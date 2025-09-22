Τροχαίο ατύχημα για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

Σε τροχαίο ατύχημα κοντά στο Λαύριο ενεπλάκη η Ζωή Κωνσταντοπούλου τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Δημοκρατία», οδηγούσε μόνη της, χωρίς συνοδεία ασφαλείας, το βουλευτικό της όχημα. Ενώ βρισκόταν στη Λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου, κοντά στο Λαύριο, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, έχασε τον έλεγχο και το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, φτάνοντας στο σημείο να ανατραπεί στιγμιαία.

Παρά την ένταση του συμβάντος, η κ. Κωνσταντοπούλου κατάφερε να βγει από το όχημα χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς. Χρησιμοποιώντας το κινητό της τηλέφωνο κάλεσε βοήθεια, με αποτέλεσμα να σπεύσει στο σημείο περιπολικό της αστυνομίας.

Δεν κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της σε νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.