Τσάρλι Κερκ: Το FBI έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες του δολοφόνου του

Οι αρχές εντόπισαν και το όπλο που χρησιμοποίησε

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.09.25 , 21:05 Στη φυλακή ο 19χρονος που τραυμάτισε αστυνομικό μετά από καταδίωξη
11.09.25 , 21:01 Μαρινέλλα: «Δεν έχει επαφή με το περιβάλλον» - Τα νεότερα για την υγεία της
11.09.25 , 20:30 Πετράλωνα: Επίθεση εξωσχολικών σε μαθητή Λυκείου μετά τον αγιασμό!
11.09.25 , 20:29 Eurobasket: «Πυρετός» λίγο πριν το Ελλάδα - Τουρκία - Στο STAR οι Πελαργοί
11.09.25 , 20:11 «Έγκλημα στον Νείλο»: Ταινία μυστηρίου σε α' τηλεοπτική προβολή στο Star!
11.09.25 , 20:02 Μητσοτάκης στον Εμίρη Κατάρ: Ανεπίτρεπτη η παραβίαση εδαφικής κυριαρχίας
11.09.25 , 19:36 Άννα Βίσση: Οι πρόβες στο Καλλιμάρμαρο
11.09.25 , 19:28 Aυτό είναι το απόλυτο comfort ρούχο του φθινοπώρου
11.09.25 , 19:13 Τσάρλι Κερκ: Το FBI έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες του δολοφόνου του
11.09.25 , 18:56 Ο «Τροχός της Τύχης» επιστρέφει για 12η σεζόν στο Star!
11.09.25 , 18:43 VW: Καταιγισμός νέων μοντέλων
11.09.25 , 18:41 Απίστευτη ανακάλυψη για τον Άρη: «Πρόκειται για καθαρή ένδειξη ζωής»
11.09.25 , 18:25 SEAJETS: Δίπλα στους κατοίκους των νησιών - Δωρεάν εξετάσεις στην Αλόννησο
11.09.25 , 18:22 Οκτώβριος πιο ζεστός από τις κανονικές θερμοκρασίες
11.09.25 , 18:20 Τα γυαλιά της Συνατσάκη πάνε στον Στρατή: Η στιλάτη «κλοπή» που έγινε viral
Μαρία Ιωαννίδου: Ο λόγος που πέρασε το χειρότερο καλοκαίρι της ζωής της
Παναγιώτης Στάθης: Η σπάνια φωτογραφία με την κούκλα κόρη του, Καλλίνθια
Γιώργος Μαζωνάκης: Η νέα ανακοίνωση που έκανε μέσω των social media
Ιωάννα Τούνη: To ρομαντικό δείπνο με τον σύντροφό της
Δήμητρα Δουμένη: Πώς είναι 22 χρόνια μετά η «Όλια» από τη «Λένη»
Βάσω Λασκαράκη: Η κόρη της, Εύα στην πρώτη της μέρα στο Γυμνάσιο
Στο νοσοκομείο ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης - Έκανε επέμβαση στην καρδιά
Χριστίνα Σάλτη: «Διαγνώστηκε με καρκίνο, το παλεύει και το παλεύουμε»
Οικονομάκου: Πρώτη μέρα στο σχολείο για τα παιδιά της, Μάξιμο και Σιέννα
Μέλπω Ζαρόκωστα: Δύσκολες ώρες για τη σπουδαία ηθοποιό - Τι συνέβη;
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το FBI δημοσιοποίησε φωτογραφίες του καταζητούμενου δολοφόνου του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κέρκ, στη Γιούτα των ΗΠΑ. 

«Ζητούμε τη βοήθεια του κοινού για την αναγνώριση αυτού του ατόμου που μας ενδιαφέρει σε σχέση με τον θανατηφόρο πυροβολισμό του Τσάρλι Κερκ στο Πανεπιστήμιο Γιούτα Βάλεϊ», έγραφε στο X το FBI στο Σολτ Λέικ Σίτι της Γιούτα.

Τσάρλι Κερκ: Ανακτήθηκε το όπλο του δράστη της δολοφονίας του

Οι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι ανέκτησαν το όπλο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ και έχουν στην κατοχή τους «βίντεο με καθαρές εικόνες» του φερόμενου ως δολοφόνου.

Τσάρλι Κερκ: Ποιος ήταν ο φιλοτραμπικός influencer που δολοφονήθηκε

«Μπορώ να σας πω ότι ανακτήσαμε αυτό που πιστεύουμε ότι είναι το όπλο που χρησιμοποιήθηκε χθες. Είναι ένα τουφέκι υψηλής ισχύος», δήλωσε ο Ρόμπερτ Μπολς, διευθυντής του τοπικού γραφείου του FBI, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Όρεμ της Γιούτα.

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ

Πίνακας στη μνήμη του Τσάρλι Κερκ / AP (Rajanish Kakade)

«Αυτό το τουφέκι ανακτήθηκε σε μια δασώδη περιοχή όπου ο δράστης είχε διαφύγει», είπε, τονίζοντας ότι το όπλο θα αναλυθεί, καθώς και αποτυπώματα.

«Έχουμε βίντεο με καθαρές εικόνες αυτού του ατόμου», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της Γιούτα, Μπορ Μέισον, προσθέτοντας ότι οι αρχές κατόρθωσαν να ανακτήσουν τις κινήσεις του υπόπτου μέχρι την άφιξή του στην πανεπιστημιούπολη, όπου ο Κερκ μιλούσε σε δημόσια εκδήλωση, μέχρι τη θέση από την οποία πυροβόλησε και στη συνέχεια τις κινήσεις του εκτός πανεπιστημιούπολης σε μια κοντινή γειτονιά.

Η στιγμή της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ - Ποια ήταν τα τελευταία λόγια του

Πρόσθεσε ότι ο δράστης «φαίνεται να έχει ηλικία φοιτητή». «Αυτό ήταν ένα στοχευμένο συμβάν» με στόχο ειδικά τον Τσάρλι Κερκ, επιβεβαίωσε ο Μπολς.

«Αναπτύσσουμε όλα τα μέσα για να τον βρούμε και θα τον βρούμε», διαβεβαίωσε ο αξιωματούχος του FBI.

Βρέθηκε το όπλο της δολοφονίας Κερκ

Εντόπισαν το όπλο της δολοφονίας Κερκ / AP (Lindsey Wasson)

Wall Street Journal: Σφαίρες με συνθήματα υπέρ των τρανς και της αντιφασιστικής ιδεολογίας στο όπλο της δολοφονίας Κερκ

Σύμφωνα με την Wall Street Journal, τα πυρομαχικά που βρέθηκαν στο τουφέκι, το οποίο εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, έφεραν χαραγμένα συνθήματα υπέρ της τρανς κοινότητας και της αντιφασιστικής ιδεολογίας.

Νεκρός ο Τσάρλι Κερκ που πυροβόλησαν στη Γιούτα - Το επιβεβαίωσε ο Τραμπ

Το όπλο, ένα παλαιού τύπου κυνηγετικό τουφέκι, εντοπίστηκε σε δασική περιοχή κοντά στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα Βάλεϊ, τυλιγμένο μέσα σε πετσέτα. Στον θάλαμο βρέθηκε ένας κάλυκας, ενώ στον γεμιστήρα υπήρχαν τρεις αχρησιμοποίητες σφαίρες, όλες με γραπτά μηνύματα πάνω τους, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΗΠΑ
 |
ΓΙΟΥΤΑ
 |
ΟΠΛΟ
 |
FBI
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top