Bίζα Σένγκεν: Πιο αυστηροί κανόνες για τη χορήγησή της

Τι αλλάζει - Η διαδικασία στο e-gov

Νέα υπουργική απόφαση αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο πολίτες τρίτων χωρών μπορούν να αποκτήσουν βίζα Σένγκεν για επαγγελματικούς ή επιχειρηματικούς λόγους στην Ελλάδα. Πρόκειται για το λεγόμενο έντυπο «Επιχειρηματικής Πρόσκλησης» (Business Invitation), ένα έγγραφο που πλέον λειτουργεί ως υπεύθυνη δήλωση του προσκαλούντος και καθορίζει με σαφήνεια τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του.

Η διαδικασία θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας e-gov. Ο ενδιαφερόμενος που καλεί έναν ξένο πολίτη στη χώρα, είτε είναι φυσικό πρόσωπο είτε εταιρεία, θα πρέπει να συμπληρώσει το έντυπο, να δηλώσει τα προσωπικά του στοιχεία και να αναλάβει την ευθύνη για τη διαμονή, τη διατροφή, αλλά και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του φιλοξενούμενου, αν αυτή χρειαστεί.

