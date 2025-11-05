Ο Ζοχράν Μαμντάνι ο πρώτος Μουσουλμάνος δήμαρχος της Νέας Υόρκης

«Έχω τρεις λέξεις για σένα Τραμπ», είπε στην ομιλία τους

05.11.25 , 07:53 Ο Ζοχράν Μαμντάνι ο πρώτος Μουσουλμάνος δήμαρχος της Νέας Υόρκης
Κοσμος
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
Ο Ζοχράν Μαμντάνι εξελέγη δήμαρχος της Νέας Υόρκης, εξασφαλίζοντας (σύμφωνα με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα) λίγο πάνω από το 50,4% των ψήφων και σηματοδοτώντας μια ιστορική καμπή για την πολιτική σκηνή της πόλης. 

Σε ηλικία μόλις 34 ετών, ο δημοκρατικός σοσιαλιστής γίνεται ο νεότερος δήμαρχος της τελευταίας εκατονταετίας, καθώς και ο πρώτος μουσουλμάνος και πρώτος νοτιοασιάτης που αναλαμβάνει τη θέση.

Ζοχράν Μαμντάνι νέος δήμαρχος Νέας Υόρκης 1

Η επικράτησή του έναντι του 67χρονου πρώην κυβερνήτη Άντριου Κουόμο (41,6%), ο οποίος συμμετείχε ως ανεξάρτητος, και του υποψηφίου των Ρεπουμπλικανών Κέρτις Σλίβα (7,1%), αντανακλά τη δύναμη μιας νεανικής, προοδευτικής συμμαχίας και μια δημόσια διάθεση που δίνει προτεραιότητα στο κόστος ζωής, στην έλλειψη στέγης και στην ανάγκη ηλικιακής ανανέωσης στην πολιτική σκηνή της πόλης. 

Η αποχώρηση του απερχόμενου δημάρχου Έρικ Άνταμς από την κούρσα επανεκλογής του άνοιξε τον δρόμο για την ανοδική δυναμική της εκστρατείας του Μαμντάνι.

Νέα Υόρκη: Η ομιλία του Μαμντάνι μετά τη νίκη του

Ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, μετά τη νίκη του απευθύνθηκε στους κατοίκους της Νέας Υόρκης.

Ζοχράν Μαμντάνι νέος δήμαρχος Νέας Υόρκης 2

«Αν υπάρχει κάποια πόλη που μπορεί να δείξει σε μια χώρα πώς να σταματήσει τον Ντόναλντ Τραμπ, αυτή είναι η πόλη που τον ανέδειξε», είπε αρχικά και συνέχισε:

Ο Ζοχράν Μαμντάνι ο πρώτος Μουσουλμάνος δήμαρχος της Νέας Υόρκης

«Ντόναλντ Τραμπ, αφού ξέρω ότι παρακολουθείς, έχω τρεις λέξεις για σένα: ανέβασε την ένταση!».

Λίγο πριν ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω τουTruth Social έγραψε: «... ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΞΕΚΙΝΑΜΕ!» 

Ο Μαμντάνι δεν παρέλειψε επίσης να ρίξει τα πυρά του εναντίον του κύριου αντιπάλου του, τον Αντονι Κουόμο. 

Ο Ζοχράν Μαμντάνι ο πρώτος Μουσουλμάνος δήμαρχος της Νέας Υόρκης

«Φίλοι μου, ανατρέψαμε μια πολιτική δυναστεία. Εύχομαι στον Άντριου Κουόμο μόνο τα καλύτερα στην προσωπική του ζωή, αλλά ας είναι απόψε η τελευταία φορά που προφέρω το όνομά του, καθώς γυρίζουμε σελίδα σε μια πολιτική που εγκαταλείπει τους πολλούς και βοηθά μόνο τους λίγους», είπε. 

Ο Μαμντάνι χαρακτήρισε την εκλογή του νίκη «εντολή για αλλαγή, εντολή για ένα νέο είδος πολιτικής, εντολή για μια πόλη που μπορούμε να αντέξουμε οικονομικά και εντολή για μια κυβέρνηση που κάνει ακριβώς αυτό». 

«Απόψε, μιλήσαμε ξεκάθαρα: η ελπίδα ζει, είπε και πρόσθεσε: 

«Σε αυτή τη στιγμή πολιτικού σκότους, η Νέα Υόρκη θα είναι ένα φως».

