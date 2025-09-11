Τσάρλι Κερκ: Ποιος ήταν ο φιλοτραμπικός influencer που δολοφονήθηκε

Ο 31χρονος Τσάρλι Κερκ, που ξεκίνησε ως έφηβος συντηρητικός ακτιβιστής σε πανεπιστημιούπολη και εξελίχθηκε σε κορυφαίο podcaster και στενό σύμμαχο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, δολοφονήθηκε την Τετάρτη από πυροβολισμό κατά τη διάρκεια μίας από τις χαρακτηριστικές δημόσιες εμφανίσεις του σε κολέγιο στη Γιούτα.

Ο Κερκ πέθανε κάνοντας αυτό που τον είχε αναδείξει σε ισχυρή πολιτική προσωπικότητα: προωθώντας τη δεξιά σε πανεπιστημιουπόλεις. Η εκδήλωση σηματοδοτούσε την έναρξη μιας προγραμματισμένης σειράς εμφανίσεων σε πανεπιστήμια από το Κολοράντο μέχρι τη Βιρτζίνια, με τίτλο «The American Comeback Tour».

O Τσάρλι Κερκ πριν δολοφονηθεί / Φωτογραφία από βίντεο AP

Η δολοφονία του προστίθεται σε έναν αυξανόμενο αριθμό επιθέσεων εναντίον πολιτικών προσώπων, από τη δολοφονία μιας Δημοκρατικής πολιτειακής νομοθέτριας και του συζύγου της στη Μινεσότα μέχρι την περσινή επίθεση κατά του Τραμπ, γεγονότα που έχουν αναστατώσει το έθνος.

Ο ίδιος ο Τραμπ ανακοίνωσε τον θάνατο του Κερκ στον προσωπικό του λογαριασμό στο Truth Social.

Ποιος ήταν ο Τσάρλι Κερκ: Η πολύτιμη βοήθεια στον Τραμπ, οι απόψεις του για αμβλώσεις και όπλα και η θρησκεία

Ο Κερκ, πατέρας δύο παιδιών, ενσάρκωνε τον μαχητικό, λαϊκιστικό συντηρητισμό που έχει κυριαρχήσει στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα στην εποχή του Τραμπ.

Ασυμβίβαστος χριστιανός συντηρητικός, γνωστός για τις προκλητικές δηλώσεις του σχετικά με το φύλο, τη φυλή και την πολιτική, ίδρυσε το 2012 την οργάνωση Turning Point USA, με στόχο τη νεολαία και με συχνές παρεμβάσεις σε φιλελεύθερες πανεπιστημιουπόλεις, όπου πολλοί Ρεπουμπλικάνοι ακτιβιστές δίσταζαν να εμφανιστούν.

Πώς βοήθησε τον Τραμπ στις εκλογές

Υποστηρικτής του Τραμπ από την πρώτη του εκλογική αναμέτρηση το 2016, ο Τσάρλι Κερκ μετέτρεψε το Turning Point από μία ακόμα καλοχρηματοδοτούμενη συντηρητική οργάνωση σε κεντρικό παίκτη του δεξιού κινήματος στις ΗΠΑ.

Ο πολιτικός βραχίονας της οργάνωσης συμμετείχε ενεργά στις προσπάθειες κινητοποίησης ψηφοφόρων για την καμπάνια του Τραμπ το 2024, στοχεύοντας κυρίως συντηρητικούς που συνήθως απέχουν από τις κάλπες. Ο Τραμπ κέρδισε την Αριζόνα —γενέτειρα πολιτεία του Turning Point— με διαφορά πέντε μονάδων, αφού την είχε χάσει οριακά το 2020.

Tσάρλι Κερκ και Ντόναλντ Τραμπ τον Ιούλιο του 2018 / Φωτογραφία αρχείου AP Photo (Manuel Balce Ceneta)

Η οργάνωση φημίζεται για τα εκρηκτικά της events με φώτα και πυροτεχνήματα και ισχυρίζεται ότι αριθμεί πάνω από 250.000 φοιτητές-μέλη.

Ο Τραμπ την Τετάρτη εξήρε τον Κερκ, που ξεκίνησε ως ανεπίσημος σύμβουλός του το 2016 και εξελίχθηκε σε έμπιστο συνεργάτη. «Ήταν πολύ καλός φίλος μου και ένας εξαιρετικός άνθρωπος», είχε δηλώσει στο New York Post.

Η «αποκαλυπτική» ρητορική του

Ο Κερκ ξεχώρισε σχεδόν «αποκαλυπτικό» ύφος του σε podcast, ραδιοφωνικές εκπομπές και συγκεντρώσεις. Σε κοινή εμφάνιση με τον Τραμπ στη Γεωργία το περασμένο φθινόπωρο, δήλωσε ότι «οι Δημοκρατικοί υπερασπίζονται ό,τι μισεί ο Θεός», χαρακτηρίζοντας τη μάχη Τραμπ – Κάμαλα Χάρις «πνευματική αναμέτρηση».

