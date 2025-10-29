Τσιμτσιλή: Με τον Θέμη Σοφό και την ομάδα του Happy Day σε ταβερνάκι

Μια χαλαρή και γιορτινή ημέρα απόλαυσαν η Σταματίνα Τσιμτσιλή και οι συνεργάτες της από το Happy Day, με αφορμή την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Η παρουσιάστρια του Alpha, αφού ολοκλήρωσε την εκπομπή της το πρωί, επέλεξε να περάσει την υπόλοιπη μέρα μαζί με τους συνεργάτες και τον σύζυγό της, Θέμη Σοφό, σε μια όμορφη εξόρμηση στην Αρτέμιδα.

Η παρέα του Happy Day βρέθηκε σε γνωστή ταβέρνα της περιοχής, όπου απόλαυσαν παραδοσιακά εδέσματα, χαλαρή διάθεση και πολλά χαμόγελα.

Σταματίνα Τσιμτσιλή - Δημήτρης Παπανώτας

Ο Δημήτρης Παπανώτας, ο Κώστας Φραγκολιάς και άλλα μέλη της εκπομπής συμμετείχαν στο τραπέζι, με τον Δημήτρη Παπανώτα να δημοσιεύει φωτογραφίες στα social media, δίνοντας μια μικρή γεύση από το ζεστό και φιλικό κλίμα της συνάντησής τους.

Κώστας Φραγκολιάς: Η εμφάνισή του με ξανθιά συνοδό στο τραπέζι - Τι απάντησε ο ίδιος στον αέρα του Happy Day

Σε μία από τις φωτογραφίες ο Κώστας Φραγκολιάς κάθεται δίπλα με ξανθιά συνοδό.

Το πρωί της Τετάρτης η Σταματίνα Τσιμτσιλή ανέφερε στον αέρα της εκπομπής: «Πήγαμε στο Αρχοντικό στον Δημήτρη που μας έκανε ένα τραπέζι φανταστικό και γινόταν χαμός. Μπάνιο, κόσμος… Και είδαμε και τον Κώστα να συνοδεύεται. Αυτή η ξανθιά που την απαθανάτισες…».

«Η ξαδέρφη του Παπανώτα!», απάντησε αμήχανα και με χιούμορ ο Κώστας Φραγκολιάς και δεν θέλησε να πει τίποτα περαιτέρω.

Θέμης Σοφός - Δημήτρης Σαλπιγγίδης

Κώστας Φραγκολιάς

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, ντυμένη casual αλλά πάντα κομψή, έλαμπε στο πλευρό του συζύγου της, με τους δυο τους να απολαμβάνουν τη συντροφιά φίλων και συνεργατών σε ένα διάλειμμα από το απαιτητικό καθημερινό τους πρόγραμμα.

Η παρουσιάστρια, που τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια δεμένη τηλεοπτική ομάδα στο Happy Day, διατηρεί και εκτός πλατό εξαιρετικές σχέσεις με τους συνεργάτες της.