Μελίνα Νικολαΐδη: Τραγουδά α capella κομμάτι του Βασίλη Παπακωνσταντίνου

«Μάγεψε» τους followers της στο Instagram με τη φωνή της η Μελίνα Νικολαΐδη. Η 21χρονη κόρη της Δέσποινας Βανδή και του Ντέμη Νικολαΐδη δημοσίευσε ένα βίντεο της καθώς τραγουδούσε α capella το τραγούδι «Να κοιμηθούμε αγκαλιά» του Βασίλη Παπακωνσταντίνου.

«Να κοιμηθούμε αγκαλιά»✨ Mini a cappella cover by me 🤍 Made with the assistance of my wonderful @jonas_nikoloulias @panos.xsr», έγραψε στη λεζάντα.

Τα σχόλια έπεσαν βροχή κάτω από την ανάρτησή της. Πρώτη η μαμά της, Δέσποινα Βανδή, της άφησε πολλές κόκκινες καρδούλες κι ακολούθησαν η Έλλη Κοκκίνου, η Χριστίνα Μπόμπα, η Καλομοίρα, ο Γιάννης Ξανθόπουλος, η Πηνελόπη Αναστασοπούλου κ.ά.

H Mελίνα Νικολαΐδη πρόσφατα ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο Λονδίνο, με αντικείμενο την υποκριτική και το μιούζικαλ.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ακούμε τις εξαιρετικές φωνητικές της ικανότητες, καθώς και στο παρελθόν έχει ανεβάσει βίντεο να τραγουδά με τη μαμά της.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη για να απολαύσει από κοντά τη μαμά της στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται.

Στα μέσα του καλοκαιριού, έγινε γνωστή η είδηση του χωρισμού της από την Δημήτρη Φιντιρίκο, με τον οποίο υπήρξαν ζευγάρι για περίπου έναν χρόνο.