλιαζε. Οι σωματοφύλακές του τον απομάκρυναν εσπευσμένα, όμως λίγη ώρα αργότερα ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τον θάνατό του μέσω Truth Social, χαρακτηρίζοντάς τον «Μεγάλο και Θρυλικό», με ιδιαίτερη επιρροή στη νεολαία των ΗΠΑ.

Ο Τσάρλι Κερκ ήταν ένθερμος υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ / Φωτογραφία AP (Ross D. Franklin)

Οι αρχές μιλούν για «πολιτική δολοφονία» και εκτιμούν ότι ο ένοπλος έδρασε μόνος του. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η σφαίρα προήλθε από την ταράτσα του Losee Center, περίπου 60 μέτρα μακριά από το σημείο της εκδήλωσης.

Στα social media κυκλοφορούν πλάνα που δείχνουν μια μαύρη φιγούρα στην οροφή του κτιρίου, την οποία οι ερευνητές συνδέουν με τον δολοφόνο.

Look closely at the roof the shooter is running away just after Charlie was shot. pic.twitter.com/zvEcBXlIj3 — WarMonitor🇺🇦🇬🇧 (@WarMonitor3) September 10, 2025

«Ο Τσάρλι Κέρκ έπεσε στο μέτωπο» - Το κίνημα MAGA για τη δολοφονία του

Μεγάλα ονόματα του κινήματος MAGA («Make America Great Again»), που εμπνέεται από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε τον Τσάρλι Κερκ «μάρτυρα», που έπεσε υπερασπιζόμενος τις συντηρητικές και χριστιανικές αξίες.

«Το κίνημα που ίδρυσε ο Τσάρλι Κερκ δε θα σταματήσει ποτέ», διαβεβαίωσε ο Τζακ Ποσόμπιεκ, άλλος influencer της άκρας δεξιάς, σε συζήτησή του με τον Στιβ Μπάνον, άλλοτε κορυφαίο σύμβουλο του Λευκού Οίκου, μορφή του υπερσυντηρητικού χώρου.

«Πρέπει να δείξουμε ατσάλινη θέληση. Ο Τσάρλι Κερκ έπεσε στο μέτωπο», πέταξε αυτός ο τελευταίος στο Real America’s Voice, δίκτυο στο οποίο νεαρός πόντκαστερ παρουσίαζε εκπομπή.

Aπό την πλευρά του, ο ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης στη Γιούτα (δυτικά) Σπένσερ Κοξ πάντως δεν έχει καμιά αμφιβολία: επρόκειτο για «πολιτική δολοφονία».

«Άναψε σπίρτο στην Αμερική και νομίζω πως η αμερικανική δεξιά, πάνω απ’ όλα η νεολαία, δεν θα το ανεχτεί αυτό, τον θάνατο μιας από τις πιο γνωστές φωνές της», ανέφερε ο Ματ Μπόιλ, αντιπρόσωπος του ακροδεξιού ιστότοπου Breitbart News, και αυτός συνομιλώντας με τον Στιβ Μπάνον.

Σοκαρισμένη η κοινή γνώμη από τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ / Φωτογραφίες AP (Ross D. Franklin)

Φωτογραφία AP (Lindsey Wasson)

«Ο Τσάρλι Κερκ είναι Αμερικανός μάρτυρας», έκρινε μέσω X ο Μπένι Τζόνσον, άλλος πόντκαστερ που παρακολουθούν πολλοί τραμπιστές.

Ίδια φρασεολογία χρησιμοποίησε ο Κέβιν Ρόμπερτς, πρόεδρος του Heritage Foundation, υπερσυντηρητικού κέντρου μελετών οι ιδέες του οποίου επαναλαμβάνονται συχνά από τα προεδρικά χείλη.

«Το μαρτύριό του (ο θάνατός του) πρέπει να γίνουν σημείο καμπής για τη χώρα μας», τόνισε σε ανακοίνωσή του, κάνοντας λογοπαίγνιο με τον τίτλο του κινήματος νεολαίας του οποίου υπήρξε συνιδρυτής ο θανών, Turning Point USA («σημείο καμπής»).

«Ο Τσάρλι Κερκ έπεσε μάρτυρας. Πολλοί θα σηκωθούν για να τον αντικαταστήσουν», προεξόφλησε ο Τζόναθαν Λούκροι, άλλοτε επαγγελματίας παίκτης του μπέιζμπολ, φλογερός οπαδός του προέδρου Τραμπ.

Οι πιο σκληροπυρηνικοί δεν περίμεναν τα πρώτα στοιχεία της έρευνας για να υποδείξουν πως ευθύνεται «η αριστερά». Παρότι πολλά στελέχη των δημοκρατικών πολύ γρήγορα και χωρίς περιστροφές καταδίκασαν την επίθεση.

