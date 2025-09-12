Ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον είναι ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ

Ο 22χρονος Ταϊλερ Ρόμπινσον είναι υπο κράτηση για τη δολοφονία του Τσαρλι Κερκ / OPEN

Ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον είναι ο ύποπτος που έχει τεθεί υπό κράτηση για τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.

Οι πρώτες επίσημες φωτογραφίες του κρατούμενου για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, όπως τις έδωσε το γραφείο του κυβερνήτη της Γιούτα

Ένας νέος άνδρας που θεωρείται ύποπτος για τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, βρίσκεται σήμερα υπό κράτηση, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ. «Τον έχουμε» είπε ο Κοξ στους δημοσιογράφους.

Ο ύποπτος, που ταυτοποιήθηκε ως ο Τάιλερ Ρόμπινσον, φέρεται να ομολόγησε σε έναν οικογενειακό φίλο - ή υπαινίχθηκε ότι διέπραξε τον φόνο σε αυτόν τον φίλο - και αυτό το πρόσωπο με τη σειρά του επικοινώνησε με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Ουάσινγκτον χθες, Πέμπτη.

Μέλος της οικογένειας που απάντησε σε ερωτήσεις των ερευνητών είπε πως ο Ρόμπινσον είχε γίνει πιο πολιτικοποιημένος τελευταία και μιλούσε με υποτιμητικό τρόπο για τον Κερκ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Κοξ.

BREAKING 🚨🚨 Mugshot of 22-year-old Tyler Robinson, the suspect who shot Charlie Kirk pic.twitter.com/Yx49PVA6Yi — Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 12, 2025

Ο δολοφόνος του Κερκ διέφευγε από την αστυνομία και τους ομοσπονδιακούς πράκτορες για περίπου 33 ώρες μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό προχθές Τετάρτη του 31χρονου Κερκ, στη διάρκεια δημόσιας εμφάνισής του στο Utah Valley University.

Δολοφονία Κερκ: Αντιφασιστικά μηνύματα στους κάλυκες του όπλου

Αντιφασιστικά μηνύματα βρέθηκαν σε φυσίγγια που ανακαλύφθηκαν μετά τον πυροβολισμό του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ.

«Στις επιγραφές στα τρία αχρησιμοποίητα φυσίγγια ήταν γραμμένα "'Ε φασίστα! Πάρε αυτό!"», τόνισε ο κυβερνήτης σε συνέντευξη Τύπου.

Ένας δεύτερος κάλυκας ήταν χαραγμένος με τον τίτλο του διάσημου αντιφασιστικού τραγουδιού «Bella ciao».

Προηγουμένως, Αμερικανοί ερευνητές δήλωσαν πως βρήκαν το πυροβόλο όπλο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για τη δολοφονία του Κερκ και έδωσαν στη δημοσιότητα εικόνες του υπόπτου.

We are asking for the public's help identifying this person of interest in connection with the fatal shooting of Charlie Kirk at Utah Valley University.

1-800-CALL-FBI

Digital media tips: https://t.co/K7maX81TjJ pic.twitter.com/ALuVkTXuDc — FBI Salt Lake City (@FBISaltLakeCity) September 11, 2025

Συγκεκριμένα, το FBI είχε δώσει στη δημοσιότητα εικόνες που ελήφθησαν προφανώς από κάμερες ασφαλείας και έδειχναν ένα άτομο με μαύρη μπλούζα, μαύρα γυαλιά ηλίου και σκούρο κασκέτο μπέιζμπολ.

Αξιωματούχοι των υπηρεσιών επιβολής του νόμου έδωσαν επίσης στη δημοσιότητα βίντεο του ατόμου που πυροβόλησε όπου φαινόταν να τρέχει στη στέγη και ακολούθως να πηδάει στο έδαφος.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε νωρίτερα σήμερα πως ένας ύποπτος έχει τεθεί υπό κράτηση, συμπληρώνοντας ότι ελπίζει να επιβληθεί η θανατική ποινή στον δράστη της δολοφονίας.

🚨 MAJOR BREAKING: THEY CAUGHT the Charlie Kirk shooting suspect, President Trump reveals.



"I think, with a high degree of certainty, we HAVE HIM, in custody. Everyone did a great job."



Get the chair ready. Execute.pic.twitter.com/vA25dXrP9C — Eric Daugherty (@EricLDaugh) September 12, 2025



