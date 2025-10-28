Οι αναρτήσεις που έκαναν οι Έλληνες celebrities για την 28η Οκτωβρίου

«Γέμισε» γαλανόλευκες το Instagram

Η 28η Οκτωβρίου, μία από τις σημαντικότερες και ιστορικά φορτισμένες ημέρες για την Ελλάδα, τιμήθηκε και φέτος από πλήθος Ελλήνων celebrities, πολιτικών και δημόσιων προσώπων, που θέλησαν να εκφράσουν μέσα από τα social media τον σεβασμό και τη συγκίνησή τους για το Έπος του ’40. Με αναρτήσεις γεμάτες πατριωτισμό, φωτογραφίες και μηνύματα μνήμης, απέδωσαν φόρο τιμής στους ήρωες που είπαν το μεγάλο «Όχι».

Η Ελλάδα γιορτάζει την επέτειο του «όχι» - Μαθητικές παρελάσεις στη χώρα

Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη ανάρτησε μια συγκινητική φωτογραφία της ελληνικής σημαίας να κυματίζει στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, γράφοντας «Χρόνια Πολλά Ελλάδα». Η Μάρα Ζαχαρέα επέλεξε μια προσωπική της φωτογραφία, χαμογελαστή μπροστά από τη γαλανόλευκη, στέλνοντας το δικό της μήνυμα: «Χρόνια Πολλά Ελλάδα μας!». Η Όλγα Κεφαλογιάννη τίμησε την εθνική επέτειο με μια λιτή, αλλά δυνατή εικόνα — τη σημαία να υψώνεται περήφανα στον γαλανό ουρανό — συνοδευόμενη από τη φράση «28η Οκτωβρίου. Ζήτω η Ελλάδα». 

Δες μερικές αναρτήσεις:

Μαρέβα Μητσοτάκη

Οι αναρτήσεις που έκαναν οι Έλληνες celebrities για την 28η Οκτωβρίου

Μάρα Ζαχαρέα

Οι αναρτήσεις που έκαναν οι Έλληνες celebrities για την 28η Οκτωβρίου

Όλγα Κεφαλογιάννη

Οι αναρτήσεις που έκαναν οι Έλληνες celebrities για την 28η Οκτωβρίου

Ανθή Βούλγαρη

Οι αναρτήσεις που έκαναν οι Έλληνες celebrities για την 28η Οκτωβρίου

Ελένη Χατζίδου

Οι αναρτήσεις που έκαναν οι Έλληνες celebrities για την 28η Οκτωβρίου

Σίσσυ Χρηστίδου

Οι αναρτήσεις που έκαναν οι Έλληνες celebrities για την 28η Οκτωβρίου

Σάκης Ρουβάς

Οι αναρτήσεις που έκαναν οι Έλληνες celebrities για την 28η Οκτωβρίου

Νίκος Οικονομόπουλος

Οι αναρτήσεις που έκαναν οι Έλληνες celebrities για την 28η Οκτωβρίου

Ρούλα Κορομηλά

Ρούλα Κορομηλά

