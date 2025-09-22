YAMAHA XMAX 300 Tech MAX: Η βαλίτσα κάνει την διαφορά

Tο Yamaha XMAX 300 Tech MAX είναι αδιαμφισβήτητα ένα από τα πιο εμβληματικό sport scooter της κατηγορίας/.Με κομψή, δυναμική σχεδίαση και σπορ χαρακτήρα, συνδυάζει επιδόσεις, άνεση και κορυφαία λειτουργικότητα, Η συνδεσιμότητα smartphone, η πλοήγηση Garmin μέσω της TFT οθόνης 4,2 ιντσών και η κορυφαία ποιότητα κατασκευής ενισχύουν την premium αίσθηση σε κάθε διαδρομή εντός ή εκτός πόλης.Πλέον προσφέρεται με δώρο ένα πλήρες σετ σχάρα – βαλίτσα 45 λίτρων μαζί με τον μηχανισμό Keyless, συνολικής αξίας €920.