«Αυτή είναι μια χριστιανική πολιτεία. Θέλω να παραμείνει έτσι», είχε πει σε πλήθος περίπου 10.000 ατόμων, που στο τέλος τον συνόδευσαν σε εκκωφαντικό σύνθημα: «Ο Χριστός είναι Βασιλιάς! Ο Χριστός είναι Βασιλιάς!».

Φωτογραφία αρχείου AP (Ross D. Franklin)

Οι απόψεις του για τα όπλα και τις αμβλώσεις

Ο Κερκ ήταν συνεχώς παρών σε πανεπιστημιουπόλεις. Στο πρόγραμμα «Surrounded» αντιπαρατέθηκε με 20 φοιτητές φιλελεύθερων πεποιθήσεων για ζητήματα όπως η άμβλωση, την οποία χαρακτήριζε φόνο. Ως συγγραφέας πολλών βιβλίων, ανάμεσά τους και ένα για τη Δεύτερη Τροπολογία, υπήρξε φανατικός υποστηρικτής της οπλοκατοχής.

«Αξίζει το κόστος κάποιων, δυστυχώς, θανάτων από όπλα κάθε χρόνο ώστε να διασφαλίσουμε τη Δεύτερη Τροπολογία και τα υπόλοιπα θεόσταλτα δικαιώματά μας», είχε δηλώσει σε εκδήλωση του Turning Point στη Σολτ Λέικ Σίτι το 2023, τονίζοντας ότι οι θάνατοι μπορούν να μειωθούν, αλλά ποτέ να εκλείψουν.

Υπέρμαχος ενός νέου χριστιανικού συντηρητισμού

Οι ευαγγελικές χριστιανικές του πεποιθήσεις ήταν άρρηκτα δεμένες με την πολιτική του στάση. Υποστήριζε ότι δεν υπάρχει πραγματικός διαχωρισμός Εκκλησίας και κράτους.

Συχνά επικαλούνταν το “Seven Mountain Mandate”, που περιγράφει επτά τομείς όπου οι Χριστιανοί οφείλουν να ηγούνται: πολιτική, θρησκεία, μέσα ενημέρωσης, επιχειρήσεις, οικογένεια, εκπαίδευση και τέχνες/ψυχαγωγία.

Φωτογραφία αρχείου AP (Rebecca Blackwell)

Το Turning Point και η άνοδος του Κερκ

Η οργάνωση ιδρύθηκε το 2012 σε προάστιο του Σικάγο από τον τότε 18χρονο Κερκ και τον ακτιβιστή του Tea Party, Γουίλιαμ Μοντγκόμερι, με σκοπό την προώθηση χαμηλής φορολογίας και μικρότερου κράτους στα πανεπιστήμια. Στην αρχή δεν είχε μεγάλη απήχηση, όμως το πάθος του Κερκ να αντιμετωπίζει φιλελεύθερους στον ακαδημαϊκό χώρο τράβηξε σύντομα πλούσιους συντηρητικούς χρηματοδότες.

Παρά τις αρχικές επιφυλάξεις, το Turning Point στήριξε με θέρμη τον Τραμπ όταν πήρε το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών το 2016. Ο Κερκ υπηρέτησε ως προσωπικός βοηθός του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ στην προεκλογική εκστρατεία. Σύντομα έγινε μόνιμος σχολιαστής σε καλωδιακά δίκτυα, μπαίνοντας δυναμικά στους «πολιτισμικούς πολέμους» και υπερασπιζόμενος τον τότε πρόεδρο.

Ο Κερκ διοργάνωσε λεωφορεία για τη συγκέντρωση υπέρ του Τραμπ στην Ουάσινγκτον στις 6 Ιανουαρίου 2021 και αργότερα επικαλέστηκε την Πέμπτη Τροπολογία αντί να απαντήσει σε ερωτήσεις της αρμόδιας επιτροπής. Την ίδια χρονιά, εντείνοντας την κριτική του στο κίνημα Black Lives Matter, χαρακτήρισε τον Τζορτζ Φλόιντ «καθίκι».

Ο πλούτος και η αμφιλεγόμενη κληρονομιά

Καθώς η χρηματοδότηση αυξανόταν, ο Κερκ αγόρασε έπαυλη αξίας 4,75 εκατ. δολαρίων σε κλειστή λέσχη της Αριζόνα. Το Turning Point διοχέτευσε εκατομμύρια σε εταιρείες που ανήκαν στον ίδιο και συνεργάτες του, προκαλώντας καχυποψία σε μερίδα Ρεπουμπλικανών.

Όμως, καθώς το 2024 οι νεότεροι ψηφοφόροι έστριψαν προς τα δεξιά και ο Τραμπ επικράτησε στην Αριζόνα με πέντε μονάδες, ο Κερκ και οι σύμμαχοί του αισθάνθηκαν δικαιωμένοι για το μαχητικό, πολιτισμικά συγκρουσιακό συντηρητισμό τους.