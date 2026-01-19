Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Εδώ και 40 λεπτά ακούω “σε 10 είμαι έτοιμη”»

Μια Κυριακάτικη βόλτα φαίνεται πως αποφάσισε να απολαύσει ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, ωστόσο πριν καν ξεκινήσει, φρόντισε να χαρίσει στους διαδικτυακούς του φίλους ένα στιγμιότυπο γεμάτο χιούμορ.

Ο παρουσιαστής και μοντέλο δημοσίευσε ένα story μέσα από το αυτοκίνητό του, γράφοντας με εμφανή δόση αυτοσαρκασμού: «Σε δέκα λεπτά είμαι έτοιμη. Εδώ και 40 λεπτά το ακούω».

Η ανάρτηση αυτή δεν άργησε να προκαλέσει σχόλια, καθώς πολλοί θεώρησαν ότι απευθύνεται στο πρόσωπο με το οποίο διατηρεί σχέση το τελευταίο διάστημα. Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, αν και αρκετά ενεργός στα social media, επιλέγει να κρατά χαμηλούς τόνους όσον αφορά την προσωπική του ζωή, αποφεύγοντας τις άμεσες αποκαλύψεις.

Τους τελευταίους μήνες, υπάρχει έντονη φημολογία οτι έχει σχέση με τη γνωστή τραγουδίστρια Ρία Ελληνίδου. Παρότι κανείς από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει τη σχέση, οι κοινές τους εμφανίσεις και οι διαδικτυακές αλληλεπιδράσεις έχουν πυροδοτήσει τις φήμες. Πρόσφατα, μάλιστα, φωτογραφικός φακός τούς απαθανάτισε μαζί σε event γνωστού ιατρείου, όπου εμφανίστηκαν χαλαροί και ευδιάθετοι.

Όπως φαίνεται, το ζευγάρι έχει αποφασίσει να μη «κρύβεται» ιδιαίτερα, διατηρώντας ωστόσο μια διακριτική στάση. Χαρακτηριστικό είναι ότι έχουν αρχίσει να ανταλλάσσουν σχόλια κάτω από τις αναρτήσεις τους στα social media, κάτι που δεν πέρασε απαρατήρητο από τους followers τους. Επιπλέον, η Ρία Ελληνίδου έδωσε το «παρών» στο πάρτι γενεθλίων που διοργάνωσε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου για τον γιο του, Πάρη, γεγονός που ενίσχυσε ακόμα περισσότερο τις συζητήσεις γύρω από τη σχέση τους.

Λίγο μετά το χιουμοριστικό story του Δημήτρη Αλεξάνδρου, η Ρία Ελληνίδου δημοσίευσε και εκείνη ένα βίντεο μέσα από αυτοκίνητο, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Παρότι δεν επιβεβαιώνεται αν οι δύο αναρτήσεις συνδέονται άμεσα, το timing δεν πέρασε απαρατήρητο, με πολλούς να θεωρούν πως επρόκειτο για την ίδια διαδρομή.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου φαίνεται να βρίσκεται σε μια ήρεμη και θετική φάση της ζωής του, επιλέγοντας να μοιράζεται μόνο όσα ο ίδιος επιθυμεί με το κοινό του. Με χιούμορ, απλότητα και χωρίς υπερβολές, συνεχίζει να κρατά το ενδιαφέρον ζωντανό, αποδεικνύοντας πως ακόμα και μια απλή καθυστέρηση πριν από μια βόλτα μπορεί να γίνει αφορμή για συζήτηση.