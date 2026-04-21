Γεροντιδάκης για Ντορέττα: «Είναι μία πολύ όμορφη στιγμή»

Για τη σχέση του με την Ντορέττα Παπαδημητρίου μίλησε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Γιώργος Γεροντιδάκης.

Το ζευγάρι είναι μαζί εδώ και περίπου δύο χρόνια. Ο ηθοποιός μάλιστα έχει γνωρίσει τους δυο γιους της Ντορέττας τον 21 έτους Διονύση και τον 19χρονο Φίλιππο καθώς και τη μαμά της και πέρασαν όλοι μαζί το Πάσχα στη Μύκονο.

Ντορέττα Παπαδημητρίου και Γιώργος Γεροντιδάκης πέρασαν μαζί το Πάσχα/ φωτογραφία από NDP/ Νίκος Ζότος

«Η σχέση μου με την Ντορέττα είναι μια πάρα πολύ όμορφη συγκυρία και μια πολύ όμορφη στιγμή» παραδέχτηκε ο ηθοποιός στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά και πρόσθεσε:

«Δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες, γιατί ένα από τα πράγματα που έχω μάθει στο κομμάτι της δουλειάς είναι να ανοίγω το σπίτι μου για εκείνους που πραγματικά θέλω. Εκτός κάμερας μπορώ να σου πω ότι θέλεις. Δεν υπάρχει λόγος να μοιραστείς ένα τόσο όμορφο γεγονός με τόσο κόσμο που στο κάτω κάτω έχει και μια κακία μέσα του όλο αυτό το πράγμα. Εγώ ζω κανονικότατα πάντα, σε όλα τα χρόνια της ζωής μου, δεν έχω κρυφτεί ποτέ σε αυτό το κομμάτι. Πιστεύω σίγουρα στο timing, αλλά μπορεί να μην είσαι το timing του άλλου».

Ο Γεροντιδάκης αγκαλιά με την Ντορέττα Παπαδημητρίου/ φωτογραφία από NDP

Το ζευγάρι λατρεύει τα ταξίδια και συχνά μοιράζεται φωτογραφίες από τις αποδράσεις του με τους διαδικτυακούς του φίλους.



