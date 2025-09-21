Βαρδινογιάννης – Μπιρμπίλη: Οι λαμπεροί καλεσμένοι στον γάμο του

Λάμψη και κομψότητα στην Εκάλη

21.09.25 , 18:16 Βαρδινογιάννης – Μπιρμπίλη: Οι λαμπεροί καλεσμένοι στον γάμο του
Πηγή: Φωτογραφίες NDP
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο γάμος του Παύλου Βαρδινογιάννη και της Κατερίνας Μπιρμπίλη – Παπαδημητρίου στην εκκλησία της Αγίας Μαρίνας στην Εκάλη δεν ήταν απλώς μια ρομαντική τελετή ήταν ένα κομψό γεγονός υψηλής αισθητικής, που συγκέντρωσε προσωπικότητες της κοινωνικής και επιχειρηματικής ζωής.

Παντρεύτηκαν Παύλος Βαρδινογιάννης & Κατερίνα Μπιρμπίλη

Ο Παύλος Βαρδινογιάννης, γιος του Γιώργου Βαρδινογιάννη και της Αγάπης Πολίτη, ανήκει σε μια οικογένεια με μακρά παράδοση στον επιχειρηματικό κόσμο. Ενεργός και δραστήριος στον χώρο των επιχειρήσεων, ξεχωρίζει παράλληλα για την έντονη αγάπη του για τα extreme sports – και κυρίως για το skydiving, έχοντας στο ενεργητικό του χιλιάδες άλματα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Η Κατερίνα Μπιρμπίλη κατάγεται από οικογένεια με ισχυρή παρουσία στον χώρο του πολιτισμού και των εκδόσεων. Είναι κόρη της συγγραφέως και εκδότριας Αναστασίας Παπαδημητρίου, συνιδιοκτήτριας του ιστορικού εκδοτικού οίκου «Άγκυρα». Η ίδια συμμετέχει ενεργά στην πορεία του εκδοτικού, με σύγχρονη ματιά και ιδιαίτερη έμφαση στη σύνδεση του βιβλίου με τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες, φέρνοντας την παράδοση του έντυπου λόγου σε δημιουργικό διάλογο με το μέλλον.

 Οι λαμπερές παρουσίες και τα looks που ξεχώρισαν

Ανάμεσα στις εμφανίσεις που συζητήθηκαν, η Χρυσή Βαρδινογιάννη ξεχώρισε με ένα baby blue cape dress – ένα μακρύ φόρεμα με ενσωματωμένη κάπα.

Χρυσή Βαρδινογιάννη - Γιάννης Βαρδινογιάννης

Χρυσή Βαρδινογιάννη - Γιάννης Βαρδινογιάννης

Ο φωτογραφικός φακός την απαθανάτισε να συνομιλεί με τον επιχειρηματία, Γιάννη Βαρδινογιάννη.

Γιάννης Βαρδινογιάννης

Γιάννης Βαρδινογιάννης

Η Αγάπη Πολίτη επέλεξε ένα nude-beige μάξι φόρεμα, διακοσμημένο με χρυσά λουλουδένια κεντήματα και ανοιχτούς ώμους, αποπνέοντας ρομαντισμό και διακριτική λάμψη, σε πλήρη αρμονία με τη φθινοπωρινή εποχή.

Αγάπη Πολίτη - Όλγα Κεφαλογιάννη

Αγάπη Πολίτη - Όλγα Κεφαλογιάννη

Η Όλγα Κεφαλογιάννη έφερε το καλοκαιρινό φως στον γάμο, με μια φλοράλ μάξι δημιουργία γεμάτη φρεσκάδα.

Παύλος Βαρδινογιάννης - Όλγα Κεφαλογιάννη

Παύλος Βαρδινογιάννης - Όλγα Κεφαλογιάννη

Νικόλαος Ντε Γκρες-Άννα Μαρία

Νικόλαος Ντε Γκρες-Άννα Μαρία

Ο πατέρας του γαμπρού Γιώργος Βαρδινογιάννης

Ο πατέρας του γαμπρού Γιώργος Βαρδινογιάννης

Δούκισσα Νομικού

Δούκισσα Νομικού

Η Δούκισσα Νομικού έκανε τη διαφορά, τολμώντας το μαύρο σε γάμο. Το μάξι φόρεμα με το ασορτί σακάκι ανέδειξαν μια κομψή εμφάνιση.

Νίνο

Νίνο
