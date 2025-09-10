Πυροβόλησαν τον συντηρητικό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ στη Γιούτα - Βίντεο

Τραυματίστηκε σε πυροβολισμούς που σημειώθηκαν, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ο Τσάρλι Κερκ στη Γιούτα των ΗΠΑ. Πρόκειται για γνωστό podcaster με εκατομμύρια ακροατές και θερμό υποστηρικτή του Ντόναλντ Τραμπ.

'Shots fired' at Charlie Kirk event at Utah Valley University https://t.co/BERa9RtplA pic.twitter.com/lZs0ml3a7y — Daily Mail (@DailyMail) September 10, 2025

Σύμφωνα με το BBC, ο Τσάρλι Κερκ βρισκόταν ανάμεσα στους καλεσμένους σε εκδήλωση στο Utah Valley University στη Γιούτα.

Ο 31χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ «Turning Point USA», Τσάρλι Κερκ, δέχτηκε πυροβολισμούς την ώρα που πραγματοποιούσε παρουσίαση. Εκπρόσωπος του πανεπιστημίου επιβεβαίωσε ότι ο Κερκ τραυματίστηκε και απομακρύνθηκε άμεσα από άνδρες της ασφάλειας, χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί ακόμη σαφείς πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός υπόπτου.

Στο παρακάτω βίντεο καταγράφηκε η στιγμή του πυροβολισμού του. Οι εικόνες είναι σκληρές.

Charlie Kirk has just been shot! WTH!



I have had my beef with @charliekirk11 and have my concerns with TPUSA but I would never wish this on him.



We are at war people.



Pray for him! pic.twitter.com/jpMSR6SXpU — Morgan Ariel (@itsmorganariel) September 10, 2025

Ανάρτηση Τραμπ για τους πυροβολισμούς στον Κερκ

«Πρέπει όλοι να προσευχηθούμε για τον Τσάρλι Κερκ, ο οποίος πυροβολήθηκε», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Τσάρλι Κερκ: Ποιος είναι o θερμός υποστηρικτής του Τραμπ

Ο Τσάρλι Κερκ, γεννημένος το 1993 στο Ιλινόις, είναι Αμερικανός συντηρητικός ακτιβιστής, συγγραφέας και παρουσιαστής. Το 2012 ίδρυσε τον οργανισμό Turning Point USA. Έγινε ευρύτερα γνωστός μέσω της εκπομπής του The Charlie Kirk Show και των βιβλίων του.

Στενός υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ από το 2016, ο Κερκ χρησιμοποίησε την Turning Point ως δίαυλο επικοινωνίας με τη νεολαία των Ρεπουμπλικανών. Με τεράστια απήχηση στα social media (σχεδόν 100 εκατ. άτομα μηνιαίως και πάνω από 15 δισ. προβολές το 2024), η επιρροή του ενισχύθηκε περαιτέρω μέσω της περιοδείας You're Being Brainwashed, που κατέγραψε πάνω από 2 δισ. viral views.