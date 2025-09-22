Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Αγκαλιά με τον δύο μηνών γιο της στην παραλία

Τρισευτυχισμένη είναι η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, καθώς εδώ και λίγο καιρό κρατά στην αγκαλιά της το μωρό της και απολαμβάνει τη νέα της καθημερινότητα ως μητέρα.

Η αθλητικογράφος και ο σύζυγός της, Γρηγόρης Μόργκαν καλωσόρισαν το πρώτο τους παιδί πριν από λίγους μήνες και συγκεκριμένα, τον Ιούλιο, και έκτοτε άλλαξε όλη τους η ζωή. Πλέον, σε όλα είναι τρεις. Έτσι και αυτή την Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου, το ζευγάρι εκμεταλλεύτηκε τον ηλιόλουστο καιρό και απόλαυσε τον ήλιο και τη θάλασσα.

Ευρυδίκη Βαλαβάνη - Γρηγόρης Μόργκαν: Πήραν εξιτήριο από το μαιευτήριο στις 14/7/ ΝDP Photo Agency

Ο Γρηγόρης Μόργκαν, μοιράστηκε και ένα τρυφερό βίντεο με τους διαδικτυακούς τους φίλους στο Instagram, στο οποίο απαθανατίζει τη σύζυγό του Ευρυδίκη Βαλαβάνη, η οποία κρατάει στην αγκαλιά της τον μονάκριβο γιο τους.

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Είναι ό,τι πιο δύσκολο έχω κάνει στη ζωή μου» - Η εξομολόγησή της για τη μητρότητα

«Έχω πάρα πολύ καιρό να σας μιλήσω, αλλά ειλικρινά ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος. Το μωρό απαιτεί όλη την προσοχή και δικαιολογημένα. Είναι ό,τι πιο δύσκολο έχω κάνει στη ζωή μου. Αλλά παράλληλα, έχει μια ομορφιά όλο αυτό το πράγμα, το να είσαι 24 ώρες το 24ωρο με το μωρό σου. Είναι μαγικό. Όσες και όσοι έχετε παιδάκια, θα καταλάβετε για ποιο πράγμα μιλάω.

Ο μπέμπης μεγαλώνει. Είναι πανέμορφος. Τι θα έλεγα για το παιδί μου; Είναι πολύ ήσυχο μωράκι. Πολλές μου στείλατε μηνύματα για να μιλήσω για την εμπειρία της εγκυμοσύνης. Είχα δηλώσει ότι είχα τοκετοφοβία, αλλά αν θέλετε μπορούμε να μιλήσουμε για αυτό σε ένα άλλο βίντεο… Δεν κοιμόμαστε. Έχουμε να κοιμηθούμε… πόσο είναι τώρα ο μπέμπης; Γενικότερα, ενώ είναι πάρα πολύ ήσυχο μωρό, δυσκολεύεται στο να τον πάρει ο ύπνος. Θα ήθελα να μου πείτε κάποια tips πάνω σε αυτό», είπε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη στο TikTok.