Ζοχράν Μαμντάνι νέος δήμαρχος Νέας Υόρκης 3

Ο Mαμντανί είπε ότι θα αγωνιστεί για όλους, συμπεριλαμβανομένων «των πολλών μαύρων γυναικών που ο Τραμπ απέλυσε από  ομοσπονδιακές θέσεις». 

Χαρακτήρισε τη νίκη στις δημοτικές εκλογές αποτέλεσμα της ακούραστης προσπάθειας των περισσότερων από 100.000 εθελοντών που «έκαναν αυτή την εκστρατεία μια ασταμάτητη δύναμη».

«Λόγω δικών σας προσπαθειών, θα κάνουμε αυτή την πόλη έναν τόπο που οι εργαζόμενοι μπορούν να αγαπήσουν και να ζήσουν ξανά», τόνισε.

Σε ένα συγκινητικό μήνυμα προς τους πολίτες, σημείωσε: 

«Νέα Υόρκη, αναπνεύστε αυτή τη στιγμή. Κρατούσαμε την αναπνοή μας για περισσότερο απ’ ό,τι γνωρίζουμε. Την κρατούσαμε με την προσμονή της ήττας. Την κρατούσαμε επειδή η ατμόσφαιρα μας έχει στερήσει πολλές φορές την ανάσα. Τώρα αναπνέουμε τον αέρα μιας πόλης που έχει ξαναγεννηθεί».

Ζοχράν Μαμντάνι νέος δήμαρχος Νέας Υόρκης 4

Νέα Υόρκη: Τι σηματοδοτεί η νίκη Μαμντάνι

Ο Μαμντάνι βασίστηκε σε μια ατζέντα κοινωνικής δικαιοσύνης και οικονομικής ανακούφισης, δεσμευόμενος για πάγωμα ενοικίων σε κατοικίες με καθεστώς ελέγχου, διεύρυνση προγραμμάτων προσιτής κατοικίας, δωρεάν μετακίνηση με δημοτικά λεωφορεία και αύξηση της φορολόγησης των υψηλών εισοδημάτων.

Το αποτέλεσμα υπογραμμίζει επίσης μια αναδιάταξη στο εσωτερικό του Δημοκρατικού Κόμματος στην πόλη. Η ισχυρή επίδοση του Κουόμο ως ανεξάρτητου ανέδειξε βαθύτερες εσωκομματικές εντάσεις, ενώ το ποσοστό των Ρεπουμπλικανών παρέμεινε περιθωριακό.

Αναλυτές σημειώνουν ότι η άνοδος του Μαμντάνι ενδέχεται να ενισχύσει αντίστοιχα κινήματα σε άλλες μεγάλες μητροπόλεις των ΗΠΑ και να εμπνεύσει αντίστοιχες καμπάνιες.

Ζοχράν Μαμντάνι νέος δήμαρχος Νέας Υόρκης 5

Η ταυτότητα του Μαμντάνι, ως πρώτου μουσουλμάνου και Νοτιοασιάτη δημάρχου της Νέας Υόρκης, έχει ιδιαίτερο συμβολικό και πολιτικό βάρος σε μια μητρόπολη που χαρακτηρίζεται από τη διαφορετικότητά της.

Η νίκη του ήδη αποτελεί σημείο αναφοράς για κοινότητες της διασποράς και για όσους προωθούν την ενισχυμένη εκπροσώπηση μειονοτήτων στην πολιτική ζωή. Καθώς εξελίσσεται η περίοδος μετάβασης, η σύνθεση της νέας διοίκησης, οι πρώτες εκτελεστικές πράξεις και οι επιλογές στον προϋπολογισμό θα προσφέρουν σαφέστερη εικόνα για το εύρος και τον ρυθμό υλοποίησης της πολιτικής του ατζέντας.

Η ιστορική νίκη του Μαμντάνι ανακοινώθηκε εν μέσω μιας σειράς νικών των Δημοκρατικών σε ολόκληρη τη χώρα, με την βουλευτή Αμπιγκέιλ Σπάνμπεργκερ να γίνεται η πρώτη γυναίκα κυβερνήτης της Βιρτζίνια, τη Μίκι Σέριλ να υπερισχύει του υποστηριζόμενου από τον Τραμπ αντιπάλου της για την θέση του κυβερνήτη στο Νιου Τζέρσεϊ, αλλά και την Καλιφόρνια να ετοιμάζεται να ψηφίσει υπέρ της πρότασης του κυβερνήτη Γκάβιν Νιούσομ για αναδιαμόρφωση των εκλογικών περιφερειών, η οποία θα αποφέρει πέντε νέες έδρες στο Κογκρέσο για τους Δημοκρατικούς.

