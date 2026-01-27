Πυγμαλίων Δαδακαρίδης για τον θάνατο του πατέρα του: «Δύσκολη η διαχείριση»

Σε μία από τις πιο προσωπικές και φορτισμένες στιγμές της ζωής του, ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης άνοιξε την καρδιά του και μίλησε δημόσια για τη δύσκολη περίοδο που διανύει, μετά την απώλεια του πατέρα του.

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης, με λόγια λιτά αλλά βαθιά συγκινητικά, αναφέρθηκε τόσο στο πένθος του όσο και στη στάση ζωής που επιλέγει να κρατήσει μέσα από την τέχνη του.

Αφορμή στάθηκε η συμμετοχή του σε θεατρική παράσταση, την οποία και σκηνοθετεί. Όπως εξήγησε, το ίδιο το κείμενο ήταν εκείνο που τον έκανε να πει το «ναι».

«Το κείμενο με έκανε να πω ναι στο να σκηνοθετήσω αυτή την παράσταση. Επίσης, οι συντελεστές αλλά και το βασικότερο, γιατί είναι για τους ανθρώπους που φεύγουν και δεν μπορούν να μιλήσουν», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας τη βαθιά συναισθηματική σύνδεση που ένιωσε με το έργο.

Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης ξεκαθάρισε πως, ως δημιουργός, δεν επιθυμεί να παρεμβαίνει ή να «διορθώνει» ιστορίες που έχουν ήδη γραφτεί.

«Δεν προσπαθώ να προσέξω σε κάτι που έχει γίνει, γιατί θα πάρω θέση στην ιστορία. Θα ήταν λάθος μου να παρέμβω. Προτιμώ να είμαι μαθητής, παρά δάσκαλος», σημείωσε, δίνοντας ένα στίγμα της φιλοσοφίας του απέναντι στην τέχνη αλλά και στη ζωή.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσαν τα λόγια του για την πρόσφατη απώλεια του πατέρα του. «Είναι δύσκολη η διαχείριση μετά την απώλεια. Έκανα μια ανάρτηση πρόσφατα, να είναι καλά το αγόρι μου εκεί που είναι. Του τα είχα πει, άλλωστε, όλα και πριν», εξομολογήθηκε με ειλικρίνεια.

Η απώλεια αυτή ήρθε να προστεθεί σε ένα ήδη βαρύ προσωπικό φορτίο, καθώς μόλις τρεις μήνες νωρίτερα, τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο ηθοποιός είχε χάσει και τη μητέρα του.

Τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου του πατέρα του, ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης την έκανε γνωστή μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Συγκεκριμένα, δημοσίευσε δύο κοινές τους φωτογραφίες: στη μία, ο πατέρας του τον κρατά τρυφερά στην αγκαλιά του όταν ήταν παιδί, ενώ στη δεύτερη ποζάρουν μαζί χαμογελαστοί σε μεγαλύτερη ηλικία. Τις εικόνες συνόδευσε με λόγια που ράγισαν καρδιές: «Καλό ταξίδι μπαμπά μου, θα ήθελα να σε είχα κι άλλο. Ξεκουράσου ομορφιά μου, σε αγαπώ πολύ…».

Αξίζει να σημειωθεί ότι και τον Σεπτέμβριο, όταν «έχασε» τη μητέρα του, ο ηθοποιός είχε επιλέξει και πάλι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να μοιραστεί τη θλίψη του, ανακοινώνοντας τη δυσάρεστη είδηση τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου.

Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, με αξιοπρέπεια και εσωτερική δύναμη, μετατρέπει τον πόνο σε δημιουργία, αποδεικνύοντας πως το θέατρο και η τέχνη μπορούν να γίνουν καταφύγιο, μνήμη και φωνή για όσους έφυγαν, αλλά συνεχίζουν να υπάρχουν μέσα μας.