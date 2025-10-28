Η Ελλάδα γιορτάζει την επέτειο του «όχι» - Μαθητικές παρελάσεις στη χώρα

Λίγο πριν τις 12:00 το μεσημέρι ολοκληρώθηκε η μαθητική παρέλαση στο Σύνταγμα, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940. Πλήθος κόσμου, οικογένειες και παιδιά συγκεντρώθηκαν για να τιμήσουν το ιστορικό «όχι» κατά των Ιταλών φασιστών.

Μαθητική παρέλαση στο Σύνταγμα / Eurokinissi (Τατιάνα Μπόλαρη)

Από νωρίς το πρωί ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις με κανονιοβολισμούς στον Λυκαβηττό, την έπαρση της ελληνικής σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και την κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Πλήθος κόσμου στο Σύνταγμα για την παρέλαση / Eurokinissi (Τατιάνα Μπόλαρη)

Παράλληλα, σε όλη την Ελλάδα οι πολίτες τιμούν τους ήρωες που θυσιάστηκαν για τη Δημοκρατία και την Ελευθερία.

Στιγμιότυπο από την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στο Σύνταγμα / Eurokinissi (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ)

Το μήνυμα του Προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη

1940, Αλβανικό Μέτωπο. Ένας απλός φαντάρος... Ο σπουδαίος ζωγράφος Γιάννης Τσαρούχης. Με την “Παναγία της Νίκης” στα χέρια του. Φιλοτεχνημένη πάνω σε μια ξύλινη σανίδα, με χρώματα αυτοσχέδια, από τις μπογιές των στρατιωτικών καμουφλάζ. Ζωγραφισμένη με βιασύνη, με τρόμο, αλλά και με απέραντη πίστη στον αγώνα. Το όραμα της Παναγίας, που του διηγήθηκε ένας συμπολεμιστής του, γέννησε τη συγκλονιστική αυτή εικόνα. Μια ανεπανάληπτη στιγμή τής περήφανης Ιστορίας μας. Όπως ο ίδιος διηγήθηκε, κατά το τέλος του πολέμου «στο δρόμο στα χωριά, στο Κριεκούκι, στην Κάζα, στη Μάνδρα, κοιτούσαν οι γέροι του χωριού τ’ αυτοκίνητα και μας χειροκροτούσαν.

Ένας είπε «για τα χάλια μας μάς χειροκροτάτε;»

Και οι γέροι απαντούσαν:

«Είσαστε ήρωες, είσαστε λεβεντόπαιδα».

Χρόνια Πολλά Έλληνες!

Χρόνια Πολλά Ελλάδα!

28η Οκτωβρίου: Ο κόσμος άφησε λουλούδια δίπλα στα ονόματα των 57 θυμάτων των Τεμπών

Πλήθος κόσμους συγκεντρώθηκε στο μνημείο για τα θύματα των Τεμπών, μπροστά στη Βουλή, και άφησε λουλούδια πλάι στα γραμμένα με κόκκινο χρώμα ονόματα.

28η Οκτωβρίου: Η εντυπωσιακή παρέλαση στην Κάρυστο

Με μεγάλη λαμπρότητα γιορτάζεται στην Κάρυστο η επέτειος του «Όχι» και του Αλβανικού έπους που ακολούθησε. Μετά την επιμνημόσυνη δέηση και την κατάθεση στεφάνων στη μνήμη των ηρώων που θυσιάστηκαν για την πατρίδα, οι τοπικές αρχές παρακολούθησαν την εντυπωσιακή μαθητική παρέλαση.

Φωτογραφίες: eviaonline.gr

28η Οκτωβρίου: Χωρίς μαθητές η παρέλαση στη Γαύδο

Στο νοτιότερο άκρο της Ελλάδας και της Ευρώπης, τη Γαύδο, η Εθνική Επέτειος της 28ης Οκτωβρίου τιμήθηκε με σεβασμό και συγκίνηση.

Παρά την έλλειψη μαθητών για παρέλαση, οι κάτοικοι του νησιού κράτησαν ψηλά τη σημαία, αποδεικνύοντας την αδιάλειπτη τιμή στους ήρωες της Ελλάδας.

Φωτογραφίες: zarpanews.gr

28η Οκτωβρίου: Η παρέλαση στο ακριτικό Σουφλί

28η Οκτωβρίου: Παρέλασαν οι 2 μαθητές της Ψερίμου μαζί με μαθητές από το Περιστέρι

Οι πέντε μαθητές της Ψερίμου, συνοδευόμενοι από τις δασκάλες τους, παρέλασαν τιμώντας τους ήρωες του ’40. Φέτος, όμως, δεν ήταν μόνοι: στο πλευρό τους βρέθηκε η αποστολή του 11ου Δημοτικού Σχολείου Περιστερίου.

Μαζί, τα πέντε παιδιά της Ψερίμου και τα δεκαέξι του Περιστερίου, με τους εκπαιδευτικούς τους, δημιούργησαν μια εικόνα συγκινητική.