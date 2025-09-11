Έλενα Ασημακοπούλου: «Καλή αρχή στο Λύκειο, παιδί μου!»

Έλενα Ασημακοπούλου: Όσα είχε πει για την κόρη της και το διαζύγιό της στην εκπομπή Weekenders, τον Μάρτιο του 2025

Mαθήτρια Λυκείου είναι από τη φετινή σχολική χρονιά η κόρη της ηθοποιού Έλενας Ασημακοπούλου και του παλαίμαχου Ιταλού ποδοσφαιριστή, Μπρούνο Τσιρίλο.

Η Μαρία Ροζάρια ξεκίνησε στην Α΄λυκείου και η μαμά της δημοσίευσε ένα post με συγκινητικά λόγια για το νέο κεφάλαιο που ξεκινά στη ζωή της κόρης της.

«Καλή σχολική χρονιά, αστέρι μου! Σήμερα ξεκινά ένα καινούργιο, συναρπαστικό κεφάλαιο στη ζωή σου,το λύκειο! Ένα ταξίδι γεμάτο νέες εμπειρίες, γνώσεις, προκλήσεις και ευκαιρίες να ανακαλύψεις ποια είσαι και τι θέλεις να γίνεις! Μη φοβηθείς να ονειρευτείς, να προσπαθήσεις, να κάνεις λάθη και να ξανασηκωθείς. Έχεις μέσα σου δύναμη, φως και ό,τι χρειάζεσαι για να πετύχεις. Εμείς θα είμαστε πάντα δίπλα σου, περήφανοι για κάθε σου βήμα!

Να έχεις μια υπέροχη σχολική χρονιά, γεμάτη χαμόγελα, φίλους και όμορφες στιγμές. Καλή αρχή, παιδί μου!», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα η ηθοποιός και επιχειρηματίας.

Έλενα Ασημακοπούλου: H πρώτη μέρα της κόρης της στο Λύκειο/ Instagram

Τα τρυφερά της λόγια συνόδευαν τις δύο φωτογραφίες που δημοσίευσε στο instagram. H μία δείχνει ένα στιγμιότυπο μαμάς και κόρης ενώ είναι ξαπλωμένες στην παραλία και η άλλη, τη Μαρία Ροζάρια με την τσάντα της στον ώμο, καθώς φεύγει από το σπίτι για το σχολείο.

Στιγμιότυπο από τον γάμο της Έλενας Ασημακοπούλου και του Μπρούνο Τσιρίλο, τον Μάιο του 2018/ NDP

Η Έλενα Ασημακοπούλου ήταν ζευγάρι με τον Μπρούνο Τσιρίλο για 15 χρόνια. Πριν από περίπου τρία χρόνια αποφάσισαν να πάρουν διαζύγιο και η ηθοποιός είχε μιλήσει για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε οικονομικά εκείνο το διάστημα. «Νομίζω ότι ποτέ δεν ξεπερνιέται εύκολα ένα διαζύγιο, να πεις ότι πέρασα στο επόμενο στάδιο και το άφησα τελείως πίσω μου. Πάντα υπάρχει μια πληγή ανοιχτή εσωτερικά, η οποία δεν κλείνει. Λόγω του ότι υπάρχει και ένα παιδί προφανώς. οτέ δεν είναι μια τέτοια απόφαση εύκολη. Στη Μαρία δεν έχω κρύψει το παραμικρό. Οοποιαδήποτε απορία είχε και ο,τιδήποτε ήθελε να με ρωτήσει ή εγώ ήθελα να της πω, της τα έλεγα όλα πάρα πολύ ανοιχτά», είχε εξομολογηθεί σε συνέντευξή της στους Weekenders, τον περασμένο Μάρτιο.

Πλέον, η ηθοποιός έχει προχωρήσει σε μια νέα σχέση και κυρίως απολαμβάνει τον χρόνο με την κόρη της. «Μ' αρέσει που είμαι στον χώρο μου, με το παιδί μου. Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Κάθε ένας έχει τον χώρο του, είναι αλλιώς. Και αυτό το απολαμβάνω αυτή τη στιγμή. Επειδή έχω και κάποιες ενοχές εγώ ως μαμά που μπορεί να λείπω πολλές ώρες από το σπίτι και εκείνη να είναι μόνη της να διαβάζει, να τρώει μόνη της τα μεσημέρια πολλές φορές... αυτό μου προκαλεί τρομερές τύψεις και ενοχές. Οπότε προσπαθώ γυρνώντας στο σπίτι να αναπληρώσω όλο αυτό τον χρόνο που έχουμε χάσει μέσα στην ημέρα και μπορεί να πάμε και στις 12 η ώρα το βράδυ για ύπνο και ας έχουμε την επόμενη μέρα σχολείο. Αλλά και μόνο που θα ξαπλώσουμε μαζί στο κρεβάτι και θα δούμε μια ταινία και θα γελάσουμε και θα την έχω αγκαλιά, είναι ό,τι καλύτερο», είχε πει στην ίδια συνέντευξη.

Πριν από έναν χρόνο, κυκλοφόρησαν οι πρώτες φωτογραφίες της ηθοποιού με τον διεθνή μπασκετμπολίστα, Κώστα Τσατσαρή.

Έλενα Ασημακοπούλου - Κώστας Τσαρτσαρής σε βραδινή έξοδο τον Φεβρουάριο του 2025/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Το ζευγάρι πλέον δεν κρύβεται και κάνει δημόσιες εμφανίσεις, προσπαθώντας όσο γίνεται να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και με προτεραιότητα και των δύο... τα παιδιά τους. Ο Κώστας Τσαρτσαρής έχει δίδυμα από τον γάμο του με τη Λίνα Παπαδημητρίου.