Αριζόνα: Λαοθάλασσα στην κηδεία του Τσάρλι Κερκ

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν συγκεντρωθεί στην Αριζόνα για την κηδεία του ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ που δολοφονήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου ενώ μιλούσε σε εκδήλωση στο Utah Valley University.

Η κηδεία του Τσάρλι Κερκ αναδεικνύεται σε ένα από τα μεγαλύτερα πολιτικά μνημόσυνα. Λαοθάλασσα σχεδόν 200.000 ανθρώπων αναμένεται στο στάδιο State Farm Stadium όπου θα γίνει η τελετή μνήμης. Πρόκειται για διπλάσιο αριθμό κόσμου από το αναμενόμενο. Μόνο οι μισοί χωρούν στο στάδιο που είναι ασφυκτικά γεμάτο.

STUNNING TURNOUT: Drone video shows the outpouring of support as more than 100,000 people are expected to attend the Charlie Kirk memorial service in Arizona. pic.twitter.com/e8zQSF6i65 — Fox News (@FoxNews) September 21, 2025

This is what 50+ THOUSAND people worshipping Jesus Christ looks like for Charlie Kirk’s memorial



Jesus Christ truly is KING



AMEN 🙏 pic.twitter.com/32SEGixzSl — MAGA Voice (@MAGAVoice) September 21, 2025

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και η σύζυγος του εκλιπόντος, Έρικα Κερκ, θα απευθύνουν ομιλίες για τη ζωή και την επιρροή του.

Έμφραγμα επικρατεί στους γύρω δρόμους. Οι περισσότεροι φορούν κόκκινα, λευκά και μπλε, όπως ζήτησαν οι διοργανωτές, ενώ τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντεια.

Στην τελετή μνήμης για τον Κερκ δίνει το «παρών» και ο Έλον Μασκ.

Ο Έλον Μασκ στην τελετή μνήμης για τον Κερκ / AP