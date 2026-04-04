Επίθεση κουκουλοφόρων στο σπίτι του Ντογιάκου - Πέταξαν μπογιές & τρικάκια

Μπογιές το σπίτι του πρώην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρου Ντογιάκου έριξαν χθές (Παρασκευή 3/4) άγνωστοι, ενώ προκάλεσαν ζημιές σε αυτοκίνητα. Το ρεπορτάζ είναι του αστυνομικού συντάκτη του Star, Αλέξανδρου Γύγου.

Λίγο πριν τις 10 το βράδυ, περίπου 10 με 15 κουκουλοφόροι έκαναν μια καταδρομική επίθεση στο σπίτι του Εισαγγελέα. Στα πλάνα που κατέγραψε η κάμερα του Star, πέταξαν κόκκινη μπογιά στους τοίχους, έγραψαν συνθήματα και πέταξαν τρικάκια. Όμως προκάλεσαν και σοβαρές φθορές και σε τρία σταθμευμένα οχήματα. Μάλιστα, το ένα κατάφεραν να το αναποδογυρίσουν.

Αμέσως σήμανε συναγερμός στις αρχές που έσπευσαν στο σπίτι του πρώην δικαστικού λειτουργού. Ευτυχώς από την επίθεση δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός. Γίνονται έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ θέση για την επίθεση πήρε και η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος με ανακοίνωση της στην οποία αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι καταδικάζει κατηγορηματικά και απερίφραστα κάθε μορφή βίας, εκφοβισμού ή απειλής σε βάρος εισαγγελικών λειτουργών.