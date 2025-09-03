ΕΕ για καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου: «Έχουμε επενδύσει σε αυτό το έργο»

«Θα θέλαμε να δούμε να υλοποιείται εντός προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος»

STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: INTIME
ΕΕ Για Καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου: «Έχουμε Επενδύσει Σε Αυτό»
Ακούστε το άρθρο

Τη στρατηγική σημασία που έχει για την ΕΕ το έργο προτεραιότητας και κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, «GSI» (Great Seas Interconnector), που αφορά στη σύνδεση δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου με υποθαλάσσιο καλώδιο, καθώς και τη σημασία της υλοποίησής του, υπογράμμισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Διπλή πρόκληση από Άγκυρα σε Αιγαίο και Κύπρο

Κληθείσα να σχολιάσει τις τελευταίες προειδοποιήσεις της τουρκικής κυβέρνησης ότι θα παρεμποδίσει το έργο GSI, η αρμόδια εκπρόσωπος της Επιτροπής για θέματα ενέργειας, Άνα Κάιζα, υπογράμμισε τη «σημασία που έχει αυτό το έργο για την ενεργειακή πολιτική και για τις ενεργειακές υποδομές στην περιοχή».

«Έχουμε επενδύσει σε αυτό το έργο. Δεν είναι σημαντικό μόνο για εμάς, αλλά και για την περιοχή και προφανώς είναι κάτι που θα θέλαμε να δούμε να υλοποιείται εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος - σύμφωνα με τις μελέτες, στις οποίες συμμετείχαμε και εμείς και θέλουμε να δούμε την εξεύρεση μιας λύσης, ώστε το έργο να μπορέσει να συνεχιστεί», ανέφερε η Άνα Κάιζα. Η ίδια πρόσθεσε πως έχουν γίνει σχετικές δηλώσεις και πως η Επιτροπή έχει υπενθυμίσει σε πολιτικό επίπεδο ότι «είναι σημαντικό να βρεθεί μια λύση και να προχωρήσει αυτό το έργο, δεδομένης της σημασίας του για την περιοχή». Σημείωσε, επίσης, ότι για το ζήτημα αυτό έχει συζητήσει ο Επίτροπος για θέματα ενέργειας, Νταν Γιόργκενσεν, τόσο με τους ομολόγους του στην Τουρκία, όσο και με όσους συμμετέχουν σε αυτό το έργο.

Αποκάλυψη Star: Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Τουρκίας με καλώδιο!   

Η Άνα Κάιζα, ανέφερε ότι όντως έχουν υπάρξει «καθυστερήσεις» και «προβλήματα» στην υλοποίηση αυτού του «σημαντικού έργου» που η Επιτροπή θα ήθελε να δει να υλοποιείται «το συντομότερο δυνατό». Πρόσθεσε ότι η Επιτροπή το παρακολουθεί, παραμένοντας σε επαφή με τoυς ομολόγους της, σε πολιτικό και τεχνικό επίπεδο, λέγοντας πως «είναι προς το συμφέρον μας να γνωρίζουμε τί συμβαίνει, δεδομένου ότι έχουμε επενδύσει σε αυτό το έργο και υπάρχει πολιτική δέσμευση».

Το GSI είναι ένα έργο ύψιστης στρατηγικής σημασίας για την Επιτροπή, για το οποίο η ΕΕ έχει εγκρίνει επιχορήγηση ύψους 657 εκατομμυρίων ευρώ μέσω του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Faciity) και επιπλέον έχουν παρασχεθεί 100 εκατομμύρια ευρώ από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF).

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΛΑΔΑ
 |
ΚΥΠΡΟΣ
 |
ΚΑΛΩΔΙΟ
 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
