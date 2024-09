Το «χρυσό» ζευγάρι του στίβου, σάρωσε σε Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς!

Με χρυσά γράμματα γράφεται στην ιστορία του στίβου ένα ζευγάρι όχι μόνο για τα αθλητικά του επιτεύγματα αλλά και για την αξιοζήλευτη αγάπη και αφοσίωσή του. Δυο αθλητές που δικαίως τράβηξαν τα βλέμματα σε Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες.

Το ζευγάρι που εμπνέει είναι του Παραολυμπιονίκη Χάντερ Γούντχολ και της Ολυμπιονίκη Τάρα Ντέιβις-Γούντχολ.

Ο Χάντερ Γούντχολ στέφθηκε «χρυσός» στους Παραολυμπιακούς Αγώνες στα 400μ Τ62, ενώ η σύζυγός του, Τάρα Ντέιβις-Γούντχολ, ανέβηκε στο υψηλότερο βάθρο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο άλμα εις μήκος.

Το κοινό είχε ξεσηκωθεί στους Παραολυμπιακούς Αγώνες με τον Χάντερ, όμως η στιγμή που συγκίνησε ακόμα περισσότερο τους θεατές ήταν όταν η Τάρα έπεσε στην αγκαλιά του για να τον συγχαρεί!

Το ίδιο είχε κάνει κι εκείνος για τη σύντροφό του, όταν η Τάρα κατέκτησε χρυσό μετάλλιο στο άλμα εις μήκος στους Ολυμπιακούς του Παρισιού.

Ο Χάντερ και η Τάρα γνωρίστηκαν κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης στίβου στο Λύκειο το 2017 και παντρεύτηκαν πέντε χρόνια αργότερα.

Χρόνο με το χρόνο, δημιούργησαν μια απίστευτη συνεργασία τόσο εντός όσο και εκτός στίβου, ωθώντας ο ένας τον άλλον να φτάσει σε ύψη που κανένας από τους δύο δεν πίστευε ότι ήταν δυνατό, σύμφωνα με το CNN.

Tara Davis-Woodhall and Hunter Woodhall are FINALLY celebrating now that they both have GOLD MEDALS! 🇺🇸 #ParisParalympics pic.twitter.com/YpC96e16ha