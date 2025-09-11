Τσάρλι Κερκ: Το FBI έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες του δολοφόνου του

Το FBI δημοσιοποίησε φωτογραφίες του καταζητούμενου δολοφόνου του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κέρκ, στη Γιούτα των ΗΠΑ.

«Ζητούμε τη βοήθεια του κοινού για την αναγνώριση αυτού του ατόμου που μας ενδιαφέρει σε σχέση με τον θανατηφόρο πυροβολισμό του Τσάρλι Κερκ στο Πανεπιστήμιο Γιούτα Βάλεϊ», έγραφε στο X το FBI στο Σολτ Λέικ Σίτι της Γιούτα.

We are asking for the public's help identifying this person of interest in connection with the fatal shooting of Charlie Kirk at Utah Valley University.

Τσάρλι Κερκ: Ανακτήθηκε το όπλο του δράστη της δολοφονίας του

Οι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι ανέκτησαν το όπλο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ και έχουν στην κατοχή τους «βίντεο με καθαρές εικόνες» του φερόμενου ως δολοφόνου.

«Μπορώ να σας πω ότι ανακτήσαμε αυτό που πιστεύουμε ότι είναι το όπλο που χρησιμοποιήθηκε χθες. Είναι ένα τουφέκι υψηλής ισχύος», δήλωσε ο Ρόμπερτ Μπολς, διευθυντής του τοπικού γραφείου του FBI, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Όρεμ της Γιούτα.

Πίνακας στη μνήμη του Τσάρλι Κερκ / AP (Rajanish Kakade)

«Αυτό το τουφέκι ανακτήθηκε σε μια δασώδη περιοχή όπου ο δράστης είχε διαφύγει», είπε, τονίζοντας ότι το όπλο θα αναλυθεί, καθώς και αποτυπώματα.

«Έχουμε βίντεο με καθαρές εικόνες αυτού του ατόμου», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της Γιούτα, Μπορ Μέισον, προσθέτοντας ότι οι αρχές κατόρθωσαν να ανακτήσουν τις κινήσεις του υπόπτου μέχρι την άφιξή του στην πανεπιστημιούπολη, όπου ο Κερκ μιλούσε σε δημόσια εκδήλωση, μέχρι τη θέση από την οποία πυροβόλησε και στη συνέχεια τις κινήσεις του εκτός πανεπιστημιούπολης σε μια κοντινή γειτονιά.

Πρόσθεσε ότι ο δράστης «φαίνεται να έχει ηλικία φοιτητή». «Αυτό ήταν ένα στοχευμένο συμβάν» με στόχο ειδικά τον Τσάρλι Κερκ, επιβεβαίωσε ο Μπολς.

«Αναπτύσσουμε όλα τα μέσα για να τον βρούμε και θα τον βρούμε», διαβεβαίωσε ο αξιωματούχος του FBI.

Εντόπισαν το όπλο της δολοφονίας Κερκ / AP (Lindsey Wasson)

Wall Street Journal: Σφαίρες με συνθήματα υπέρ των τρανς και της αντιφασιστικής ιδεολογίας στο όπλο της δολοφονίας Κερκ

Σύμφωνα με την Wall Street Journal, τα πυρομαχικά που βρέθηκαν στο τουφέκι, το οποίο εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, έφεραν χαραγμένα συνθήματα υπέρ της τρανς κοινότητας και της αντιφασιστικής ιδεολογίας.

Το όπλο, ένα παλαιού τύπου κυνηγετικό τουφέκι, εντοπίστηκε σε δασική περιοχή κοντά στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα Βάλεϊ, τυλιγμένο μέσα σε πετσέτα. Στον θάλαμο βρέθηκε ένας κάλυκας, ενώ στον γεμιστήρα υπήρχαν τρεις αχρησιμοποίητες σφαίρες, όλες με γραπτά μηνύματα πάνω τους, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.