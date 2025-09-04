Eυρωπαϊκή Εισαγγελία: Έρευνα και για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου!

«Παγώνει» το έργο επειδή η Κύπρος το θεωρεί μη βιώσιμο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.09.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 5 Σεπτεμβρίου
04.09.25 , 23:38 Άγιοι Ανάργυροι: Βίντεο Με Κλοπή Καλωδίων Τηλεδιοίκησης
04.09.25 , 23:36 Ναταλία Γερμανού: Ποζάρει με μαγιό στην Κρήτη και εντυπωσιάζει
04.09.25 , 23:34 Μαφία Κρήτης: Πουλούσαν Ναρκωτικά Σε Τουρίστες Στα Κλαμπ
04.09.25 , 23:28 Νέος Κόσμος: «Η γυναίκα ήταν άρρωστη» - Tι εξετάζουν για το νεκρό ζευγάρι
04.09.25 , 22:51 Καλλιμάρμαρο: Μεγάλο αφιέρωμα στον Καζαντζίδη παρουσία Βάσως Καζαντζίδη
04.09.25 , 22:15 Το Breakfast@Star κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις 08.45!
04.09.25 , 22:11 Κλήρωση Tζόκερ 4/9/25: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
04.09.25 , 22:10 Eυρωπαϊκή Εισαγγελία: Έρευνα και για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου!
04.09.25 , 22:01 Κιάτο: Θρήνος για την 25χρονη Μαργαρίτα που σκοτώθηκε σε τροχαίο
04.09.25 , 21:47 Τζιόρτζιο Αρμάνι: Η ανακοίνωση για την κηδεία και το λαϊκό προσκύνημα
04.09.25 , 21:35 Νέα συνομιλία Π. Καμμένου με ηγετικό στέλεχος της Κρητικής Μαφίας
04.09.25 , 21:16 Καρακάση: «Έκανα ολική υστερεκτομή - Δεν μπορώ να συνηθίσω να ζω με αυτό»
04.09.25 , 21:16 Pirelli: Η Μόντσα είναι μοναδική
04.09.25 , 20:43 Πατήσια: Aυτή είναι η 34χρονη Ειρήνη που πέθανε μετά τη γέννα στο σπίτι της
Ζέτα Μακρυπούλια: Ποζάρει με το μπικίνι της στους Αρκιούς
Ρουμελιώτη: Το μήνυμα στον Κατσούλη μετά τη διάγνωση με αιφνίδια βαρηκοΐα
Ποιοι επώνυμοι βρέθηκαν στην «Ταράτσα του Φοίβου»
Απόστολος Γκλέτσος: Τα φιλιά με την «πρώην» σύντροφό του στη Μύκονο
Νέα συνομιλία Π. Καμμένου με ηγετικό στέλεχος της Κρητικής Μαφίας
Αθηνά Οικονομάκου: Διακοπές στην Πάργα με τα παιδιά της
Τζένη Μπαλατσινού: Aποχαιρετά τον Αρμάνι με κοινές τους φωτογραφίες
Βίκυ Κουλιανού: Η πρώτη κοινή φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο
Βίκυ Καγιά: Στην «πρωτεύουσα της σαμπάνιας» με τσάντα Chanel
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Σε baby shower με τους γιους της
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η ευρωπαϊκή εισαγγελία ξεκίνησε έρευνα και για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ, όπως αποκάλυψε ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης. Την έρευνα επιβεβαίωσε και η Κομισιόν. Το έργο «παγώνει» επειδή η Κύπρος το θεωρεί μη βιώσιμο, γεγονός που δημιουργεί έντονες τριβές μεταξύ Αθήνας και Λευκωσίας. 

ΕΕ για καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου: «Έχουμε επενδύσει σε αυτό το έργο»

Μετά τη σύμβαση 717, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα σπιτάκια ανακύκλωσης, η ευρωπαϊκή εισαγγελία ερευνά και την υπόθεση του καλωδίου υποθαλάσσιας ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ, καθώς το έργο χρηματοδοτείται με 650 εκ. ευρώ από την Ε.Ε. 

«Με ενημέρωσαν ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνει ερεύνα για πιθανά ποινικά αδικήματα σε σχέση με το καλώδιο» δήλωσε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.  

Η ελληνική Κυβέρνηση εμφανίζεται ενοχλημένη επειδή έμαθε για την εισαγγελική έρευνα από τις δηλώσεις του Νίκου Χριστοδουλίδη.

 Διπλή πρόκληση από Άγκυρα σε Αιγαίο και Κύπρο

«Στην ελληνική κυβέρνηση δεν έχει περιέλθει οποιαδήποτε όχληση της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για το GSI. Θα ζητήσουμε ενημέρωση από την Κυπριακή Δημοκρατία» δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.       

Η Λευκωσία κατηγορεί την Αθήνα ότι μετά το επεισόδιο της Κάσου με τα τουρκικά πολεμικά πλοία, κωλυσιεργεί συνεχώς. Η αντιπολίτευση κάνει λόγο για επικίνδυνους χειρισμούς της Κυβέρνησης και μάλιστα ο Σωκράτης Φάμελλος ζητά ουσιαστικά την παραίτηση του Γιώργου Γεραπετρίτη. 

Η Τουρκία «τρίβει τα χέρια της» και «μας ζητάει και τα ρέστα» 

Η Άγκυρα φυσικά «τρίβει τα χέρια της» με όσα γίνονται. Επιπλέον, κατηγορεί προκλητικά τη χώρα μας ότι στέλνει μαχητικά αεροσκάφη για να αναχαιτίσουν τουρκικά αεροσκάφη που περιπολούν στο FIR Αθηνών για το μεταναστευτικό, χωρίς να καταθέτουν σχέδια πτήσης, όπως βέβαια οφείλουν να κάνουν.  

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΛΩΔΙΟ
 |
ΚΥΠΡΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top