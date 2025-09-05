Οι πιο ακριβές πόλεις στην Ευρώπη για αγορά σπιτιού - Η θέση της Αθήνας

Δυσεπίλυτος γρίφος το στεγαστικό

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.09.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 6 Σεπτεμβρίου
05.09.25 , 23:40 «Να σαπίσουν στη φυλακή τα χέρια που στέρησαν το οξυγόνο του Παναγιωτάκη»
05.09.25 , 23:28 Χριστόπουλος - Μπραντ: Αυτό είναι το όνομα που θα δώσουν στο 3ο τους παιδί
05.09.25 , 22:45 Ευθύμης Ζησάκης: Οι διακοπές με το μωρό είναι... Instagram vs Reality
05.09.25 , 22:17 ΕΛΠΙΣ: Λήξη συναγερμού για τον άνδρα που απειλούσε να πέσει στο κενό
05.09.25 , 22:05 Νίκος Πορτοκάλογλου: Επιστρέφει στη σκηνή μετά το έκτακτο χειρουργείο
05.09.25 , 22:01 Βαγγέλης Μαρινάκης: Η μέση οικογένεια υποφέρει από τις 20 του μηνός
05.09.25 , 21:47 Mητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη: Δεν τελειώνουν αύριο τα μέτρα
05.09.25 , 21:15 Ηρακλής Τσουζίνοφ: Η άσχημη εμπειρία που είχε στην Α' Δημοτικού στην Ελλάδα
05.09.25 , 21:09 Opel: Τα μοντέλα που οδηγούν τα αστέρια του Ολυμπιακού
05.09.25 , 21:00 GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
05.09.25 , 20:50 Φάρμα: Πρεμιέρα 15 Σεπτεμβρίου στο Star! - Tο εντυπωσιακό τρέιλερ!
05.09.25 , 20:44 Κρητική Μαφία: Προφυλακίστηκαν άλλα 5 μέλη της
05.09.25 , 20:24 Ομόνοια: Η στιγμή που κλέφτες «ξηλώνουν» κλιματιστικό από ταράτσα κτιρίου
05.09.25 , 20:15 Λιάγκας: Στο εξωτερικό με τους γιους του, λίγο πριν την πρεμιέρα του
Τζόρτζιο Αρμάνι: Οι Ελληνίδες «θεές» που συνεργάστηκαν μαζί του
Αλεξάνδρα Νίκα: Η εμφάνιση με total white λινό σύνολο και σανδάλια Hermès
BMW Group: Το νέο πρόσωπο στην διοίκηση της MINI σε δώδεκα χώρες
Mητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη: Δεν τελειώνουν αύριο τα μέτρα
Στο νοσοκομείο ο Νίκος Πορτοκάλογλου - Έκανε επέμβαση
Σιμώνη Χριστοδούλου: Αγκαλιά με τη νεογέννητη κόρη της
Χριστόπουλος - Μπραντ: Αυτό είναι το όνομα που θα δώσουν στο 3ο τους παιδί
Σαμπαλένκα- Φραγκούλης: Στιγμιότυπα από τις διακοπές τους στη Μύκονο
Όλγα Φαρμάκη: Διακοπές στο Μπαλί μαζί με τον σύντροφό της και την κόρη τους
Βαρύ πένθος για την Έμιλυ Κολιανδρή: Πέθανε η μητέρα της
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιώργος Κονταρίνης)
σπίτι
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στις πρώτες θέσεις των πιο ακριβών πόλεων της Ευρώπης για αγορά κατοικίας βρίσκεται η Αθήνα σύμφωνα με νέα έρευνα, ενώ ακριβή είναι και η Θεσσαλονίκη για τα ελληνικά βαλάντια.

Έρχεται η «Κοινωνική Αντιπαροχή» - Πώς θα αξιοποιηθούν ακίνητα του Δημοσίου

Η νέα έρευνα της Deloitte για το 2025 καταδεικνύει πως η αγορά κατοικίας είναι ένας δυσεπίλυτος γρίφος.

Σύμφωνα με το European Property Index, η Αθήνα φιγουράρει στη δεύτερη θέση των πιο ακριβών πόλεων για αγορά σπιτιού, ακριβώς πίσω από το Άμστερνταμ, με 15,3 ετήσιους μισθούς να απαιτούνται για ένα διαμέρισμα 70 τετραγωνικών.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και αν κάποιος αποταμίευε ολόκληρο τον μισθό του θα χρειαζόταν πάνω από 15 χρόνια για να αποκτήσει ένα σπίτι στην Αθήνα. Στη δεκάδα με τις ακριβότερες πόλεις βρίσκουμε όμως και τη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην 9η θέση.

Ακριβές πόλεις για αγορά σπιτιού είναι εξάλλου η Πράγα, το Κόσιτσε (Σλοβακία), το Μπρνο (Τσεχία), η Μπρατισλάβα, η Λιουμπλιάνα.

Αντιθέτως πόλεις όπως το Τορίνο, η Οντένσε και το Μάντσεστερ αναδεικνύονται ως οι πιο προσιτές στην Ευρώπη για την απόκτηση κατοικίας.

Οι πιο ακριβές πόλεις στην Ευρώπη για αγορά σπιτιού:

  • Άμστερνταμ, Ολλανδία
  • Αθήνα, Ελλάδα
  • Πράγα, Τσεχία
  • Κόσιτσε, Σλοβακία
  • Μπρνο, Τσεχία
  • Μπάνσκα Μπίστριτσα, Σλοβακία
  • Μπρατισλάβα, Σλοβακία
  • Λιουμπλιάνα, Σλοβενία
  • Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
  • Βουδαπέστη, Ουγγαρία

Οι πιο προσιτές πόλεις στην Ευρώπη για αγορά σπιτιού:

  • Τορίνο, Ιταλία
  • Οντένσε, Δανία
  • Μάντσεστερ, Ηνωμένο Βασίλειο
  • Άρχους, Δανία
  • Κατοβίτσε, Πολωνία
  • Ζάγκρεμπ, Κροατία
  • Τσέλιε, Σλοβενία
  • Μάριμπορ, Σλοβενία
  • Φλωρεντία, Ιταλία
  • Γκιόρ, Ουγγαρία
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ
 |
ΣΤΕΓΑΣΗ
 |
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top