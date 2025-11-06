Ράμα Ντουβάτζι: Όλοι μιλούν για τη Gen Z «πρώτη κυρία» της Νέας Υόρκης

Η γνωριμία με τον δήμαρχο της Ζοχράν Μαμντάνι μέσω εφαρμογής

Πηγή: Time - Economic Times / Φωτογραφίες AP (Yuki Iwamura)
Ράμα Ντουβάτζι: Ποια Είναι Η Πρώτη Κυρία Της Νέας Υόρκης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο 34χρονος Ζοχράν Μαμντάνι, δημοκρατικός σοσιαλιστής, κέρδισε τις δημοτικές εκλογές της Νέας Υόρκης την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025 και θα γίνει ο πρώτος μουσουλμάνος που αναλαμβάνει τη δημαρχία της μεγαλύτερης πόλης των ΗΠΑ. Τα φώτα, όμως, έχει κλέψει η 28χρονη σύζυγός του,  στην Gen Z, που θα γίνει η Πρώτη Κυρία της Νέας Υόρκης. 

Ο Ζοχράν Μαμντάνι ο πρώτος Μουσουλμάνος δήμαρχος της Νέας Υόρκης

Η Ράμα Ντουβάτζι είναι καλλιτέχνιδα και κεραμίστρια και φέρεται να είχε καθοριστικό ρόλο στη νίκη του, αφού βοήθησε στη δημιουργία της ταυτότητας της καμπάνιας του Ζόραν, σχεδιάζοντας λογότυπα και φροντίζοντας την παρουσία του στα social media.

Η Ντουβάτζι επέλεξε να μείνει εκτός δημοσιότητας: δεν εμφανίστηκε σε debates ή μεγάλες εκδηλώσεις και έκανε ελάχιστες αναρτήσεις για την εκλογική αναμέτρηση. Μόνο τον Ιούνιο 2025 έκανε μία ανάρτηση στο Instagram γράφοντας: «Δε θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανη».

Ράμα Ντουουάτζι και Ζόραν Μαμντάνι

Ράμα Ντουβάτζι και  Ζοχράν Μαμντάνι / Φωτογραφία αρχείου AP (Heather Khalifa)

Ποια είναι η Ράμα Ντουβάτζι: Η καλλιτεχνική πορεία και η πολιτική δράση

Η Ράμα Ντουβάτζι γεννήθηκε στο Τέξας στις 30 Ιουνίου 1997 από γονείς Σύριους. 

 

 

 

 

Έχει δημιουργήσει έργα με κοινωνικό και πολιτικό χαρακτήρα, εστιάζοντας στις γυναίκες και σε ανθρωπιστικές κρίσεις, όπως στη Γάζα και το Σουδάν.

 

 

 

 

Παράλληλα, η δουλειά της συνδέεται με την προσωπική της ζωή, με εικόνες από την καθημερινότητα και την οικογένειά της. 

Οι λογαριασμοί της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εστιάζουν κυρίως στα έργα τέχνης της, πολλά εκ των οποίων έχουν φιλοπαλαιστινιακό χαρακτήρα.

 

 

Η γνωριμία με τον Μαμντάνι μέσω εφαρμογής και ο γάμος

Η Ράμα Ντουβάτζι γνώρισε τον  Ζοχράν Μαμντάνι το 2021 μέσω της εφαρμογής γνωριμιών Hinge, πολύ πριν το όνομά του γίνει γνωστό στην πολιτική σκηνή της Νέας Υόρκης.

Από τότε, η σχέση τους εξελίχθηκε σε ένα δυνατό δεσμό, βασισμένο στην αμοιβαία υποστήριξη και την κοινή δημιουργικότητα.

Τον Ιούνιο, η Ράμα και ο Ζοχράν παντρεύτηκαν σε μια λιτή τελετή στο Δημαρχείο της Νέας Υόρκης. Η Ντουβάτζι φόρεσε ένα λευκό φόρεμα με αρβύλες μέχρι το γόνατο. Χωρίς μεγάλη συνοδεία ή δημόσια παρουσία, ένας φίλος και φωτογράφος κατέγραψε τη στιγμή της ανταλλαγής των όρκων τους.

Μετά την τελετή, το ζευγάρι περπάτησε στους δρόμους της Νέας Υόρκης και στο μετρό, απολαμβάνοντας τα πρώτα τους στιγμιότυπα ως παντρεμένο ζευγάρι.

 

 

