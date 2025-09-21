Αριζόνα: Λαοθάλασσα στην κηδεία του Τσάρλι Κερκ

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν συγκεντρωθεί στην Αριζόνα για την κηδεία του ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ που δολοφονήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου ενώ μιλούσε σε εκδήλωση στο Utah Valley University.

Αποκάλυψη: Ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ συγκατοικούσε με τρανς

Η κηδεία του Τσάρλι Κερκ αναδεικνύεται σε ένα από τα μεγαλύτερα πολιτικά μνημόσυνα. Λαοθάλασσα σχεδόν 200.000 ανθρώπων αναμένεται στο στάδιο State Farm Stadium όπου θα γίνει η τελετή μνήμης. Πρόκειται για διπλάσιο αριθμό κόσμου από το αναμενόμενο. Μόνο οι μισοί χωρούν στο στάδιο που είναι ασφυκτικά γεμάτο. 

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και η σύζυγος του εκλιπόντος, Έρικα Κερκ, θα απευθύνουν ομιλίες για τη ζωή και την επιρροή του.

Έμφραγμα επικρατεί στους γύρω δρόμους. Οι περισσότεροι φορούν κόκκινα, λευκά και μπλε, όπως ζήτησαν οι διοργανωτές, ενώ τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντεια.

Στην τελετή μνήμης για τον Κερκ δίνει το «παρών» και ο Έλον Μασκ.

Ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον είναι ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ

ο Έλον Μασκ στην κηδεία Κερκ

Ο Έλον Μασκ στην τελετή μνήμης για τον Κερκ / AP

 

