Έξαλλος ο Τραμπ: Αποκαλεί «ηλίθιο» όποιον Εβραίο ψηφίσει Μαμντάνι

Η τακτική Τραμπ και το πολιτικό του ήθος, πότέ δεν ήταν από τα μεγάλα του ατού. Έτσι και τώρα, στις δημοτικές εκλογές που διεξάγονται στις ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του αποκάλεσε «ηλίθιο» οποιονδήποτε Εβραίο ψηφίσει τον υποψήφιο των Δημοκρατικών στη Νέα Υόρκη, Ζόχραν Μαμντάνι.

«Οποιοσδήποτε Εβραίος ψηφίζει τον Ζόχραν Μαμντάνι, έναν που μισεί, όπως ο ίδιος λέει - και αποδεδειγμένα- τους Εβραίους, είναι ηλίθιος άνθρωπος!!!» έγραψε ο Τραμπ στα social media.

