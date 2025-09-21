Παντρεύτηκαν Παύλος Βαρδινογιάννης & Κατερίνα Μπιρμπίλη

Μια ατμοσφαιρική τελετή στην καταπράσινη αυλή της Αγίας Μαρίνας στην Εκάλη έμελλε να σφραγίσει την αγάπη του Παύλου Βαρδινογιάννη και της Κατερίνας Μπιρμπίλη – Παπαδημητρίου.

Το ζευγάρι, μετά από δύο χρόνια κοινής πορείας, αντάλλαξε όρκους αγάπης με φόντο το ηλιοβασίλεμα του Σαββάτου, σε έναν γάμο που συνδύασε τη διακριτική πολυτέλεια με την ειλικρινή συγκίνηση.

Η Κατερίνα έλαμψε μέσα στο υπέροχο νυφικό της από τον Χρήστο Κωσταρέλο, ένα σχέδιο που ξεχώρισε για την κομψότητά του αλλά και τη διαχρονική του γοητεία. Η halter λαιμόκοψη, το βαθύ V ντεκολτέ, οι ασύμμετρες πιέτες και το σατινέ ύφασμα με φυσική λάμψη, συνέθεσαν μια chic εμφάνιση.

Το πέπλο, μακρύ και αέρινο, ενώ τα μαλλιά της ήταν χτενισμένα σε σινιόν, με το μακιγιάζ της να αναδεικνύει τη φυσική της ομορφιά. Το μπουκέτο από λευκά λουλούδια φανέρωσε τον ρομαντισμό της στιγμής.

Ο Παύλος Βαρδινογιάννης, ντυμένος με κομψότητα και φινέτσα, σκούρο κοστούμι, λευκό πουκάμσο και σκούρα πράσινη γραβάτα έφτασε πρώτος στην εκκλησία, περιμένοντας τη μέλλουσα σύζυγό του με ένα ήρεμο χαμόγελο και την υποστήριξη των αγαπημένων του προσώπων.

Η συγκίνησή του ήταν εμφανής καθ’ όλη τη διάρκεια της τελετής.

Μετά την τελετή, ακολούθησε μια ιδιωτική δεξίωση, με λίγους και εκλεκτούς καλεσμένους.

Φωτογραφίες από το παραμυθένιο γάμο

Ο γαμπρός και η νύφη κατά την έξοδό τους από την εκκλησία

Τα παρανυφάκια ανυπομονούσαν να δουν τη νύφη

Έλαμπαν από ευτυχία οι νεόνυμφοι

Η είσοδος της νύφης στον χώρο της τελετής

Υπομονετικός ο γαμπρός Παύλος Βαρδινογιάννης