Οι πιο ακριβές πόλεις στην Ευρώπη για αγορά σπιτιού - Η θέση της Αθήνας

Στις πρώτες θέσεις των πιο ακριβών πόλεων της Ευρώπης για αγορά κατοικίας βρίσκεται η Αθήνα σύμφωνα με νέα έρευνα, ενώ ακριβή είναι και η Θεσσαλονίκη για τα ελληνικά βαλάντια.

Η νέα έρευνα της Deloitte για το 2025 καταδεικνύει πως η αγορά κατοικίας είναι ένας δυσεπίλυτος γρίφος.

Σύμφωνα με το European Property Index, η Αθήνα φιγουράρει στη δεύτερη θέση των πιο ακριβών πόλεων για αγορά σπιτιού, ακριβώς πίσω από το Άμστερνταμ, με 15,3 ετήσιους μισθούς να απαιτούνται για ένα διαμέρισμα 70 τετραγωνικών.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και αν κάποιος αποταμίευε ολόκληρο τον μισθό του θα χρειαζόταν πάνω από 15 χρόνια για να αποκτήσει ένα σπίτι στην Αθήνα. Στη δεκάδα με τις ακριβότερες πόλεις βρίσκουμε όμως και τη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην 9η θέση.

Ακριβές πόλεις για αγορά σπιτιού είναι εξάλλου η Πράγα, το Κόσιτσε (Σλοβακία), το Μπρνο (Τσεχία), η Μπρατισλάβα, η Λιουμπλιάνα.

Αντιθέτως πόλεις όπως το Τορίνο, η Οντένσε και το Μάντσεστερ αναδεικνύονται ως οι πιο προσιτές στην Ευρώπη για την απόκτηση κατοικίας.

Οι πιο ακριβές πόλεις στην Ευρώπη για αγορά σπιτιού:

Άμστερνταμ, Ολλανδία

Αθήνα, Ελλάδα

Πράγα, Τσεχία

Κόσιτσε, Σλοβακία

Μπρνο, Τσεχία

Μπάνσκα Μπίστριτσα, Σλοβακία

Μπρατισλάβα, Σλοβακία

Λιουμπλιάνα, Σλοβενία

Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Βουδαπέστη, Ουγγαρία

Οι πιο προσιτές πόλεις στην Ευρώπη για αγορά σπιτιού:

Τορίνο, Ιταλία

Οντένσε, Δανία

Μάντσεστερ, Ηνωμένο Βασίλειο

Άρχους, Δανία

Κατοβίτσε, Πολωνία

Ζάγκρεμπ, Κροατία

Τσέλιε, Σλοβενία

Μάριμπορ, Σλοβενία

Φλωρεντία, Ιταλία

Γκιόρ, Ουγγαρία