Ο Πυγμαλίωνας Δαδακαρίδης για τον πατέρα του: «Είναι δύσκολη η διαχείριση»

Όσα είπε ο ταλαντούχος ηθοποιός για τις απώλειες της ζωής του

Ο Πυγμαλίωνας Δαδακαρίδης για τον πατέρα του: «Είναι δύσκολη η διαχείριση»
Μια από τις πιο δύσκολες αλλά και δημιουργικές περιόδους της ζωής του, διανύει ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Ο γνωστός ηθοποιός που πλέον ασχολείται και με τη σκηνοθεσία,. μίλησε στην εκπομπή Buongiorno για το πένθος που βιώνει με την πρόσφατη απώλεια του πατέρα του, αλλά και τη νέα του σκηνοθετική δουλειά στην παράσταση Ο Φονιάς - Έγκλημα και Αθώωση.

«Η ζωή είναι εκεί. Είναι δύσκολη η διαχείριση. Σου λείπουν, θες δε θες. Θα σου λείπουν. Το αγόρι μου, να είναι καλά εκεί που είναι. Του τα είχα πει όλα ούτως ή άλλως πριν, ήταν μια μνήμη για εμένα να μην ξεχνιέμαι, να μην θεωρώ τα πράγματα δεδομένα», είπε για τον θάνατο του πατέρα, αλλά και της μητέρας του τον περασμένο Σεπτέμβριο. 

Ο Πυγμαλίωνας Δαδακαρίδης για τον πατέρα του: «Είναι δύσκολη η διαχείριση»

Μιλώντας για την παράσταση που σκηνοθετεί: «Το κείμενο με έκανε να πω “ναι” στην παράσταση, οι συντελεστές, και το βασικότερο, αν δείτε την παράσταση, θα δείτε ότι είναι για τους ανθρώπους που “φεύγουν” και δεν μπορούν να μιλήσουν. Δεν προσπαθώ να προσέξω την προσέγγιση σε κάτι που έχει γίνει, γιατί θα πάρω θέση πολιτικά με έναν τρόπο σε μια ιστορία που είναι αληθινή και δεν μπορώ να παρέμβω, θα ήταν λάθος μου. Προτιμώ να είμαι μαθητής παρά δάσκαλος. Αν μπεις σε μια διαδικασία να θεωρείς ότι τα ξέρεις όλα θα παρέμβεις και θα πάρεις θέση με έναν τρόπο σε μια στιγμή που το “εγώ” σου θα μπει να την αλλάξει. Είμαι εντελώς μαθητής, περιμένω τον έλεγχο κάθε τρίμηνο». 

«Καλό ταξίδι μπαμπά μου θα ήθελα να σε είχα και άλλο, ξεκουράσου ομορφιά μου, σε αγαπώ πολύ», είχε γράψει στο προφίλ του στο Instagram o Πυγμαλίωνας Δαδακαρίδης. «Ξεκουράσου μάνα μου καλό σου ταξίδι θα μου λείπεις ,όπως πάντα ❤️ 20/09/2025» είχε γράψει για τη μητέρα του, συνοδεύοντας την ανάρτηση με κοινές τους φωτογραφίες.

ΠΥΓΜΑΛΙΩΝ ΔΑΔΑΚΑΡΙΔΗΣ
 |
Ο ΦΟΝΙΑΣ
 |
Ο ΦΟΝΙΑΣ - ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΑΘΩΩΣΗ
