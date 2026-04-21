Γεροντιδάκης για Ντορέττα: «Είναι μία πολύ όμορφη στιγμή»

«Δεν υπάρχει λόγος να μοιραστείς κάτι τόσο όμορφο» τόνισε

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Γεροντιδάκης μίλησε για τη σχέση του με την Ντορέττα Παπαδημητρίου, που διαρκεί περίπου δύο χρόνια.
  • Έχει γνωρίσει τους γιους της Ντορέττας και πέρασαν το Πάσχα στη Μύκονο μαζί.
  • Ο Γεροντιδάκης χαρακτήρισε τη σχέση τους ως 'πολύ όμορφη στιγμή'.
  • Απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες για τη σχέση τους, τονίζοντας την ανάγκη για ιδιωτικότητα.
  • Το ζευγάρι απολαμβάνει τα ταξίδια και μοιράζεται φωτογραφίες από τις αποδράσεις του.

Για τη σχέση του με την Ντορέττα Παπαδημητρίου μίλησε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Γιώργος Γεροντιδάκης.

Το ζευγάρι είναι μαζί εδώ και περίπου δύο χρόνια. Ο ηθοποιός μάλιστα  έχει γνωρίσει τους δυο γιους της Ντορέττας τον 21 έτους Διονύση και τον 19χρονο Φίλιππο καθώς και τη μαμά της και πέρασαν όλοι μαζί το Πάσχα στη Μύκονο.

Ντορέττα - Γεροντιδάκης: Ερωτευμένοι στον Επιτάφιο της Μυκόνου

Ντορέττα Παπαδημητρίου και Γιώργος Γεροντιδάκης πέρασαν μαζί το Πάσχα/ φωτογραφία από NDP/ Νίκος Ζότος 

«Η σχέση μου με την Ντορέττα είναι μια πάρα πολύ όμορφη συγκυρία και μια πολύ όμορφη στιγμή» παραδέχτηκε ο ηθοποιός στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά και πρόσθεσε:

 «Δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες, γιατί ένα από τα πράγματα που έχω μάθει στο κομμάτι της δουλειάς είναι να ανοίγω το σπίτι μου για εκείνους που πραγματικά θέλω. Εκτός κάμερας μπορώ να σου πω ότι θέλεις. Δεν υπάρχει λόγος να μοιραστείς ένα τόσο όμορφο γεγονός με τόσο κόσμο που στο κάτω κάτω έχει και μια κακία μέσα του όλο αυτό το πράγμα. Εγώ ζω κανονικότατα πάντα, σε όλα τα χρόνια της ζωής μου, δεν έχω κρυφτεί ποτέ σε αυτό το κομμάτι. Πιστεύω σίγουρα στο timing, αλλά μπορεί να μην είσαι το timing του άλλου».

Ο Γεροντιδάκης αγκαλιά με την Ντορέττα Παπαδημητρίου/ φωτογραφία από NDP

Το ζευγάρι λατρεύει τα ταξίδια και συχνά μοιράζεται φωτογραφίες από τις αποδράσεις του με τους διαδικτυακούς του φίλους.


 

