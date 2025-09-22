Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Αγκαλιά με τον δύο μηνών γιο της στην παραλία

Πέρασαν μία όμορφη Κυριακή στην παραλία οικογενειακώς

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.09.25 , 11:37 Πατέρας Στάθη Μαντζώρου: «Δεν κινδυνεύει η ζωή του - Απέφυγε το μοιραίο»
22.09.25 , 11:36 Μαρία Βοσκοπούλου: Η εμφάνιση με τη γιαγιά της στο Ηρώδειο
22.09.25 , 11:28 «Τα Φιλαράκια»: 9+1 πράγματα που ίσως δεν γνωρίζετε για τη δημοφιλή σειρά
22.09.25 , 11:02 Ντένις Ρούτσι: «Το όνομά του δεν υπήρχε σε καμία λίστα»
22.09.25 , 10:57 Καιρός: Προ των πυλών οργανωμένο κύμα κακοκαιρίας από την Ιταλία
22.09.25 , 10:54 Στρακαστρούκες: Μία καθηλωτική ελεγεία αγάπης
22.09.25 , 10:42 Γάμος Μαίρης Μηλιαρέση: Το άγχος του γαμπρού και οι πρώτες δηλώσεις
22.09.25 , 10:36 Σίσσυ Χρηστίδου: «Είμαι καλά κι ήρεμη στην προσωπική μου ζωή»
22.09.25 , 10:06 Φάρμα: «Θα ξεκινήσω με κάποια δυσάρεστα...» - Αποκλειστικό απόσπασμα
22.09.25 , 10:03 Ποιος γνωστός ποδοσφαιριστής αποφάσισε να “κρεμάσει τα παπούτσια του”;
22.09.25 , 09:51 Τροχαίο ατύχημα για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου
22.09.25 , 09:48 Νίκος Γκάνος: «Μπορεί να είμαι κουμπάρος της Μαρίας Αντωνά αν παντρευτεί»
22.09.25 , 09:33 Λάμπρος Λιαμίρας: Η ηλικία, ο γιος, η ζωή στην επαρχία και η Φάρμα
22.09.25 , 09:28 Ο Νίκος Αναδιώτης για τις αμβλώσεις: «Είπα τη δική μου αλήθεια»
22.09.25 , 09:25 Μάθιου Μακόναχι: Αποκαλύπτει το μυστικό του γάμου του
Ντένις Ρούτσι: «Το όνομά του δεν υπήρχε σε καμία λίστα»
24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου: Τι θα γίνει με τα σχολεία
Βαρδινογιάννης – Μπιρμπίλη: Οι λαμπεροί καλεσμένοι στον γάμο του
Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Έφυγε από τη ζωή η μητέρα του ηθοποιού
Καιρός: Προ των πυλών οργανωμένο κύμα κακοκαιρίας από την Ιταλία
Συντάξεις: Γιατί δεν πρέπει να μένετε πάνω από 40 χρόνια στην εργασία
Σίσσυ Χρηστίδου: «Είμαι καλά κι ήρεμη στην προσωπική μου ζωή»
Τροχαίο ατύχημα για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου
Πατέρας Στάθη Μαντζώρου: «Δεν κινδυνεύει η ζωή του - Απέφυγε το μοιραίο»
Γάμος Μαίρης Μηλιαρέση: Το άγχος του γαμπρού και οι πρώτες δηλώσεις
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τρισευτυχισμένη είναι η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, καθώς εδώ και λίγο καιρό κρατά στην αγκαλιά της το μωρό της και απολαμβάνει τη νέα της καθημερινότητα ως μητέρα.

Η αθλητικογράφος και ο σύζυγός της, Γρηγόρης Μόργκαν καλωσόρισαν το πρώτο τους παιδί πριν από λίγους μήνες και συγκεκριμένα, τον Ιούλιο, και έκτοτε άλλαξε όλη τους η ζωή. Πλέον, σε όλα είναι τρεις. Έτσι και αυτή την Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου, το ζευγάρι εκμεταλλεύτηκε τον ηλιόλουστο καιρό και απόλαυσε τον ήλιο και τη θάλασσα.

Ευρυδίκη Βαλαβάνη - Γρηγόρης Μόργκαν: Πήραν εξιτήριο από το μαιευτήριο στις 14/7/ ΝDP Photo Agency

Ευρυδίκη Βαλαβάνη - Γρηγόρης Μόργκαν: Πήραν εξιτήριο από το μαιευτήριο στις 14/7/ ΝDP Photo Agency

Ο Γρηγόρης Μόργκαν, μοιράστηκε και ένα τρυφερό βίντεο με τους διαδικτυακούς τους φίλους στο Instagram, στο οποίο απαθανατίζει τη σύζυγό του Ευρυδίκη Βαλαβάνη, η οποία κρατάει στην αγκαλιά της τον μονάκριβο γιο τους.

Δες τη φωτογραφία:

βαλαβανη

 

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Είναι ό,τι πιο δύσκολο έχω κάνει στη ζωή μου» - Η εξομολόγησή της για τη μητρότητα

«Έχω πάρα πολύ καιρό να σας μιλήσω, αλλά ειλικρινά ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος. Το μωρό απαιτεί όλη την προσοχή και δικαιολογημένα. Είναι ό,τι πιο δύσκολο έχω κάνει στη ζωή μου. Αλλά παράλληλα, έχει μια ομορφιά όλο αυτό το πράγμα, το να είσαι 24 ώρες το 24ωρο με το μωρό σου. Είναι μαγικό. Όσες και όσοι έχετε παιδάκια, θα καταλάβετε για ποιο πράγμα μιλάω.

Ο μπέμπης μεγαλώνει. Είναι πανέμορφος. Τι θα έλεγα για το παιδί μου; Είναι πολύ ήσυχο μωράκι. Πολλές μου στείλατε μηνύματα για να μιλήσω για την εμπειρία της εγκυμοσύνης. Είχα δηλώσει ότι είχα τοκετοφοβία, αλλά αν θέλετε μπορούμε να μιλήσουμε για αυτό σε ένα άλλο βίντεο… Δεν κοιμόμαστε. Έχουμε να κοιμηθούμε… πόσο είναι τώρα ο μπέμπης; Γενικότερα, ενώ είναι πάρα πολύ ήσυχο μωρό, δυσκολεύεται στο να τον πάρει ο ύπνος. Θα ήθελα να μου πείτε κάποια tips πάνω σε αυτό», είπε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη στο TikTok.

 

@iamevridikivalavani Γεια σας ρε παιδιαααααααα! Επανήλθα…. περίπου! 🤣 #fypシ #foryou #family #blessed #postpartumjourney ♬ πρωτότυπος ήχος - evridiki_valavani

 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΒΑΛΑΒΑΝΗ
 |
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΟΡΓΚΑΝ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top