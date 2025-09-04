Eυρωπαϊκή Εισαγγελία: Έρευνα και για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου!

Η ευρωπαϊκή εισαγγελία ξεκίνησε έρευνα και για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ, όπως αποκάλυψε ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης. Την έρευνα επιβεβαίωσε και η Κομισιόν. Το έργο «παγώνει» επειδή η Κύπρος το θεωρεί μη βιώσιμο, γεγονός που δημιουργεί έντονες τριβές μεταξύ Αθήνας και Λευκωσίας.

Μετά τη σύμβαση 717, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα σπιτάκια ανακύκλωσης, η ευρωπαϊκή εισαγγελία ερευνά και την υπόθεση του καλωδίου υποθαλάσσιας ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ, καθώς το έργο χρηματοδοτείται με 650 εκ. ευρώ από την Ε.Ε.

«Με ενημέρωσαν ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνει ερεύνα για πιθανά ποινικά αδικήματα σε σχέση με το καλώδιο» δήλωσε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Η ελληνική Κυβέρνηση εμφανίζεται ενοχλημένη επειδή έμαθε για την εισαγγελική έρευνα από τις δηλώσεις του Νίκου Χριστοδουλίδη.

«Στην ελληνική κυβέρνηση δεν έχει περιέλθει οποιαδήποτε όχληση της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για το GSI. Θα ζητήσουμε ενημέρωση από την Κυπριακή Δημοκρατία» δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Η Λευκωσία κατηγορεί την Αθήνα ότι μετά το επεισόδιο της Κάσου με τα τουρκικά πολεμικά πλοία, κωλυσιεργεί συνεχώς. Η αντιπολίτευση κάνει λόγο για επικίνδυνους χειρισμούς της Κυβέρνησης και μάλιστα ο Σωκράτης Φάμελλος ζητά ουσιαστικά την παραίτηση του Γιώργου Γεραπετρίτη.

Η Τουρκία «τρίβει τα χέρια της» και «μας ζητάει και τα ρέστα»

Η Άγκυρα φυσικά «τρίβει τα χέρια της» με όσα γίνονται. Επιπλέον, κατηγορεί προκλητικά τη χώρα μας ότι στέλνει μαχητικά αεροσκάφη για να αναχαιτίσουν τουρκικά αεροσκάφη που περιπολούν στο FIR Αθηνών για το μεταναστευτικό, χωρίς να καταθέτουν σχέδια πτήσης, όπως βέβαια οφείλουν να κάνουν.