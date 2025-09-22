YAMAHA XMAX 300 Tech MAX: Η βαλίτσα κάνει την διαφορά

Το δώρο των 920 ευρώ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.09.25 , 11:02 Ντένις Ρούτσι: Το όνομά του δεν υπήρχε σε καμία λίστα
22.09.25 , 10:57 Καιρός: Προ των πυλών οργανωμένο κύμα κακοκαιρίας από την Ιταλία
22.09.25 , 10:54 Στρακαστρούκες: Μία καθηλωτική ελεγεία αγάπης
22.09.25 , 10:42 Γάμος Μαίρης Μηλιαρέση: Το άγχος του γαμπρού και οι πρώτες δηλώσεις
22.09.25 , 10:36 Σίσσυ Χρηστίδου: «Είμαι καλά κι ήρεμη στην προσωπική μου ζωή»
22.09.25 , 10:06 Φάρμα: «Θα ξεκινήσω με κάποια δυσάρεστα...» - Αποκλειστικό απόσπασμα
22.09.25 , 10:03 Ποιος γνωστός ποδοσφαιριστής αποφάσισε να “κρεμάσει τα παπούτσια του”;
22.09.25 , 09:51 Τροχαίο ατύχημα για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου
22.09.25 , 09:48 Νίκος Γκάνος: «Μπορεί να είμαι κουμπάρος της Μαρίας Αντωνά αν παντρευτεί»
22.09.25 , 09:33 Λάμπρος Λιαμίρας: Η ηλικία, ο γιος, η ζωή στην επαρχία και η Φάρμα
22.09.25 , 09:28 Ο Νίκος Αναδιώτης για τις αμβλώσεις: «Είπα τη δική μου αλήθεια»
22.09.25 , 09:25 Μάθιου Μακόναχι: Αποκαλύπτει το μυστικό του γάμου του
22.09.25 , 09:22 Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Ένα μόνο πράγμα έχω ζητήσει από τον γιο μου»
22.09.25 , 09:20 Τσάρλι Κερκ: «Συγχωρώ τον δολοφόνο του συζύγου μου»
22.09.25 , 09:05 YAMAHA XMAX 300 Tech MAX: Η βαλίτσα κάνει την διαφορά
Ντένις Ρούτσι: Το όνομά του δεν υπήρχε σε καμία λίστα
24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου: Τι θα γίνει με τα σχολεία
Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Έφυγε από τη ζωή η μητέρα του ηθοποιού
Βαρδινογιάννης – Μπιρμπίλη: Οι λαμπεροί καλεσμένοι στον γάμο του
Γάμος Μαίρης Μηλιαρέση: Το άγχος του γαμπρού και οι πρώτες δηλώσεις
Συντάξεις: Γιατί δεν πρέπει να μένετε πάνω από 40 χρόνια στην εργασία
Θεσσαλονίκη: Tο προφητικό βίντεο της γυναίκας που σκότωσε ο αδερφός της
Πυροβολισμοί στο Παγκράτι: «Γάζωσαν» άνδρα έξω από είσοδο πολυκατοικίας
Τροχαίο ατύχημα για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου
Σοβαρό τροχαίο στην Ποσειδώνος: Ανετράπη αυτοκίνητο
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
YAMAHA XMAX 300 Tech MAX: Η βαλίτσα κάνει την διαφορά
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Tο Yamaha XMAX 300 Tech MAX είναι αδιαμφισβήτητα ένα από τα πιο εμβληματικό sport scooter της κατηγορίας/.Με κομψή, δυναμική σχεδίαση και σπορ χαρακτήρα, συνδυάζει επιδόσεις, άνεση και κορυφαία λειτουργικότητα,  Η συνδεσιμότητα smartphone, η πλοήγηση Garmin μέσω της TFT οθόνης 4,2 ιντσών και η κορυφαία ποιότητα κατασκευής ενισχύουν την premium αίσθηση σε κάθε διαδρομή εντός ή εκτός πόλης.Πλέον προσφέρεται με δώρο ένα πλήρες σετ σχάρα – βαλίτσα 45 λίτρων μαζί με τον μηχανισμό Keyless, συνολικής αξίας €920.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
YAMAHA
 |
YAMAHA XMAX 300 TECH MAX
 |
ΤΙΜΗ ΔΩΡΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top