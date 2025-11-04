Έξαλλος ο Τραμπ: Αποκαλεί «ηλίθιο» όποιον Εβραίο ψηφίσει Μαμντάνι

«Δεν θα με εκφοβίσει αυτός ο πρόεδρος» απάντησε ο υποψήφιος δήμαρχος

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.11.25 , 19:29 Με τηλεκπαίδευση η λειτουργία Δημοτικού και Νηπιαγωγείου στα Βορίζια
04.11.25 , 19:25 Κώστας Σλούκας: Συνεχίζει στο «Τριφύλλι» ως το 2027
04.11.25 , 18:58 Έξαλλος ο Τραμπ: Αποκαλεί «ηλίθιο» όποιον Εβραίο ψηφίσει Μαμντάνι
04.11.25 , 18:44 Ειδοποιητήρια για 187.000 αυτοκίνητα χωρίς ασφάλιση ή τέλη κυκλοφορίας!
04.11.25 , 18:32 Skoda Kamiq: Τώρα είναι πιο εύκολο να το αποκτήσετε
04.11.25 , 18:30 Cash or Trash: Η Σοφία Τσίπα και το σεκρετέρ της που πουλήθηκε ακριβά
04.11.25 , 18:15 Cash or Trash: Το κολιέ της Κλεοπάτρας πουλήθηκε 5.000 ευρώ!
04.11.25 , 18:12 Βορίζια: Παραδόθηκαν τα 3 καταζητούμενα αδέρφια για το μακελειό
04.11.25 , 17:56 Δολοφονία Γαρυφαλλιάς Φολέγανδρος: Ζητά ελαφρυντικά ο δράστης
04.11.25 , 17:54 Επίδομα θέρμανσης: Αντίστροφη μέτρηση για τις αιτήσεις
04.11.25 , 17:46 Aυτά είναι τα ζώδια που τον Νοέμβριο θα έχουν οικονομική επιτυχία
04.11.25 , 17:44 Tα μοντέλα της Opel που οδηγούν ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού
04.11.25 , 17:30 Πύρρος Δήμας - Αφροδίτη Σκαφίδα: Με την κόρη τους σε φιλανθρωπική εκδήλωση
04.11.25 , 17:07 Νέα Υόρκη: Μπήκαν σε φέρετρα για τις ανάγκες Halloween πάρτι στο Σόχο!
04.11.25 , 17:03 Νέος προσωρινός CEO στα ΕΛΤΑ ο Μάριος Τέμπος
Βορίζια: Παραδόθηκαν τα 3 καταζητούμενα αδέρφια για το μακελειό
Κατερίνα Καινούργιου: Το ροζ μπαλόνι κι η... σπόντα του καλεσμένου
Anubis: Έριξαν φόλα στον Echo, τον διάσημο σκύλο έρευνας και διάσωσης
Κίλι Σφακιανάκη: «Ήταν επιθετική μορφή της νόσου και μη αναστρέψιμη»
Τζένη Μπαλατσινού: Τα λόγια αγάπης του Βασίλη Κικίλια για τα γενέθλιά της
Ρούλα Πισπιρίγκου: «Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Χάνει τα μαλλιά της»
Πληρώνεται το επίδομα των 250 ευρώ: Ποιοι το δικαιούνται
Θέατρο: Οι παραστάσεις που πρέπει να προλάβεις πριν γίνουν sold out
Βορίζια: «Εκτέλεσαν τον γιο μου εν ψυχρώ, να φύγουν από το χωριό»
«Η Κόμισσα της Φάμπρικας»: Τα ερωτευμένα ζευγάρια στην επίσημη πρεμιέρα
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: dnews AP photo Andres Kudacki
Ζόχραν Μαμντάνι
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η τακτική Τραμπ και το πολιτικό του ήθος, πότέ δεν ήταν από τα μεγάλα του ατού. Έτσι και τώρα, στις δημοτικές εκλογές που διεξάγονται στις ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του αποκάλεσε «ηλίθιο» οποιονδήποτε Εβραίο ψηφίσει τον υποψήφιο των Δημοκρατικών στη Νέα Υόρκη, Ζόχραν Μαμντάνι.

«Οποιοσδήποτε Εβραίος ψηφίζει τον Ζόχραν Μαμντάνι, έναν που μισεί, όπως ο ίδιος λέει - και αποδεδειγμένα- τους Εβραίους, είναι ηλίθιος άνθρωπος!!!» έγραψε ο Τραμπ στα social media.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο dnews.gr 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
 |
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
 |
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
 |
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top