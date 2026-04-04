Επίθεση κουκουλοφόρων στο σπίτι του Ντογιάκου - Πέταξαν μπογιές & τρικάκια

Η ανακοίνωση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (4/4/2026)
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Άγνωστοι κουκουλοφόροι επιτέθηκαν στο σπίτι του πρώην Εισαγγελέα Ισίδωρου Ντογιάκου, ρίχνοντας μπογιές και τρικάκια.
  • Η επίθεση συνέβη το βράδυ της Παρασκευής 3/4, με 10-15 άτομα να προκαλούν ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα.
  • Οι δράστες πέταξαν κόκκινη μπογιά στους τοίχους και έγραψαν συνθήματα.
  • Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό τους.
  • Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος καταδίκασε την επίθεση και κάθε μορφή βίας κατά εισαγγελικών λειτουργών.

Μπογιές το σπίτι του πρώην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρου Ντογιάκου έριξαν χθές (Παρασκευή 3/4) άγνωστοι, ενώ προκάλεσαν ζημιές σε αυτοκίνητα. Το ρεπορτάζ είναι του αστυνομικού συντάκτη του Star, Αλέξανδρου Γύγου. 

Λίγο πριν τις 10 το βράδυ, περίπου 10 με 15 κουκουλοφόροι έκαναν μια καταδρομική επίθεση στο σπίτι του Εισαγγελέα. Στα πλάνα που κατέγραψε η κάμερα του Star, πέταξαν κόκκινη μπογιά στους τοίχους, έγραψαν συνθήματα και πέταξαν τρικάκια. Όμως προκάλεσαν και σοβαρές φθορές και σε τρία σταθμευμένα οχήματα. Μάλιστα, το ένα κατάφεραν να το αναποδογυρίσουν.

Αμέσως σήμανε συναγερμός στις αρχές που έσπευσαν στο σπίτι του πρώην δικαστικού λειτουργού. Ευτυχώς από την επίθεση δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός.  Γίνονται έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ θέση για την επίθεση πήρε και η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος με ανακοίνωση της στην οποία αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι καταδικάζει κατηγορηματικά και απερίφραστα κάθε μορφή βίας, εκφοβισμού ή απειλής σε βάρος εισαγγελικών λειτουργών.

 

