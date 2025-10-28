Οι αναρτήσεις που έκαναν οι Έλληνες celebrities για την 28η Οκτωβρίου

Η 28η Οκτωβρίου, μία από τις σημαντικότερες και ιστορικά φορτισμένες ημέρες για την Ελλάδα, τιμήθηκε και φέτος από πλήθος Ελλήνων celebrities, πολιτικών και δημόσιων προσώπων, που θέλησαν να εκφράσουν μέσα από τα social media τον σεβασμό και τη συγκίνησή τους για το Έπος του ’40. Με αναρτήσεις γεμάτες πατριωτισμό, φωτογραφίες και μηνύματα μνήμης, απέδωσαν φόρο τιμής στους ήρωες που είπαν το μεγάλο «Όχι».

Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη ανάρτησε μια συγκινητική φωτογραφία της ελληνικής σημαίας να κυματίζει στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, γράφοντας «Χρόνια Πολλά Ελλάδα». Η Μάρα Ζαχαρέα επέλεξε μια προσωπική της φωτογραφία, χαμογελαστή μπροστά από τη γαλανόλευκη, στέλνοντας το δικό της μήνυμα: «Χρόνια Πολλά Ελλάδα μας!». Η Όλγα Κεφαλογιάννη τίμησε την εθνική επέτειο με μια λιτή, αλλά δυνατή εικόνα — τη σημαία να υψώνεται περήφανα στον γαλανό ουρανό — συνοδευόμενη από τη φράση «28η Οκτωβρίου. Ζήτω η Ελλάδα».

Δες μερικές αναρτήσεις:

Μαρέβα Μητσοτάκη

Μάρα Ζαχαρέα

Όλγα Κεφαλογιάννη

Ανθή Βούλγαρη

Ελένη Χατζίδου

Σίσσυ Χρηστίδου

Σάκης Ρουβάς

Νίκος Οικονομόπουλος

Ρούλα Κορομηλά