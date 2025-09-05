Κύπρος: 14χρονος συνευρισκόταν με την αδελφή του και διακινούσε τα βίντεο

Σοκαριστική υπόθεση διερευνούν οι κυπριακές αρχές, καθώς 14χρονος φέρεται να διακινούσε μέσω διαδικτύου βίντεο με «ροζ» περιεχόμενο, όπου εμφανιζόταν να έρχεται σε σεξουαλική επαφή με τη μικρότερη αδελφή του. Παράλληλα, καλούσε και συμμαθητές του να συνευρεθούν μαζί της.

Υπόθεση αιμομιξίας στην Κύπρο: Πώς ενημερώθηκε η αστυνομία

Στις 20 Ιουνίου, γυμνάσιο στη Λάρνακα ενημέρωσε την Αστυνομία ότι ένας ανήλικος είχε στο κινητό του βίντεο όπου εμφανιζόταν συμμαθητής του με μία από τις δίδυμες αδελφές του. Δύο ακόμη μαθητές επιβεβαίωσαν ότι είχαν δει τα βίντεο σε ομαδική συνομιλία στο Instagram.

Από τον έλεγχο βρέθηκαν εννέα βίντεο, καταγεγραμμένα μέσω δεύτερου κινητού που κατέγραφε την οθόνη του Instagram. Στα πλάνα δεν φαίνεται το πρόσωπο του αγοριού, αλλά διακρίνεται το σώμα του από τη μέση και κάτω, ενώ σε κάποια εμφανίζεται το πρόσωπο του κοριτσιού.

Στο «Σπίτι του Παιδιού» κλήθηκαν οι γονείς του 14χρονου με τις δίδυμες κόρες τους, όπου ο ανήλικος παρέδωσε κινητό στην Αστυνομία και μία από τις ανήλικες υποβλήθηκε σε ιατροδικαστική εξέταση. Η εξέταση κατέγραψε παλαιά σημάδια κακοποίησης, ωστόσο στην κατάθεσή της η ανήλικη δε μίλησε για βίαιες πράξεις, αλλά για συναινετική συνεύρεση. Παράλληλα, οι ανακριτές συνέχισαν με καταθέσεις συμμαθητών και ψηφιακούς ελέγχους των βίντεο.

Η έρευνα στο σπίτι του παππού

Τα έπιπλα που διακρίνονται στα βίντεο οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι σεξουαλικές πράξεις γινόντουσαν στο σπίτι του παππού των παιδιών. Έτσι, στις 8 Ιουλίου, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας ενέκρινε ένταλμα έρευνας στο σπίτι του παππού των ανηλίκων, προκειμένου η Αστυνομία να εντοπίσει ηλεκτρονικές συσκευές και ρούχα ή υποδήματα που, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ανακριτών, φορούσαν τα παιδιά στα βίντεο.

Ο παππούς και ο 14χρονος ανήλικος προσέφυγαν στο Ανώτατο Δικαστήριο ζητώντας ακύρωση του εντάλματος.