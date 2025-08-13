Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Ποζάρει για πρώτη φορά με τη μητέρα του

Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης είναι από τους σημαντικότερους ηθοποιούς της γενιάς του με αναρίθμητους επιτυχημένους ρόλους στο ενεργητικό του.

Όλα αυτά τα χρόνια ουδέποτε έχει απασχολήσει τα κανάλια με την προσωπική του ζωή, καθώς επιθυμία του είναι ο κόσμος να ενημερώνεται για τη δραστηριότητά του στο θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο.

Οι δημοσιεύσεις του στο Instagram έχουν συνηθώς επαγγελματικό χαρακτήρα γι' αυτό και όσοι τον ακολουθούν ξαφνιάστηκαν ευχάριστα με την τελευταία του ανάρτηση.

Το μεσημέρι της Τετάρτης 13 Αυγούστου ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης μοιράστηκε μια σπάνια στιγμή με τους followers του, ποζάροντας για πρώτη φορά με τη μητέρα του. «Καμία φορά θα ήθελες οι αποστάσεις να είναι πιο μικρές πιο κοντινές αλλά ακόμα και έτσι μπορείς να αγαπάς …μάνα…», σχολίασε κάτω από την κοινή τους φωτογραφία.

Όπως σημείωσε ο ίδιος στη λεζάντα, παρά την απόσταση που τους χωρίζει, η σχέση τους παραμένη δυνατή κι ασυναγώνιστη.

Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Η σπάνια φωτογραφία με τη μητέρα του

Τη μοναδική φορά που μίλησε δημόσια για τη μητέρα του, είχε εξομολογηθεί πως οι γονείς του χώρισαν όταν εκείνος ήταν τεσσάρων ετών και ότι μεγάλωσε με τον πατέρα του.

«Το ότι δε μεγάλωσα με τη μαμά μου ήταν μια πρώτη απόρριψη στη ζωή μου. Βέβαια, δε βάζω αυτό το πρόσημο στη μητέρα μου. Αγαπάω πολύ το γυναικείο φύλο. Λατρεύω τις γυναίκες. Οι γυναίκες είναι τα πιο όμορφα πλάσματα στον πλανήτη», είχε αναφέρει ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης στην εκπομπή DOT το 2020.

Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης με τον πατέρα του